Торгуйте откатами со статистической точностью — входите только там, где вероятность продолжения тренда на вашей стороне.

Обзор ZigZag MA Retracement — это советник для продолжения тренда, созданный для EURUSD на таймфрейме H1. Он определяет последний подтвержденный разворот ZigZag, дожидается отката цены на 60% этого движения и подтверждает направление с помощью фильтра скользящей средней перед входом. Выходы управляются событиями: позиция закрывается автоматически в момент, когда цена закрывается по другую сторону скользящей средней, вместо использования статичной цели.

Как это работает

Советник рассчитывает точки ZigZag нативно (без внешней зависимости от индикатора) с помощью параметров Depth и Deviation. Когда последнее движение откатывается на 60% своего диапазона (в пределах настраиваемой зоны допуска), зона сигнала активируется. Фильтр скользящей средней подтверждает преобладающее направление тренда перед разрешением входа. При подтверждении советник входит в сделку со стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR, размер позиции рассчитывается как фиксированный процент риска от депозита. Находясь в сделке, позиция проверяется на каждом закрытии бара: если цена закрывается по другую сторону скользящей средней, сделка немедленно закрывается как сигнал разворота тренда. Каждый ордер проходит проверки на соответствие требованиям брокера (маржа, лимиты объема, уровень заморозки/стоп-уровень, буфер спреда) перед отправкой.

Входные параметры

Magic_Number — уникальный идентификатор сделок этого советника

Risk_Percent — процент капитала, которым рискуют в сделке

ATR_SL_Mult — расстояние стоп-лосса как множитель ATR

ATR_TP_Mult — расстояние тейк-профита как множитель ATR

ATR_Period — период расчета ATR

ZigZag_Depth — минимальное количество баров между точками ZigZag

ZigZag_Deviation — минимальное отклонение цены для подтверждения точки разворота

ZigZag_Backstep — минимальное количество баров между разворотными точками

Retracement_Pct — уровень отката последнего движения, запускающий сигнал

Retracement_Tol — зона допуска вокруг уровня отката

MA_Period — период скользящей средней

MA_Method — метод расчета скользящей средней

MA_Price — источник цены для скользящей средней

Enable_MA_Exit — закрывать позицию при пересечении скользящей средней

Score_MinProfitFactor — отклоняет прогоны оптимизации ниже этого профит-фактора

Score_MaxDrawdownPct — отклоняет прогоны оптимизации выше этой просадки в процентах

Score_MinTrades — отклоняет прогоны оптимизации ниже этого количества сделок

Score_R2Weight — вес гладкости кривой доходности в оценке

Score_SlopeWeight — вес скорости прибыли в оценке

Score_SplitPenalty — штраф за нестабильность между первой и второй половиной теста

Score_SkewPenalty — штраф за концентрацию прибыли в одной сделке

Score_UlcerPenalty — штраф за глубину и продолжительность просадок

Score_MARWeight — вес эффективности капитала (доходность к максимальной просадке) в оценке

Score_TradeBonusWeight — вес надежности количества сделок в оценке

Система оценки оптимизатора Этот советник включает пользовательскую функцию оценки OnTester(), разработанную для борьбы с подгонкой кривой. Вместо ранжирования по чистой прибыли она отклоняет любой прогон оптимизации с недостаточным профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым количеством сделок — затем ранжирует оставшиеся по гладкости кривой доходности (R²), скорости прибыли и эффективности капитала (коэффициент MAR), одновременно штрафуя за нестабильность между первой и второй половиной теста, концентрацию прибыли в одной сделке и болезненность просадок (индекс Ulcer). Результат отдает предпочтение устойчивым, повторяемым наборам параметров, а не случайным всплескам. Перед запуском оптимизации установите критерий оптимизации на Custom max.

Рекомендуемая настройка

Символ: EURUSD

Таймфрейм: H1

Тип брокера: рекомендуется счет ECN/Raw spread для более точного исполнения на входах по откату

VPS: рекомендуется для непрерывного мониторинга закрытия баров

Скриншоты Пример живого графика с подтвержденным движением ZigZag, зоной отката 60% и фильтром скользящей средней; панель рекомендуемых настроек.

Отказ от ответственности Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Протестируйте на демо-счете перед реальным использованием. Торговля сопряжена с риском потерь.