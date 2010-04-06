Inside Bar and Pin Bar Patterns ms
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "İç Çubuk ve PinBar Desenleri", Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "İç Çubuk ve PinBar Desenleri" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlüdür.
- Gösterge, grafikteki İç Çubuk ve PinBar Desenlerini algılar:
- Boğa deseni - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Ayı deseni - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- İç Çubuğun kendisi yüksek R/R oranına (ödül/risk) sahiptir.
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "İç Çubuk ve PinBar Desenleri" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
