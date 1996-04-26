Adjustable Fractals Pro m

"Adjustable Fractals Pro"는 프랙탈 지표의 고급 버전으로, 매우 유용한 거래 도구입니다!





- 알다시피 표준 프랙탈 mt4 지표에는 설정이 전혀 없습니다. 이는 거래자에게 매우 불편합니다.

- Adjustable Fractals Pro는 이 문제를 해결했습니다. 필요한 모든 설정이 있습니다.

- 지표의 조정 가능한 기간(권장 값 - 7 이상).

- 가격의 고점/저점으로부터의 조정 가능한 거리.

- 프랙탈 화살표의 조정 가능한 디자인.

- Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 스프레드와 외환 페어의 스왑을 첨부된 위치에 표시합니다.

- 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다.

- 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다.

0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단.

- 표시기에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.

이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.