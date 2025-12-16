AI RSI PRO — Bir Klasiğin Evrimi. EA AI PRO serisine aittir, bu da kodun %100 Yapay Zeka tarafından tasarlandığı ve yazıldığı anlamına gelir ve 24 farklı kurumsal düzeyde pozisyon yönetimi fonksiyonu ile donatılmıştır,

AI RSI PRO — Ortalamaya Dönüş (Mean Reversion) Stratejisinin Evrimi

Bu, efsanevi RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörünü, akıllı Price Action (Fiyat Hareketi) filtresi ile ek sinyal onayı sayesinde basit bir osilatörden yüksek hassasiyetli bir keskin nişancı sistemine dönüştüren profesyonel bir ticaret algoritmasıdır. AI RSI PRO, indikatörün matematiksel hassasiyeti ile fiyat hareketinin gerçekliği arasındaki mükemmel dengedir.

Robotun geniş cephaneliğinde: Akıllı Haber Filtresi, dört farklı SL (Zarar Durdur) seçeneği, gelişmiş High/Low takibi dahil olmak üzere üç Trailing SL seçeneği, (hacim çarpanı tutarına) dayalı benzersiz bir varyant dahil olmak üzere üç farklı varyantta Kısmi Kapanış (Partial Close) sistemi ve ayrıca mevduatı hızlandırmak için esnek ayarlara sahip iki Hacim Çarpanı (Volume Multiplier) seçeneği bulunmaktadır. Pozisyon açmak için ana sinyali Price Action (Kırılım/Breakout) olarak doğrulayan benzersiz teknoloji, piyasa gürültüsünü filtreleyerek işlemleri yalnızca gerçek fiyat hareketi sırasında açar; ayrıca Trailing Profit dahil olmak üzere üç Take Profit (Kar Al) varyantı da mevcuttur. Uzman Danışman (EA), MT5 üzerindeki herhangi bir zaman diliminde ve ticaret varlığında, her tür hesapla, herhangi bir Broker ve Prop Trading Firmaları ile çalışır. Kusursuz makine kodu, insan hatalarını ve duygularını ortadan kaldırır. Bu, ayarlarda maksimum güvenilirlik ve esnekliğe ihtiyaç duyan profesyonellerin seçimidir. Ticareti saf dijital zekaya emanet edin.

3 ===== SİNYAL TERSİNE ÇEVİRME (REVERSE SIGNAL) =====

Gösterge mantığını tersine çevirir.

Etkinleştirilirse (true), Stokastik Alış sinyalinde (aşırı satım), danışman bir Satış işlemi açar. Osilatörlerin sıklıkla yanlış dönüş sinyalleri verdiği güçlü trend piyasalarında kullanışlıdır.

4 ===== POZİSYON TERSİNE ÇEVİRME (POSITION REVERSAL) =====

Yön değiştirme taktiği.

Etkinleştirilirse (true), bir pozisyon Zarar Durdur (Stop Loss) ile kapandığında, danışman anında ters yönde yeni bir işlem açar.

Not: Bu yeni işlem için hacim (lot), bölüm 23 (Hacim Çarpanı) kurallarına göre hesaplanır.

5 ===== HABER KORUMASI (NEWS PROTECTION) =====

Dahili haber filtresi.

Danışman, önemli ekonomik haberlerin (çiftin para birimleri veya sadece USD için) yayınlanmasından önce ve sonra belirtilen dakika sayısı boyunca ticareti otomatik olarak duraklatır.

Önemli: Yalnızca gerçek zamanlı (Canlı) modda çalışır. Strateji Test Cihazında haber verileri mevcut değildir.

6 ===== KÂR/ZARAR LİMİTLERİ (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Küresel mevduat koruması.

Toplamdaki tüm açık pozisyonlar için bir kâr hedefi veya zarar limiti (bakiyenin %'si veya puan cinsinden) belirlemenizi sağlar. Limite ulaşıldığında tüm işlemler kapatılır ve danışman çalışmayı durdurur.

7 ===== İŞLEM ZAMANLAYICISI (OPERATION TIMER) =====

Gün içi zaman filtresi.

Danışman için katı çalışma saatleri belirler (örneğin, sadece 08:00 ile 20:00 arasında işlem yap). Bu saatlerin dışında yeni işlemler açılmaz.

8 ===== ZARAR DURDUR (STOP LOSS) =====

Her işlem için risk yönetimi.

SL_PERCENT: Açılış fiyatının %'si olarak Zarar Durdur.

SL_POINTS: Puan cinsinden Sabit Zarar Durdur.

SL_ATR: Piyasa oynaklığına (ATR) dayalı Dinamik Zarar Durdur.

SL_HI_LO: Önceki kapalı mumun Yükseği veya Düşüğünün arkasına yerleştirilen Akıllı Zarar Durdur.

Broker stop seviyeleri – SL ve TP mesafeleri, brokerın minimum gereksinimleriyle otomatik olarak kontrol edilir.

9 ===== KÂR AL (TAKE PROFIT) =====

Kâr alma ayarları.

Puan, yüzde veya Risk:Ödül oranı (RRR) olarak ayarlanabilir. Örneğin, RRR=2.0 ise, Kâr Al, Zarar Durdur'un 2 katı olacaktır.

10 ===== İZ SÜREN DURDURMA (TRAILING STOP) =====

Fiyat hareketini takip ederek Zarar Durdur seviyesini otomatik olarak yukarı çekerek elde edilen kârı korumak için güçlü bir araçtır.

Parametre UseTrailing: Ana anahtar (true/false).

Parametre Trail_Mode (İz sürme modu): Stop hareket algoritmasının seçimi.

Mevcut modlar:

TRAIL_STANDARD (Standart): Puan cinsinden klasik iz sürme. İki parametre ile çalışır:

Trail_Start: İz sürmenin etkinleştirildiği kâr mesafesi (puan cinsinden).

Trail_Step: Hareket adımı. Danışman, fiyat kârlı yönde belirtilen puan sayısı kadar her hareket ettiğinde Zarar Durdur'u hareket ettirecektir. Örnek: Start=50, Step=10. Kâr 50 puana ulaşır ulaşmaz, stop başa baş noktasına (breakeven) hareket eder. Fiyat 10 puan daha ilerlerse, stop da onunla birlikte hareket eder.

TRAIL_ATR (Oynaklığa Göre): Mevcut piyasa aktivitesine uyum sağlayan uyarlanabilir mod. İz sürme mesafesi ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesine göre hesaplanır.

Oynaklık yüksekse, rastgele "gürültü" tarafından vurulmamak için stop daha uzakta tutulur.

Oynaklık düşükse, stop daha yakına çekilir. Ayar parametreleri: Trail_ATR_Period (ATR gösterge periyodu) ve Trail_ATR_Mult (ATR değer çarpanı).

TRAIL_HI_LO (Mumlara Göre): Trend ticareti için profesyonel mod ("Gölge İz Sürme"). Danışman, Zarar Durdur'u kesinlikle kapalı mumların uç noktalarına göre hareket ettirir:

Alışlar (Buy) için: Stop, önceki mumun Low (Düşük) seviyesinin altına yerleştirilir.

Satışlar (Sell) için: Stop, önceki mumun High (Yüksek) seviyesinin üzerine yerleştirilir. Bu mod, trend yapısını (yükselen dipler veya alçalan tepeler) koruduğu sürece pozisyonu mümkün olduğunca uzun süre tutmanıza ve trend kırıldığında hemen çıkmanıza olanak tanır.

11 ===== KÂR TAKİBİ (TRAILING PROFIT) =====

(Yeni Benzersiz Özellik)

Kâr hedefleri aracılığıyla akıllı zarar kurtarma sistemi.

Mantık: Etkinleştirilirse (UseTrailingProfit = true), danışman eksi ile kapanan işlemlerin zarar yüzdesini hatırlar.

YENİ bir işlem açarken, danışman standart Kâr Al seviyesini bu birikmiş zarar yüzdesi kadar otomatik olarak artırır.

Amaç: Geçmiş kayıpları telafi etmek ve tüm seriyi tek bir başarılı işlemle net kârla kapatmak.

Sıfırlama: Birikmiş yüzde iki durumda %0'a sıfırlanır:

Herhangi bir işlem net kârla (tamamen) kapandığında.

Danışman grafikteki düğme aracılığıyla kapatılıp tekrar açıldığında.

12 ===== KISMİ KAPANIŞ (PARTIAL CLOSE) =====

(Pozisyon boşaltmanın detaylı ayarı)

Kârın bir kısmını sabitleme ("Kasa").

UsePartialClose: Fonksiyonun ana anahtarı.

Partial_Mode (Bölme Varyantı):

MANUAL (Klasik): Fiyat puan cinsinden sabit bir mesafeyi (PartialStart) geçtiğinde danışman pozisyonun bir kısmını kapatır. Bir adım ayarlanmışsa (Partial_Close_Step > 0), her N puanda bir parça kapatmaya devam eder.

EQUAL PARTS (Eşit Parçalar): Danışman seviyeleri kendisi hesaplar. Açılış Fiyatından nihai Kâr Al seviyesine kadar olan mesafeyi alır ve eşit parçalara böler. Parça sayısı Partial_Parts_Count içinde ayarlanır (örneğin, 10 parça). Hacim de eşit olarak bölünür.

Unload Lines (Görselleştirme):

Danışman, grafikte pozisyonun tam olarak nerede boşaltılacağını gösteren yatay çizgiler çizer.

Akıllı fonksiyon: Fiyat çizgiye dokunup bir parça kapandığında, o çizgi grafikten anında kaldırılır, böylece yalnızca kalan aktif hedefleri görürsünüz.

(Hacim adımı sayısına göre)

Nasıl çalışır: Bu standart dışı mod, (manuel ayarınız olmadan ve yalnızca bu seçenek seçildiğinde) Martingale'in (Bölüm 23) mevcut işlemin hacmini ne kadar artırdığına doğrudan bağlı olan, pozisyonun kısmi kapanışı için otomatik olarak bir "akıllı ızgara" oluşturur. Sonuç olarak, pozisyon hacmi ne kadar artırılırsa, bu pozisyonun o kadar çok boşaltma parçası olacaktır. Danışman, Açılış Fiyatından Kâr Al seviyesine kadar olan mesafeyi otomatik olarak eşit parçalara böler.

Ana koşul: Mod yalnızca Martingale etkinleştirilmişse (UseMartingale = true) çalışır.

13 ===== BAŞA BAŞ (BREAKEVEN) =====

Zarar Durdur'u açılış fiyatına taşıma.

Fiyat belirtilen sayıda puanı (BE_Start) geçtiğinde tetiklenir. Fiyat tersine dönerse zarara karşı koruma sağlar.

14 ===== EMİR TÜRÜ (ORDER TYPE) =====

Giriş yöntemi seçimi. Anında execution için ENTRY_MARKET_ONLY önerilir.

15 ===== ANA AYARLAR (MAIN SETTINGS) =====

Temel parametreler: Sihirli numara (danışmanın işlemlerini ayırt etmesi için), Spread filtresi (MaxSpread) ve Kayma (Slippage).

16 ===== RİSK YÖNETİMİ (RISK MANAGEMENT) =====

Başlangıç pozisyon hacminin hesaplanması (zarar serisi olmadığında).

FixedLot: Sabit lot ile ticaret.

UseAutoLot: Bakiyenin %'si olarak otomatik lot hesaplama.

17 ===== TİCARET SAATLERİ (TRADING HOURS) =====

Yalnızca belirli oturumlarda (örneğin Londra ve New York) işlem yapmak istiyorsanız ek zaman filtresi (Başlangıç Saati ve Bitiş Saati).

18 ===== TİCARET YÖNÜ (TRADE DIRECTION) =====

Danışmanın yalnızca bir yönde (Sadece Alış veya Sadece Satış) veya her ikisinde (Both) işlem yapmasına izin verir.

19 ===== POZİSYON HATTI (LINE MARKER) =====

Grafikte açılış seviyelerinin ve Kâr Al seviyelerinin renkli çizgilerle görselleştirilmesi.

Temizleme mantığı – çizgi silinirse, ilgili emir de silinir; emir yerine getirilirse, karşılık gelen çizgi silinir.

20 ===== TİCARET İŞARETÇİLERİ (TRADE MARKERS) =====

Grafikteki geçmiş. Geçmiş işlemlerin yapıldığı yerlere oklar veya işaretler çizer ve sonuçlarını (kâr/zarar) etiketler.

21 ===== SES SİNYALLERİ (SOUND SIGNALS) =====

Danışmanı düğme aracılığıyla açıp kapatırken veya işlemler gerçekleştirilirken sesli uyarılar.

22 ===== TİCARET GÜNLERİ (TRADING DAYS) =====

Haftanın günlerine göre filtre.

23 ===== HACİM ÇARPANI (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Çok Önemli Bölüm)

Kayıplardan sonra hızlı kayıp telafisi için lot boyutunu artırma sistemi (Martingale).

Yalnızca UseMartingale = true anahtarı açıksa çalışır.

Nasıl çalışır (Mantık):

Bir işlem Zarar Durdur (kayıp) ile kapanırsa, danışman bir sonraki işlemin hacmini artırır. Bir sonraki de kayıpsa, hacim tekrar büyür. Herhangi bir işlem kârla (Kâr Al) kapanır kapanmaz, hacim hemen başlangıç değerine (bölüm 16'dan) sıfırlanır.

Sıfırlama koşulu: Danışmanı grafikteki düğme aracılığıyla kapatıp tekrar açarsanız döngü de sıfırlanır.

MartingaleMode ayarında artış matematiğini seçersiniz:

Varyant 1: MULTIPLY (Çarpma)

Önceki kaybeden işlemin lotu MartingaleValue sayısı ile çarpılır.

Örnek: Başlangıç lotu 0.1, Değer 2.0.

İşlem 1 (0.1 lot) -> Kayıp.

İşlem 2 şu hacimle açılır: 0.2 (0.1 * 2). -> Kayıp.

İşlem 3 şu hacimle açılır: 0.4 (0.2 * 2).

Varyant 2: ADD (Ekleme)

Önceki kaybeden işlemin lotuna sadece MartingaleValue sayısı eklenir (daha yumuşak mod).

Örnek: Başlangıç lotu 0.1, Değer 0.1.

İşlem 1 (0.1 lot) -> Kayıp.

İşlem 2 şu hacimle açılır: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Adım Sınırı):

Güvenlik ayarı. Danışmanın hacmi artırmasına arka arkaya kaç kez izin verileceğini belirler.

0 ise: Sonsuz artış (klasik martingale).

5 ise: Hacim ilk 5 kayıp için büyür. 6. ardışık kayıptan itibaren hacim büyümeyi durdurur ve seri kârla bitene kadar 5. adım seviyesinde sabitlenir.

Marj kontrolü – emir vermeden önce, danışman yeterli serbest marj olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder; yoksa işlem atlanır.

24 ===== PİRAMİTLEME (PYRAMIDING) =====

(Gelişmiş Kâr Taktiği)

Kârı agresif bir şekilde artırma yöntemi.

Pozisyon artıya geçerse, danışman aynı yönde ek emirler açabilir.

MaxPositions: Bir yönde aynı anda açık emirlerin maksimum sayısı.

PyramidStep: Yeni bir emrin açılacağı adım (puan cinsinden).

PyramidLotMult: Ek emirler için lot çarpanı. Örneğin, 1.0 ise — hacim aynıdır; 2.0 ise — ek hacim iki katına çıkar.

===================================================================================

AYARLAR İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR:

Broker 5 basamaklıysa (1.12345), o zaman 1 puan = 0.00001. Broker 3 basamaklıysa (100.123 — Yen çiftleri), o zaman 1 puan = 0.001.

Önemli nüans: Danışman ayarları (Zarar Durdur, Kâr Al, İz Sürme) "eski pipler" değil, puanlar (Points) olarak algılar.

5 basamaklı bir hesapta, ayarlardaki 50 değeri 5 "eski" pipe (50 puan) eşit olacaktır.

4 basamaklı bir hesapta, 50 değeri 50 "eski" pipe eşit olacaktır.

Ayarları girerken bunu dikkate almanız gerekir.

Bu danışman farklı hesap türleriyle çalışır mı?

Evet, evrenseldir, ancak Netting (Netleştirme) ile ilgili bir uyarı vardır.

Türlere göre detaylı döküm:

Hedging (Koruma): Evet, tam destek.

Danışman kodu (özellikle Piramitleme fonksiyonları UsePyramiding ve pozisyon sayısı limitleri MaxPositions), aynı enstrümanda aynı anda birden fazla işlemin açılabildiği hedging için orijinal olarak tasarlanmıştır.

Netting (Netleştirme): Çalışır, ancak strateji değişir.

Kodda bir kontrol vardır: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Danışman netting üzerinde olduğunu anlar.

Sınırlama: Bir netting hesabında, fiziksel olarak 3 farklı pozisyona sahip olamazsınız (MaxPositions = 3'te yapılandırıldığı gibi). Eklemeye (piramitleme) çalışırken, danışman tek bir toplam pozisyonda ortalama yapacaktır (hacim ekleyecektir). "Kısmi Kapanış" modu da bu toplam pozisyonla çalışacaktır.

Raw, Zero, ECN (Komisyonlu hesaplar): Evet, doğru çalışır.

Bu hesaplar dar spreadlerle ayırt edilir, ancak lot başına komisyon alırlar.

Kâr hesaplama fonksiyonlarında (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState), danışman şu formülü kullanır: DealProfit + DealSwap + DealCommission

Bu, martingale veya trailing profit için kayıpları hesaplarken komisyonu gördüğü ve hesaba kattığı anlamına gelir. Kâr küçük ancak komisyon büyükse, bir işlemi yanlışlıkla kârlı olarak kabul etmeyecektir.

Cent, Micro, Standard, Premium: Evet, çalışır.

Danışman, enstrüman ayarlarından minimum lotu ve lot adımını okur (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Bu lotu 0.1 veya 0.01 olan bir cent hesabıysa — danışman ValidateVolume fonksiyonu sayesinde otomatik olarak uyum sağlar ve hacmi doğru şekilde yuvarlar.

Sonuç: Danışman teknik olarak MetaTrader platformu tarafından sağlanan her türlü hesap türünde çalışmaya hazırdır.

====================================================================================

DETAYLI KULLANICI KILAVUZU (AI Rsi PRO v1.00)

1 ===== STRATEJİ (STRATEGY) =====

Bu bölüm piyasaya giriş mantığını yapılandırır.

Ticaret Mantığı ve Stratejisi: RSI bölgeden çıktığında körü körüne piyasaya giren (bu genellikle güçlü bir trende karşı "düşen bıçakları" tutma girişimlerine yol açar) standart robotların aksine, AI RSI PRO katı bir üç aşamalı sinyal doğrulama sistemi kullanır:

Momentum Tersine Dönüş Tespiti (Momentum Reversal Detection): Danışman sadece bölgelere girişi beklemez. RSI'ın aşırı satım bölgesinden (30'un altı) yukarı veya aşırı alım bölgesinden (70'in üzeri) aşağı çıktığı anı izler. Bu, piyasanın tersine dönmeye hazır olduğuna dair birincil sinyaldir.

Mum Sabitleme (Price Action): RSI'dan birincil sinyali aldıktan sonra, robot anında işlem açmaz. Bir "Sinyal Mumu"nu sabitler ve parametrelerini analiz ederek, piyasa niyetlerini doğrulamak için çubuğun kapanmasını bekler.

Seviye Kırılımı (Breakout Confirmation): Bu, yanlış girişlerin %70'ine kadarını eleyen ana filtredir. Danışman, sinyal mumunun uç noktasına (alışlar için High, satışlar için Low) sanal bir bekleyen emir (pending order) yerleştirir.

Mantık: İşlem, yalnızca fiyat gerçekten bizim yönümüzde hareket eder ve bu seviyeyi kırarsa açılır.

Koruma: RSI bir dönüş gösterdiyse, ancak fiyat düşmeye devam ettiyse (yanlış sinyal), High kırılımı gerçekleşmez ve Danışman sinyali basitçe iptal ederek mevduatı gereksiz bir kayıptan kurtarır.

Piyasaya giriş, yalnızca fiyat bu seviyeyi gerçekten kırdığında gerçekleşir.

Kırılım gerçekleşmezse ancak zaman geçerse — kırılım seviyesi otomatik olarak yeni mumların arkasına kayar ("takip eder/trailing yapar"), ta ki fiyat sonunda doğru yönde bir hareket yapana kadar. Bu, trendin tersine yanlış girişlere karşı güçlü bir filtredir.

2 ===== BİLGİ PANOSU (DASHBOARD) =====

Grafikte görüntülenen görsel bilgi panelinin ayarları.

Mevcut spread'i, Gün/Hafta/Ay/Yıl bazında ticaret sonuçlarını, ayrıca mevcut dalgalı karı (floating profit) ve kazanan/kaybeden işlem oranını gösterir.

İpucu: Strateji Test Cihazında (Strategy Tester) optimizasyon sırasında panel görsel modda çalışır, ancak matematiksel optimizasyon hızını maksimize etmek için devre dışı bırakılabilir (ShowDashboard = false).