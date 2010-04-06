MACD with Trend ZigZag Pro mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.2
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Trend ZigZag Pro ile MACD" Kripto Forex Göstergesi.
- MACD göstergesi, trend ticareti için en popüler araçlardan biridir.
- "Trend ZigZag Pro ile MACD", Fiyat Hareketi girişleriyle veya diğer göstergelerle birlikte kullanmak için mükemmeldir.
- En doğru giriş sinyallerini seçmek için bu göstergeyi kullanın:
- MACD 0'ın üzerindeyse (yeşil renk) ve ZigZag çizgisi yukarı doğruysa, yalnızca Alış Fiyatı Hareketi formasyonlarını arayın.
- MACD 0'ın altındaysa (pembe renk) ve ZigZag çizgisi aşağı doğruysa, yalnızca Satış Fiyatı Hareketi formasyonlarını arayın.
- Dahili Mobil ve Bilgisayar uyarıları ile.
- Gösterge, Bilgi Spread Swap Ekranına sahiptir - bağlı olduğu forex paritesinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulabilirsiniz:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
// Harika İşlem Robotları ve Göstergeleri burada mevcuttur: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.