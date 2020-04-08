Doji Reversal pattern mr
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Doji Tersine Dönüş deseni".
- Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" saf Fiyat Hareketi ticaretidir: Yeniden boyama yok, gecikme yok;
- Gösterge, Doji mumunun desenin ortasında olduğu ve son mumun birinci kırılma olduğu grafikte Doji Tersine Dönüş desenini algılar:
- Boğa Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı Doji Tersine Dönüş deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- Gösterge "Doji Tersine Dönüş deseni" Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için iyidir.
