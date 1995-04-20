MACD with Trend ZigZag mp
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 2.31
- アップデート済み: 5 12月 2025
- アクティベーション: 10
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド ジグザグ付き MACD」。
- MACD インジケーター自体は、トレンド トレーディングの最も人気のあるツールの 1 つです。
- 「MACD with Trend ZigZag」は、プライス アクション エントリや他のインジケーターと組み合わせて使用するのに最適です。
- このインジケーターを使用して、最も正確なエントリ シグナルを選択します。
_ MACD が 0 (緑色) より上であり、ジグザグ ラインが上向きの場合 - 買いプライス アクション パターンのみを検索します。
_ MACD が 0 (ピンク色) より下であり、ジグザグ ラインが下向きの場合 - 売りプライス アクション パターンのみを検索します。
- インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。
これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。