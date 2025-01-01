DokümantasyonBölümler
CiEnvelopesCreate 

Create

Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur. Gösterge verilerini güncellemek ve almak için Refresh() ve GetData() yöntemlerini kullanın.

bool  Create(
   string           symbol,        // sembol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,        // periyot
   int              ma_period,     // ortalama periyodu
   int              ma_shift,      // yatay kaydırma değeri
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,     // ortalama yöntemi
   int              applied,       // uygulanan fiyat tipi veya tanıtıcı değer
   double           deviation      // sapma
   )

Parametreler

symbol

[in]  Sembol.

period

[in]  Zaman-dilimi (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

ma_period

[in]  Ortalama periyodu.

ma_shift

[in]  Yatay kaydırma değeri.

ma_method

[in]  Ortalama periyodu (ENUM_MA_METHOD sayımının değerlerinden biri).

applied

[in]  Uygulanan fiyat tipi veya tanıtıcı değer.

deviation

[in]  Sapma değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.