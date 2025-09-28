Ekonomik Takvim
Meksika Toplam Talep (Çeyreklik) (Mexico Aggregate Demand q/q)
|Düşük
|1.4%
|0.2%
|
-1.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.2%
|
1.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Toplam Talep Endeksi (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki Meksika nüfusu tarafından tüketilen toplam mal ve hizmet hacminin bir önceki çeyreğe kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Toplam talep; özel tüketim, devlet tüketimi, sabit brüt sermaye oluşumu, envanter değişiklikleri ve mal ve hizmet ihracatını içerir. Tüm sanayilerde ara tüketime yönelik mal ve hizmetler hesaplama dışında tutulmuştur. Toplam Talep, genellikle GSYH'ya paralel olarak büyüdüğü ve azaldığı için, beklenenden daha yüksek olan değerler, Meksika pezosu fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Meksika Toplam Talep (Çeyreklik) (Mexico Aggregate Demand q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
