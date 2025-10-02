TakvimBölümler

Meksika Cari Hesap (Mexico Current Account)

Ülke:
Meksika
MXN, Meksika pezosu
Kaynak:
Meksika Merkez Bankası (Bank of Mexico)
Sektör:
Ticaret
Düşük $​0.206 B $​0.695 B
$​-11.171 B
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
$​0.637 B
$​0.206 B
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Cari Hesap, söz konusu ayda ithal ve ihraç edilen mallar, hizmetler ve faiz ödemeleri arasındaki farkı yansıtır. Olumlu bir değer, sermayenin Meksika ekonomisine girişini gösterir. Beklenenden daha yüksek değerler Meksika pezosu fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Meksika Cari Hesap (Mexico Current Account)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
$​0.206 B
$​0.695 B
$​-11.171 B
1 Q 2025
$​-7.613 B
$​0.722 B
$​12.813 B
4 Q 2024
$​12.601 B
$​0.758 B
$​1.104 B
3 Q 2024
$​0.733 B
$​0.593 B
$​2.854 B
2 Q 2024
$​3.639 B
$​0.533 B
$​-21.374 B
1 Q 2024
$​-12.582 B
$​0.503 B
$​11.817 B
4 Q 2023
$​11.662 B
$​-1.976 B
$​0.908 B
3 Q 2023
$​2.628 B
$​-2.676 B
$​3.496 B
2 Q 2023
$​6.247 B
$​-3.399 B
$​-20.289 B
1 Q 2023
$​-14.282 B
$​-2.069 B
$​2.573 B
4 Q 2022
$​4.576 B
$​-2.103 B
$​-5.151 B
3 Q 2022
$​-5.505 B
$​-1.320 B
$​-0.504 B
2 Q 2022
$​-0.704 B
$​1.570 B
$​-8.092 B
1 Q 2022
$​-6.523 B
$​4.688 B
$​2.741 B
4 Q 2021
$​2.958 B
$​6.351 B
$​-4.651 B
3 Q 2021
$​-4.070 B
$​12.029 B
$​6.045 B
2 Q 2021
$​6.286 B
$​5.307 B
$​-5.492 B
1 Q 2021
$​-5.135 B
$​10.751 B
$​17.211 B
4 Q 2020
$​17.409 B
$​10.978 B
$​17.125 B
3 Q 2020
$​17.498 B
$​-0.486 B
$​-0.116 B
2 Q 2020
$​0.005 B
$​4.089 B
$​-2.297 B
1 Q 2020
$​-0.982 B
$​10.437 B
$​3.198 B
4 Q 2019
$​2.487 B
$​11.022 B
$​0.820 B
3 Q 2019
$​2.013 B
$​-3.891 B
$​4.521 B
2 Q 2019
$​5.143 B
$​-1.176 B
$​-8.508 B
1 Q 2019
$​-5.634 B
$​-2.937 B
4 Q 2018
$​-3.424 B
$​-5.703 B
3 Q 2018
$​-5.082 B
$​-3.882 B
2 Q 2018
$​-3.882 B
$​-6.941 B
1 Q 2018
$​-6.941 B
$​-3.207 B
4 Q 2017
$​-3.207 B
$​-5.173 B
3 Q 2017
$​-5.528 B
$​-0.321 B
2 Q 2017
$​-0.321 B
$​-6.859 B
1 Q 2017
$​-6.859 B
$​-2.418 B
4 Q 2016
$​-3.363 B
$​-7.571 B
3 Q 2016
$​-7.571 B
$​-8.041 B
2 Q 2016
$​-7.852 B
$​-6.991 B
1 Q 2016
$​-6.991 B
$​-7.698 B
4 Q 2015
$​-7.698 B
$​-8.856 B
3 Q 2015
$​-8.856 B
$​-7.980 B
2 Q 2015
$​-7.980 B
$​-9.446 B
1 Q 2015
$​-9.446 B
$​-5.310 B
4 Q 2014
$​-5.310 B
$​-2.702 B
3 Q 2014
$​-2.702 B
$​-6.982 B
2 Q 2014
$​-6.982 B
$​-4.533 B
1 Q 2014
$​-4.533 B
$​-4.660 B
4 Q 2013
$​-4.660 B
$​-5.457 B
3 Q 2013
$​-5.457 B
$​-6.008 B
2 Q 2013
$​-6.008 B
$​-5.530 B
1 Q 2013
$​-5.530 B
$​-6.490 B
12
