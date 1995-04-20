Adjustable Fractals Pro m

"Adjustable Fractals Pro" - é uma versão avançada do indicador fractal, uma ferramenta de negociação muito útil!





- Como sabemos, o indicador Standard fractals mt4 não tem definições, o que é muito inconveniente para os traders.

- O Adjustable Fractals Pro resolveu este problema - tem todas as definições necessárias: - Período ajustável do indicador (valores recomendados - acima de 7).

- Distância ajustável entre máximas e mínimas de preço.

- Design ajustável de setas fractais.

- Possui Info Spread Swap Display - mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está ligado.

- O visor mostra também o saldo da conta, o património líquido e as margens.

- É possível localizar o Info Spread Swap Display em qualquer canto do gráfico: 0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.

- O indicador possui alertas integrados para dispositivos móveis e PC.

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.