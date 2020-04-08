Adjustable Fractals Pro m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.59
- Aggiornato: 31 maggio 2025
- Attivazioni: 10
"Adjustable Fractals Pro" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile!
- Come sappiamo, l'indicatore standard di frattali mt4 non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader.
- Adjustable Fractals Pro ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie:
- Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7).
- Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo.
- Design regolabile delle frecce frattali.
- Ha Info Spread Swap Display, che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
- L'indicatore è dotato di avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.