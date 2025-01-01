Meksika Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı Tutanakları, Yönetim Kurulu toplantısından iki hafta sonra olacak şekilde yılda sekiz kez yayınlanır. Bu tutanaklar, Yönetim Kurulu üyelerinin para politikası kararına ilişkin açıklamalarını sunarlar. Tutanaklar ayrıca, kararı etkileyen ekonomik durumların yanı sıra beklenen kısa vadeli para politikası değişikliklerine ilişkin öngörüleri içermektedir. İçeriğine bağlı olarak tutanaklar Meksika pezosu üzerinde kısa vadeli bir etkiye sahip olabilir.