MACD with Trend ZigZag mp

Indicador Crypto_Forex "MACD com Trend ZigZag" para MT4.

- O próprio indicador MACD é uma das ferramentas mais populares para a negociação de tendências.
- "MACD com Trend ZigZag" é excelente para utilizar com entradas de Price Action ou em combinação com outros indicadores.
- Utilize este indicador para selecionar sinais de entrada mais precisos:
_ Se o MACD estiver acima de 0 (cor verde) e a linha ZigZag estiver para cima - pesquise apenas os padrões Buy Price Action.
_ Se o MACD estiver abaixo de 0 (cor-de-rosa) e a linha ZigZag estiver a descer - pesquise apenas os padrões de ação de preço de venda.
- O indicador possui alertas integrados para telemóvel e PC.

É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.
