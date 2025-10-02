Ekonomik Takvim
Meksika Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
|Düşük
|0.04%
|0.38%
|
-2.63%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.32%
|
0.04%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Cari Hesap - GSYİH Oranı, net ticaret dengesi (ihraç edilen ve ithal edilen mallar ve hizmetler arasındaki fark), yabancı yatırımlardan elde edilen net gelir ve Meksika GSYİH yüzdesi olarak gösterilen net transfer ödemeleri miktarını gösterir. Bu oran, ulusal ekonominin gücünü veya zayıflığını yansıtmaktadır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Meksika Cari Hesap - Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) Oranı (Mexico Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın