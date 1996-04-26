Scalping Channel mq
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 2.31
- 업데이트됨: 5 12월 2025
- 활성화: 10
MT4용 Crypto_Forex 지표 "Scalping_Channel"
- 스캘핑 채널에는 ATR 기반 변동성 경계가 있습니다.
- 스캘핑 거래에 사용하기 좋습니다.
- 중간선에서 조정 보류 제한 주문을 통해 거래를 시작합니다.
- 녹색의 꾸준한 상승 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 상단 경계선 위에서 마감되면 강세 진입을 고려합니다(그림 참조).
- 빨간색의 꾸준한 하락 채널이 나타나고 최소 1개의 캔들이 하단 경계선 아래에서 마감되면 약세 진입을 고려합니다(그림 참조).
이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.