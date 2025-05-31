Adjustable Fractals Pro m

„Adjustable Fractals Pro“ – ist eine erweiterte Version des Fractal-Indikators, ein sehr nützliches Handelstool!





– Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktal-MT4-Indikator überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch.

– Adjustable Fractals Pro hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen:

– Einstellbarer Indikatorzeitraum (empfohlene Werte – über 7).

– Einstellbarer Abstand von Preishochs/-tiefs.

– Einstellbares Design der Fractal-Pfeile.

– Es hat eine Info-Spread-Swap-Anzeige – es zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares, an das es angehängt ist.

– Die Anzeige zeigt auch Kontostand, Eigenkapital und Margen.

– Es ist möglich, die Info-Spread-Swap-Anzeige in jeder Ecke des Diagramms zu platzieren:

0 – für die obere linke Ecke, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.

- Der Indikator verfügt über integrierte Warnungen für Mobilgeräte und PCs.

Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.