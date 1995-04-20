Scalping Channel mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.31
- Atualizado: 5 dezembro 2025
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4.
- O Scalping Channel tem limites de volatilidade baseados em ATR.
- Ótimo para utilizar em negociações de scalping:
- Entrar em negociações via acordo com ordem de limite pendente na linha intermédia.
- Considere entradas de alta quando ocorre um canal ascendente constante verde e pelo menos 1 vela foi fechada acima do bordo superior (ver fotos).
- Considere entradas de baixa quando ocorre um canal descendente vermelho estável e pelo menos 1 vela foi fechada abaixo do bordo inferior (ver fotos).
