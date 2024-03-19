Scalping Channel mq

Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4.





- Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR.

- Idéal pour le trading de scalping :

- Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane.

- Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images).

- Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers le bas a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée en dessous de la bordure inférieure (voir les images).





