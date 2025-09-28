Ekonomik Takvim
Meksika Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Düşük
|0.22%
|0.30%
|
0.31%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.23%
|
0.22%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Çekirdek TÜFE) (Aylık), Meksika hanehalkı tarafından satın alınan mal ve hizmetlerdeki fiyat değişimini yansıtır. Endeks, söz konusu aydaki tüketici perspektifinden fiyatların bir önceki aya kıyasla değişimini belirtir. Hesaplama, hanehalkı harcamalarını karakterize eden mal ve hizmetleri içermektedir; vergi ve sosyal ödemeleri içermemektedir. Yüksek volatilite nedeniyle gıda fiyatları göstergenin dışında tutulur. Endeks ülke enflasyonunu ölçmek için kullanılmaktadır. Endekste büyüme Meksika pezosu fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Meksika Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
