MACD with Trend ZigZag mp
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Mise à jour: 11 avril 2024
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « MACD avec tendance en zigzag » pour MT4.
- L'indicateur MACD lui-même est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendance.
- "MACD avec Trend ZigZag" est excellent pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.
- Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis :
_ Si le MACD est supérieur à 0 (couleur verte) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les modèles Buy Price Action.
_ Si le MACD est inférieur à 0 (couleur rose) et que la ligne ZigZag est descendante, recherchez uniquement les modèles Sell Price Action.
- L'indicateur dispose d'alertes mobiles et PC intégrées.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.