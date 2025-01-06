BTC Master Pro Bitcoin Ticaretinde Güvendiğiniz Ortak.

BTC Master Pro Kripto piyasasında güvenle gezinmek için nihai çözümdür. Bu gelişmiş Expert Advisor, her ticaretin hassasiyetle ve özenle gerçekleştirildiğinden emin olmak için güvenli ve güvenilir stratejiler üzerine kurulmuştur.

Mevcut fiyat: 499$ -> Sonraki fiyat: 699$ -> Nihai fiyat: 999$



BTC Master Pro stratejisi, Bitcoin ticareti için tasarlanmıştır ve piyasadaki değişimlere odaklanarak doğru noktalarda işlem yaparak tutarlı ve güvenilir sonuçlar elde etmeyi hedefler.





Özellikler:

Kapsamlı Koruma: Her pozisyon, Take Profit, Stop Loss ve Trailing Stop özellikleriyle korunur, böylece güvenlik ve kârlılık maksimize edilir.

Hızlı EA Ticareti: EA, genellikle sadece birkaç dakika süren veya en fazla birkaç saat süren işlemler girer, bu da uzun süreli pozisyonlar olmadan hızlı sonuçlar sağlar.

Uzmanlar Tarafından Geliştirildi: Bu EA, yetenekli programcılar ve matematikçiler tarafından tasarlanmış ve test edilmiştir, tutarlı performans için kanıtlanmış ve güvenilir stratejiler kullanır.

BTCUSD Odaklı: Sadece BTCUSD paritesi için optimize edilmiştir, hiçbir grid, Martingale veya hedge yoktur. EA, aynı anda sadece bir pozisyon açar, böylece riski minimize eder.

Kullanıcı Dostu: Kolay ve hızlı kurulumun tadını çıkarın, rahatlık için önceden yapılandırılmış varsayılan ayarlarla.

Esnek Ticaret Programı: Haftanın 7 günü ticaret yapın veya belirli günleri ve saatleri tercihlerinize göre özelleştirin.

Şeffaf ve Gerçekçi EA Performansı: EA'yı test etmekten ve gözden geçirmekten çekinmeyin. Kar ve zararlar şeffaf ve manipüle edilmemiştir, size gerçek resmi sunar.





Önerilen Kurulum:

Sembol: BTCUSD

Zaman Dilimi: H1

Depozito: Minimum 300$ (önerilen 1000$ ve üzeri).

Not: EA, spread veya slippage'e duyarlı değildir, ancak iyi bir ECN brokerı kullanmanızı tavsiye ederim.

Kendi ihtiyaçlarınıza ve hesap bakiyenize göre özelleştirilmiş set dosyalarını almak isterseniz, bana özel mesaj gönderin ve size uygun set dosyalarını yapılandıracağım. (Ağır ve çok düşük riskli performans set dosyaları mevcuttur.)

Kripto para piyasası, özellikle Bitcoin, oldukça volatil bir piyasa. Duyguların devreye girmesi, odak kaybına ve kötü kararlara yol açabilir. Bu piyasada güvenilir bir araca ve iyi tanımlanmış bir stratejiye sahip olmak, sakin kalmanıza, odaklanmanıza ve kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur.İster yeni başlayan ister profesyonel olun,ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmıştır. Bugün daha akıllı ve güvenli Bitcoin ticaretine başlamak için

Destek: Tüm müşteri soruları ve fikirlerine en kısa sürede yanıt veriyoruz ve onlarla etkileşimde bulunuyoruz. Ayrıca, özel set dosyaları sağlamak dışında, VPS kurulumu, MT5 yapılandırması, EA indirimi, kurulumu ve çalıştırılması konusunda rehberlik sağlıyoruz. Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için Team Viewer, AnyDesk veya Uzak Masaüstü erişimiyle destek de mevcuttur. Bunlara ihtiyacınız varsa, bana özel mesaj gönderin.



Sadece MQL5 sitesinde satış yapıyoruz.