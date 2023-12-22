Koala Supply Demand

MetaTrader 4 için Koala Supply Demand Göstergesi Tanıtımı:

Koala Supply Demand Göstergesi'ne hoş geldiniz. Bu göstergeler, kesintisiz arz ve talep bölgelerini tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, tüccarın piyasayı bölge alanları olarak görmesine yardımcı olabilir; fiyatın bazı güçlü bölgelere nasıl saygı gösterdiğini görebilirsiniz. Ayrıca bu gösterge, bölgeler içinde oluşturulan fiyat hareketi sinyallerini de gösterebilir.

 Mql5 Topluluğunda Koala Trading Solution Kanalına  katılın ve tüm koala ürünleri hakkındaki en son haberleri öğrenin; katılım bağlantısı aşağıda:

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution

https://www.mql5.com/en/blogs/post/755700

ÖNEMLİ: Bu ürün, ücretsiz bir Uzman Danışman (EA) içermektedir. Satın aldıktan sonra lütfen bana MQL5 Messenger üzerinden ulaşarak gösterge ile bağlantılı ücretsiz EA'yı alın.

Önemli: 1.2 sürümünden itibaren, bu gösterge çoklu zaman dilimi Arz ve Talep göstergesidir ve kullanıcı, düğmelere tıklayarak farklı zaman dilimleri arasında hareket edebilir.

Ana Özellikler:

  1. Çizelge Üzerinde Geri Test Yeteneği: Eşsiz Çizelge Üzerinde Geri Test özelliği ile analizin geleceğini deneyimleyin. Sadece çizelge üzerinde herhangi bir yere tıklayın ve o belirli anda henüz bitmemiş arz ve talep bölgelerini anında gözlemleyin. Bu yetenek, kullanıcılara daha bilinçli kararlar için gerçek zamanlı içgörüler sağlar.

  2. Fiyat Hareketi Deseni Tanıma: Çeşitli fiyat hareketi desenlerinden seçerek ticaret stratejinizi özelleştirin. Gösterge, engulfing desenleri gibi popüler desenleri destekler. Seçildiğinde, gösterge, kesintisiz arz veya talep bölgeleri içinde seçilen desenin her oluşumu için açıkça alım ve satım okları gösterecektir.

  3. Yeni Sinyaller için Uyarılar: Zamanında uyarılarla piyasada önde olun. Belirlenen arz ve talep bölgeleri içinde meydana gelen yeni fiyat hareketi sinyalleri için bildirimler alın. Bu, potansiyel bir ticaret fırsatını asla kaçırmamanızı sağlar ve siz uzakta olduğunuzda bile piyasaya bağlı kalmanızı sağlar.

Geliştiricilerin Bu Göstergeyi Bir EA'ya Nasıl Bağlayabileceği:

Elbette! Geliştiriciler, Koala Supply Demand Göstergesi'ni gösterge tamponlarını kullanarak kolayca bir EA'ya bağlayabilirler. İşte göstergenin alım ve satım sinyallerine erişim sağlamanın bir rehberi:

Adım 1: Gösterge Tamponları Açıklaması:

  • Tampon 1: Bu tampon, Koala Supply Demand Göstergesi tarafından üretilen alım sinyallerine karşılık gelir.
  • Tampon 2: Bu tampon, Koala Supply Demand Göstergesi tarafından üretilen satış sinyallerine karşılık gelir.

Adım 2: EA Entegrasyonu için iCustom Örneği:

Göstergenin sinyallerine bir EA içinde erişmek için MQL4'te iCustom fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

buySignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 1, shift);

sellSignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 2, shift);

Sonuç :

Deneyimime dayanarak, forex piyasasındaki en güvenilir bölgelerden biri arz ve talep bölgeleridir. Bazı durumlarda, piyasa bu bölgelere saygı gösterir ve fiyat hareketi desenleri bu bölgeler içinde oluşturulduğunda çok güvenilirdir.

Filtrele:
Abraham Correa
3410
Abraham Correa 2025.08.29 01:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ashkan Hazegh Nikrou
41293
Geliştiriciden yanıt Ashkan Hazegh Nikrou 2025.08.29 05:51
Really appreciate for your positive energy.
I try to bring up high quality free products. so i continue update on this product to make it as best supply demand tool and also for free.
İncelemeye yanıt