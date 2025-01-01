Create

Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int ma_period,

int ma_shift,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

int applied,

double deviation

)

Parametreler

symbol

[in] Sembol.

period

[in] Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

ma_period

[in] Ortalama periyodu.

ma_shift

[in] Yatay kaydırma değeri.

ma_method

[in] Ortalama periyodu (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).

applied

[in] Uygulanan fiyat tipi veya tanıtıcı değer.

deviation

[in] Sapma değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.