Clear Horizon
- Uzman Danışmanlar
- Dina Priyanti
- Sürüm: 2.99
- Güncellendi: 16 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Harika Clear Horizon
Breakout Box Stratejisi: Fiyat konsolidasyonları ve breakout'lardan yararlanan akıllı bir ticaret sistemi. Son fiyat aralıklarına dayalı dinamik destek ve direnç kutuları çizer ve piyasa dar alanlardan çıktıkça işlemler gerçekleştirir. Bu mantık, genellikle manuel traderların gözden kaçırdığı yüksek momentum hareketlerini hedefler.
Özel Başlangıç Fiyatlandırması
Sınırlı bir süre için, Clear Horizon 99 fiyatıyla mevcuttur. Standart fiyat yakında $150 USD olarak ayarlanacaktır. Yüksek performanslı bir uzman danışmana çok düşük bir değerle sahip olma fırsatını kaçırmayın.
Neden Clear Horizon'i Seçmelisiniz?
- Gizli ve klasik MACD sapmalarını otomatik olarak tespit eder
- Altyapı firması zorlukları ve kişisel ticaret hesapları için idealdir
- Yerleşik sermaye koruma kuralları ile minimal yapılandırma gerektirir
- Çoğu broker ve hesap türü ile uyumludur
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kurulum basittir ve 5 dakikadan kısa sürer:
- Terminalinizi açın ve Clear Horizon'i tek bir grafik üzerine ekleyin (önerilen: GBPUSD üzerinde M15)
- Önceden optimize edilmiş şablonlardan birini yükleyin veya risk ayarlarınızı manuel olarak yapılandırın
- Otomatik Ticarette aktif hale getirin ve Clear Horizon'in devralmasına izin verin
Bağlı Kalın
Sürekli destek ve iyileştirmeler sunuyoruz. Satış sonrası:
- Canlı güncellemeler ve tartışmalar için Telegram grubumuza katılın
- Çeşitli pariteler ve hesap türleri için hazır set dosyalarına erişin
- Yeni stratejiler ve performans iyileştirmeleri hakkında bilgilendirilin
MQL5 Kanalı: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Daha akıllı ticarete başlayın. Clear Horizon'in çalışmasına izin verin, siz stratejinize odaklanın.