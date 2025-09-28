TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Bank of Mexico Interest Rate Decision)

Ülke:
Meksika
MXN, Meksika pezosu
Kaynak:
Meksika Merkez Bankası (Bank of Mexico)
Sektör:
Para
Orta 7.50%
7.75%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı, para politikası toplantılarında bankanın Yönetim Kurulu tarafından yılda 8 kez verilmektedir. Faiz kararı, Meksika'nın ekonomik olaylarının en önemlilerinden biridir. Faiz artışı, Meksika pezosu fiyatlarında artışa sebep olabilirken, faiz oranındaki düşüş MXN'nin düşüşüne yol açabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Meksika Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Bank of Mexico Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
8.00%
8.50%
8.50%
9.00%
9.00%
9.50%
9.50%
10.00%
10.00%
10.25%
10.25%
10.50%
10.50%
10.75%
10.75%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.00%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.25%
11.00%
11.00%
10.50%
10.50%
10.00%
10.00%
9.25%
9.25%
8.50%
8.50%
7.75%
7.75%
7.00%
7.00%
6.50%
6.50%
6.00%
6.00%
5.50%
5.50%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.25%
4.25%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4.50%
4.50%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
6.00%
6.00%
6.50%
6.50%
7.00%
7.00%
7.25%
7.25%
7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod