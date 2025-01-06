BTC Master Pro

4.5
BTC Master Pro Bitcoin Ticaretinde Güvendiğiniz Ortak.
BTC Master Pro Kripto piyasasında güvenle gezinmek için nihai çözümdür. Bu gelişmiş Expert Advisor, her ticaretin hassasiyetle ve özenle gerçekleştirildiğinden emin olmak için güvenli ve güvenilir stratejiler üzerine kurulmuştur.
Sorularınız varsa veya satın alma öncesinde ya da sonrasında rehberlik ihtiyacınız olursa, lütfen bana özel mesaj gönderin. Ben ve ekibim her adımda size yardımcı olmak için buradayız.

Mevcut fiyat: 499$ -> Sonraki fiyat: 699$ -> Nihai fiyat: 999$
                           

BTC Master Pro stratejisi, Bitcoin ticareti için tasarlanmıştır ve piyasadaki değişimlere odaklanarak doğru noktalarda işlem yaparak tutarlı ve güvenilir sonuçlar elde etmeyi hedefler.


Özellikler:

  • Kapsamlı Koruma: Her pozisyon, Take Profit, Stop Loss ve Trailing Stop özellikleriyle korunur, böylece güvenlik ve kârlılık maksimize edilir.
  • Hızlı EA Ticareti: EA, genellikle sadece birkaç dakika süren veya en fazla birkaç saat süren işlemler girer, bu da uzun süreli pozisyonlar olmadan hızlı sonuçlar sağlar.
  • Uzmanlar Tarafından Geliştirildi: Bu EA, yetenekli programcılar ve matematikçiler tarafından tasarlanmış ve test edilmiştir, tutarlı performans için kanıtlanmış ve güvenilir stratejiler kullanır.
  • BTCUSD Odaklı: Sadece BTCUSD paritesi için optimize edilmiştir, hiçbir grid, Martingale veya hedge yoktur. EA, aynı anda sadece bir pozisyon açar, böylece riski minimize eder.
  • Kullanıcı Dostu: Kolay ve hızlı kurulumun tadını çıkarın, rahatlık için önceden yapılandırılmış varsayılan ayarlarla.
  • Esnek Ticaret Programı: Haftanın 7 günü ticaret yapın veya belirli günleri ve saatleri tercihlerinize göre özelleştirin.
  • Şeffaf ve Gerçekçi EA Performansı: EA'yı test etmekten ve gözden geçirmekten çekinmeyin. Kar ve zararlar şeffaf ve manipüle edilmemiştir, size gerçek resmi sunar.

Önerilen Kurulum:
  • Sembol: BTCUSD
  • Zaman Dilimi: H1
  • Depozito: Minimum 300$ (önerilen 1000$ ve üzeri).
  • Not: EA, spread veya slippage'e duyarlı değildir, ancak iyi bir ECN brokerı kullanmanızı tavsiye ederim.

Kripto para piyasası, özellikle Bitcoin, oldukça volatil bir piyasa. Duyguların devreye girmesi, odak kaybına ve kötü kararlara yol açabilir. Bu piyasada güvenilir bir araca ve iyi tanımlanmış bir stratejiye sahip olmak, sakin kalmanıza, odaklanmanıza ve kontrolü elinizde tutmanıza yardımcı olur.
İster yeni başlayan ister profesyonel olun, BTC Master Pro ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmıştır. Bugün daha akıllı ve güvenli Bitcoin ticaretine başlamak için BTC Master Pro!

Kendi ihtiyaçlarınıza ve hesap bakiyenize göre özelleştirilmiş set dosyalarını almak isterseniz, bana özel mesaj gönderin ve size uygun set dosyalarını yapılandıracağım. (Ağır ve çok düşük riskli performans set dosyaları mevcuttur.)

Destek: Tüm müşteri soruları ve fikirlerine en kısa sürede yanıt veriyoruz ve onlarla etkileşimde bulunuyoruz. Ayrıca, özel set dosyaları sağlamak dışında, VPS kurulumu, MT5 yapılandırması, EA indirimi, kurulumu ve çalıştırılması konusunda rehberlik sağlıyoruz. Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için Team Viewer, AnyDesk veya Uzak Masaüstü erişimiyle destek de mevcuttur. Bunlara ihtiyacınız varsa, bana özel mesaj gönderin.

Sadece MQL5 sitesinde satış yapıyoruz.


Takahashi
70
Takahashi 2025.07.15 18:14 
 

Perfect, The Best EA for Bitcoin Trading!

This is the best EA I’ve used for trading Bitcoin.It averages around 60 trades per month, and so far I’ve only experienced one stop loss. That’s truly remarkable.In my opinion, its greatest strength is the win rate of over 80%, which sets it apart from many others.I'm currently using Strategy B, and it has delivered outstanding results.On top of that, the developer is extremely professional, intelligent, and genuinely caring. A rare combination!

Highly recommended for anyone serious about consistent and intelligent automated trading.

Update: The real winning continues with this EA. I love both Strategy B and Strategy D.

delmas Ollivierre
172
delmas Ollivierre 2025.04.13 01:19 
 

was on the hunts for bots that trade to my style and liking, found the btc master pro, ran it on back testing for a bit, then decided to purchase and give it a shot. i reached out to the creator with a few questions and also some info about my trading style. the response time was rather short and with a preset that fitted for me. i then set this bot on my live account and kept monitoring it for a bit. over a week later, i no longer hover over the bot as i had it trading with no input and to my surprise it handled all the market conditions very well. with moving the stop loss to break even and then the trailing stop loss. this bot is amazing. also got couple nice long trade in and the bot already paid back for itself. the key is to just follow what the creator said and let the bot work it magic. well created bot. p.s i took off my other bots and im just using this one now as the other bot i had; even though it was profitable, the risk was just too high that it uses.

Shri Swami Samarth
85
Shri Swami Samarth 2025.03.06 16:56 
 

A Game-Changer for Automated Trading! "I’ve using BTC Master Pro over 2 months, and it’s transformed my approach to crypto trading. The EA’s algorithm is remarkably adaptive, securing steady profits in crypto markets. Setup was effortless, and the developer provided clear guides for customization. What impressed me most is the way it trails the stop loss and book profit even during high volatility. The support team is also top-notch, answering questions promptly. After trying various other EAs, this is the first one that’s consistently profitable. Highly recommend to crypto traders seeking reliability and peace of mind!" Thanks to Farzad Saadatinia!!

