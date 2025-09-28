TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Meksika Tüketici Güveni Göstergesi (Mexico Consumer Confidence Indicator)

Ülke:
Meksika
MXN, Meksika pezosu
Kaynak:
Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Sektör:
Tüketici
Düşük 46.7 45.8
46.0
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
46.3
46.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Tüketici Güven Göstergesi, bireylerin ekonomik faaliyetle ilgili görüşünü yansıtır. Tüketicilerin şu durumlarla ilgili görüşlerini içeren aylık bir ankete dayanarak hesaplanmaktadır: Meksika'daki genel ekonomik durum, katılımcıların kendi finansal durumlarının yanı sıra tasarruf ve harcama eğilimleri. Anket katılımcıları son on iki aydaki trendlerin bir tahminini ve gelecek on iki ayın bir öngörüsünü sunar. Meksika ekonomisinin kısa vadeli görünümü Tüketici Güven Endeksi'ne göre ölçülür.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Meksika Tüketici Güveni Göstergesi (Mexico Consumer Confidence Indicator)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
46.7
45.8
46.0
Tem 2025
45.9
46.1
45.5
Haz 2025
45.4
46.1
46.5
May 2025
46.7
47.8
45.5
Nis 2025
45.3
47.8
45.9
Mar 2025
46.0
48.0
46.3
Şub 2025
46.3
48.1
46.6
Oca 2025
46.7
48.3
47.0
Ara 2024
47.1
48.2
47.6
Kas 2024
47.7
48.7
49.5
Eki 2024
49.4
47.5
47.4
Eyl 2024
47.1
47.5
47.6
Ağu 2024
47.6
47.0
47.1
Tem 2024
46.9
47.0
47.4
Haz 2024
47.5
47.4
46.9
May 2024
46.7
47.5
47.2
Nis 2024
47.3
47.6
47.3
Mar 2024
47.3
46.5
47.2
Şub 2024
47.0
46.4
47.1
Oca 2024
47.1
46.6
46.8
Ara 2023
46.8
46.8
47.2
Kas 2023
47.3
46.5
46.2
Eki 2023
46.0
46.6
46.7
Eyl 2023
46.8
47.5
46.8
Ağu 2023
46.7
45.8
46.3
Tem 2023
46.2
44.9
45.3
Haz 2023
45.2
44.3
44.5
May 2023
44.4
43.7
44.1
Nis 2023
44.1
44.5
44.4
Mar 2023
44.5
44.6
44.8
Şub 2023
44.8
43.5
44.3
Oca 2023
44.2
42.2
42.7
Ara 2022
42.5
41.5
41.9
Kas 2022
41.7
40.7
41.0
Eki 2022
41.0
40.4
41.0
Eyl 2022
41.0
41.1
40.9
Ağu 2022
40.9
42.5
41.4
Tem 2022
41.3
44.0
43.0
Haz 2022
43.6
44.4
44.1
May 2022
44.2
44.2
44.2
Nis 2022
44.3
43.8
43.9
Mar 2022
43.9
43.5
43.5
Şub 2022
43.4
45.3
43.4
Oca 2022
43.4
45.3
44.4
Ara 2021
44.5
44.9
46.0
Kas 2021
45.8
43.6
44.1
Eki 2021
43.6
43.2
43.4
Eyl 2021
43.4
43.6
42.6
Ağu 2021
42.7
44.5
43.9
Tem 2021
44.3
43.8
44.3
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod