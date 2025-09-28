Ekonomik Takvim
Meksika Sanayi Üretimi (Aylık) (Mexico Industrial Production m/m)
|Düşük
|-1.2%
|0.2%
|
-0.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.0%
|
-1.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Sanayi Üretimi göstergesi (Aylık), söz konusu aydaki Meksika'da üretim hacimlerinin bir önceki aya kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Gösterge hesaplaması madencilik sanayisi ile ilgili değişkenleri içerir; elektrik, su ve gaz üretimi, son kullanıcıya iletim ve dağıtım; inşaat hacimleri; işleme sanayisinin üretim hacimleri. Göstergede büyüme Meksika pezosu fiyatları için olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Meksika Sanayi Üretimi (Aylık) (Mexico Industrial Production m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
