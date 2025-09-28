TakvimBölümler

Meksika Ayın İlk Yarısına İlişkin Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)

Ülke:
Meksika
MXN, Meksika pezosu
Kaynak:
Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Sektör:
Fiyatlar
Düşük 0.22% 0.18%
0.09%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
0.20%
0.22%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Birinci Yarı-Aylık Çekirdek TÜFE (Aylık), söz konusu dönemdeki tüketici sepetindeki mal ve hizmetlerin fiyatlarının referans dönemine (Temmuz 2018'in ilk yarısı) kıyasla ortalama değişimini yansıtır. Bu sepet, Meksika hanehalkının temsilcisidir ve Meksika'daki toplam tüketimi yansıtmaktadır. Çekirdek endeks; tarımsal ürünleri, elektriği ve çeşitli devlet tarifelerini içermemektedir. Endekste büyüme Meksika pezosu fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Meksika Ayın İlk Yarısına İlişkin Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mexico First Half-Month Core CPI m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
0.22%
0.18%
0.09%
Ağu 2025
0.09%
0.03%
0.15%
Tem 2025
0.15%
0.27%
0.22%
Haz 2025
0.22%
0.19%
0.16%
May 2025
0.16%
0.23%
0.34%
Nis 2025
0.34%
0.18%
0.24%
Mar 2025
0.24%
0.46%
0.27%
Şub 2025
0.27%
0.17%
0.28%
Oca 2025
0.28%
0.41%
0.50%
Ara 2024
0.50%
0.12%
0.04%
Kas 2024
0.04%
0.15%
0.23%
Eki 2024
0.23%
0.25%
0.21%
Eyl 2024
0.21%
0.16%
0.10%
Ağu 2024
0.10%
0.14%
0.18%
Tem 2024
0.18%
0.16%
0.17%
Haz 2024
0.17%
0.22%
0.15%
May 2024
0.15%
0.25%
0.16%
Nis 2024
0.16%
0.29%
0.33%
Mar 2024
0.33%
0.25%
0.24%
Şub 2024
0.24%
0.34%
0.25%
Oca 2024
0.25%
0.40%
0.46%
Ara 2023
0.46%
0.18%
0.20%
Kas 2023
0.20%
0.37%
0.24%
Eki 2023
0.24%
0.32%
0.27%
Eyl 2023
0.27%
0.24%
0.19%
Ağu 2023
0.19%
0.21%
0.24%
Tem 2023
0.24%
0.17%
0.11%
Haz 2023
0.11%
0.37%
0.18%
May 2023
0.18%
0.40%
0.18%
Nis 2023
0.18%
0.43%
0.30%
Mar 2023
0.30%
0.45%
0.35%
Şub 2023
0.35%
0.46%
0.44%
Oca 2023
0.44%
0.45%
0.57%
Ara 2022
0.57%
0.45%
0.34%
Kas 2022
0.34%
0.44%
0.42%
Eki 2022
0.42%
0.43%
0.44%
Eyl 2022
0.44%
0.42%
0.49%
Ağu 2022
0.49%
0.41%
0.34%
Tem 2022
0.34%
0.41%
0.50%
Haz 2022
0.50%
0.34%
0.31%
May 2022
0.31%
0.34%
0.44%
Nis 2022
0.44%
0.32%
0.35%
Mar 2022
0.35%
0.67%
0.43%
Şub 2022
0.43%
0.25%
0.34%
Oca 2022
0.34%
0.38%
0.59%
Ara 2021
0.59%
0.23%
0.15%
Kas 2021
0.15%
0.23%
0.33%
Eki 2021
0.33%
0.23%
0.31%
Eyl 2021
0.31%
0.24%
0.28%
Ağu 2021
0.28%
0.24%
0.31%
1234
