MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド ジグザグ付き MACD」。





- MACD インジケーター自体は、トレンド トレーディングの最も人気のあるツールの 1 つです。

- 「MACD with Trend ZigZag」は、プライス アクション エントリや他のインジケーターと組み合わせて使用​​するのに最適です。

- このインジケーターを使用して、最も正確なエントリ シグナルを選択します。

_ MACD が 0 (緑色) より上であり、ジグザグ ラインが上向きの場合 - 買いプライス アクション パターンのみを検索します。

_ MACD が 0 (ピンク色) より下であり、ジグザグ ラインが下向きの場合 - 売りプライス アクション パターンのみを検索します。

- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。