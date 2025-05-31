Adjustable Fractals Pro m

"Adjustable Fractals Pro" - est une version avancée de l'indicateur fractal, un outil de trading très utile !





- Comme nous le savons, l'indicateur fractal standard mt4 n'a aucun paramètre - ce qui est très gênant pour les traders.

- Adjustable Fractals Pro a résolu ce problème - il dispose de tous les paramètres nécessaires :

- Période réglable de l'indicateur (valeurs recommandées - supérieures à 7).

- Distance réglable par rapport aux hauts/bas du prix.

- Conception réglable des flèches fractales.

- Il dispose d'un affichage Info Spread Swap - il affiche le spread actuel et les swaps de la paire de devises où il est attaché.

- L'affichage affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- Il est possible de localiser l'affichage Info Spread Swap dans n'importe quel coin du graphique :

0 - pour le coin supérieur gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.

- L'indicateur dispose d'alertes mobiles et PC intégrées.

// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original qui est proposé uniquement sur ce site Web MQL5.