MACD with Trend ZigZag mp

Indicateur Crypto_Forex « MACD avec tendance en zigzag » pour MT4.





- L'indicateur MACD lui-même est l'un des outils les plus populaires pour le trading de tendance.

- "MACD avec Trend ZigZag" est excellent pour une utilisation avec des entrées Price Action ou en combinaison avec d'autres indicateurs.

- Utilisez cet indicateur pour sélectionner les signaux d'entrée les plus précis :

_ Si le MACD est supérieur à 0 (couleur verte) et que la ligne ZigZag est ascendante, recherchez uniquement les modèles Buy Price Action.

_ Si le MACD est inférieur à 0 (couleur rose) et que la ligne ZigZag est descendante, recherchez uniquement les modèles Sell Price Action.

- L'indicateur dispose d'alertes mobiles et PC intégrées.





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.