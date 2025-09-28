Ekonomik Takvim
Meksika Tüketici Güveni Göstergesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)
|Düşük
|46.5
|
45.8
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
46.5
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketici Güveni Göstergesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), bireylerin ekonomik faaliyetle ilgili görüşünü yansıtır. Tüketicilerin şu durumlarla ilgili görüşlerini içeren aylık bir ankete dayanarak hesaplanmaktadır: Meksika'daki genel ekonomik durum, katılımcıların kendi finansal durumlarının yanı sıra tasarruf ve harcama eğilimleri. Anket katılımcıları son on iki aydaki trendlerin bir tahminini ve gelecek on iki ayın bir öngörüsünü sunar. Gösterge değerleri mevsimsellikten arındırılmıştır. Meksika ekonomisinin kısa vadeli görünümü Tüketici Güven Endeksi'ne göre ölçülür.
Son değerler:
açıklanan veri
"Meksika Tüketici Güveni Göstergesi (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın