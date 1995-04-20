Adjustable Fractals Pro m
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.59
- アップデート済み: 31 5月 2025
- アクティベーション: 10
「Adjustable Fractals Pro」はフラクタルインジケーターの高度なバージョンで、非常に便利なトレーディングツールです。
- ご存知のとおり、標準フラクタル MT4 インジケーターには設定がまったくありません。これはトレーダーにとって非常に不便です。
- Adjustable Fractals Pro はその問題を解決しました。必要な設定がすべて揃っています:
- インジケーターの調整可能な期間 (推奨値 - 7 以上)。
- 価格の高値/安値からの距離を調整可能。
- フラクタル矢印のデザインを調整可能。
- Info Spread Swap Display があり、接続された外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- ディスプレイには、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- Info Spread Swap Display はチャートのどのコーナーにも配置できます:
0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。
- インジケーターにはモバイルおよび PC アラートが組み込まれています。
これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。