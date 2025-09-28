Ekonomik Takvim
Meksika Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)
|Düşük
|2.4%
|2.1%
|
2.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.6%
|
2.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Satışlar (Yıllık) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış), söz konusu aydaki Meksika perakende sektöründeki satışların bir önceki yılına aynı ayına kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Gösterge hesaplaması; gıda, tekstil ve giyim, tıbbi malzeme, ofis malzemeleri, kişisel eşyalar, ev eşyaları, bilgisayar eşyaları, mobilya, otomobil ve yedek parça satışlarının yanı sıra çevrimiçi perakende satışlarını da içerir. Yıllık göstergede mevsimsel olarak ayarlanmamış veriler yer almaktadır. Perakende satışlarındaki büyüme Meksika pezosu fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Meksika Perakende Satışlar (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Yıllık) (Mexico Retail Sales n.s.a. y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
