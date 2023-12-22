MetaTrader 4 için Koala Supply Demand Göstergesi Tanıtımı:

Koala Supply Demand Göstergesi'ne hoş geldiniz. Bu göstergeler, kesintisiz arz ve talep bölgelerini tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu gösterge, tüccarın piyasayı bölge alanları olarak görmesine yardımcı olabilir; fiyatın bazı güçlü bölgelere nasıl saygı gösterdiğini görebilirsiniz. Ayrıca bu gösterge, bölgeler içinde oluşturulan fiyat hareketi sinyallerini de gösterebilir.

ÖNEMLİ: Bu ürün, ücretsiz bir Uzman Danışman (EA) içermektedir. Satın aldıktan sonra lütfen bana MQL5 Messenger üzerinden ulaşarak gösterge ile bağlantılı ücretsiz EA'yı alın. Önemli: 1.2 sürümünden itibaren, bu gösterge çoklu zaman dilimi Arz ve Talep göstergesidir ve kullanıcı, düğmelere tıklayarak farklı zaman dilimleri arasında hareket edebilir.

Çizelge Üzerinde Geri Test Yeteneği: Eşsiz Çizelge Üzerinde Geri Test özelliği ile analizin geleceğini deneyimleyin. Sadece çizelge üzerinde herhangi bir yere tıklayın ve o belirli anda henüz bitmemiş arz ve talep bölgelerini anında gözlemleyin. Bu yetenek, kullanıcılara daha bilinçli kararlar için gerçek zamanlı içgörüler sağlar. Fiyat Hareketi Deseni Tanıma: Çeşitli fiyat hareketi desenlerinden seçerek ticaret stratejinizi özelleştirin. Gösterge, engulfing desenleri gibi popüler desenleri destekler. Seçildiğinde, gösterge, kesintisiz arz veya talep bölgeleri içinde seçilen desenin her oluşumu için açıkça alım ve satım okları gösterecektir. Yeni Sinyaller için Uyarılar: Zamanında uyarılarla piyasada önde olun. Belirlenen arz ve talep bölgeleri içinde meydana gelen yeni fiyat hareketi sinyalleri için bildirimler alın. Bu, potansiyel bir ticaret fırsatını asla kaçırmamanızı sağlar ve siz uzakta olduğunuzda bile piyasaya bağlı kalmanızı sağlar.

Elbette! Geliştiriciler, Koala Supply Demand Göstergesi'ni gösterge tamponlarını kullanarak kolayca bir EA'ya bağlayabilirler. İşte göstergenin alım ve satım sinyallerine erişim sağlamanın bir rehberi:

Tampon 1: Bu tampon, Koala Supply Demand Göstergesi tarafından üretilen alım sinyallerine karşılık gelir.

Tampon 2: Bu tampon, Koala Supply Demand Göstergesi tarafından üretilen satış sinyallerine karşılık gelir.

Göstergenin sinyallerine bir EA içinde erişmek için MQL4'te iCustom fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İşte bir örnek:

buySignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 1, shift); sellSignal = iCustom(NULL, timeframe, symbol, 2, shift);

Deneyimime dayanarak, forex piyasasındaki en güvenilir bölgelerden biri arz ve talep bölgeleridir. Bazı durumlarda, piyasa bu bölgelere saygı gösterir ve fiyat hareketi desenleri bu bölgeler içinde oluşturulduğunda çok güvenilirdir.