Scalping Channel mq
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Mise à jour: 19 mars 2024
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4.
- Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR.
- Idéal pour le trading de scalping :
- Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane.
- Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images).
- Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers le bas a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée en dessous de la bordure inférieure (voir les images).
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.