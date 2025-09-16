Clear Horizon

Harika Clear Horizon


Breakout Box Stratejisi: Fiyat konsolidasyonları ve breakout'lardan yararlanan akıllı bir ticaret sistemi. Son fiyat aralıklarına dayalı dinamik destek ve direnç kutuları çizer ve piyasa dar alanlardan çıktıkça işlemler gerçekleştirir. Bu mantık, genellikle manuel traderların gözden kaçırdığı yüksek momentum hareketlerini hedefler.


Özel Başlangıç Fiyatlandırması

Sınırlı bir süre için, Clear Horizon 99 fiyatıyla mevcuttur. Standart fiyat yakında $150 USD olarak ayarlanacaktır. Yüksek performanslı bir uzman danışmana çok düşük bir değerle sahip olma fırsatını kaçırmayın.


Neden Clear Horizon'i Seçmelisiniz?

  • Gizli ve klasik MACD sapmalarını otomatik olarak tespit eder
  • Altyapı firması zorlukları ve kişisel ticaret hesapları için idealdir
  • Yerleşik sermaye koruma kuralları ile minimal yapılandırma gerektirir
  • Çoğu broker ve hesap türü ile uyumludur


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kurulum basittir ve 5 dakikadan kısa sürer:

  1. Terminalinizi açın ve Clear Horizon'i tek bir grafik üzerine ekleyin (önerilen: GBPUSD üzerinde M15)
  2. Önceden optimize edilmiş şablonlardan birini yükleyin veya risk ayarlarınızı manuel olarak yapılandırın
  3. Otomatik Ticarette aktif hale getirin ve Clear Horizon'in devralmasına izin verin


Bağlı Kalın

Sürekli destek ve iyileştirmeler sunuyoruz. Satış sonrası:

  • Canlı güncellemeler ve tartışmalar için Telegram grubumuza katılın
  • Çeşitli pariteler ve hesap türleri için hazır set dosyalarına erişin
  • Yeni stratejiler ve performans iyileştirmeleri hakkında bilgilendirilin

MQL5 Kanalı: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    Daha akıllı ticarete başlayın. Clear Horizon'in çalışmasına izin verin, siz stratejinize odaklanın.






