ZigZag MA Retracement
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.30
Торгуйте откатами со статистической точностью — входите только там, где вероятность продолжения тренда на вашей стороне.
Обзор ZigZag MA Retracement — это советник для продолжения тренда, созданный для EURUSD на таймфрейме H1. Он определяет последний подтвержденный разворот ZigZag, дожидается отката цены на 60% этого движения и подтверждает направление с помощью фильтра скользящей средней перед входом. Выходы управляются событиями: позиция закрывается автоматически в момент, когда цена закрывается по другую сторону скользящей средней, вместо использования статичной цели.
Как это работает
- Советник рассчитывает точки ZigZag нативно (без внешней зависимости от индикатора) с помощью параметров Depth и Deviation.
- Когда последнее движение откатывается на 60% своего диапазона (в пределах настраиваемой зоны допуска), зона сигнала активируется.
- Фильтр скользящей средней подтверждает преобладающее направление тренда перед разрешением входа.
- При подтверждении советник входит в сделку со стоп-лоссом и тейк-профитом на основе ATR, размер позиции рассчитывается как фиксированный процент риска от депозита.
- Находясь в сделке, позиция проверяется на каждом закрытии бара: если цена закрывается по другую сторону скользящей средней, сделка немедленно закрывается как сигнал разворота тренда.
- Каждый ордер проходит проверки на соответствие требованиям брокера (маржа, лимиты объема, уровень заморозки/стоп-уровень, буфер спреда) перед отправкой.
Входные параметры
- Magic_Number — уникальный идентификатор сделок этого советника
- Risk_Percent — процент капитала, которым рискуют в сделке
- ATR_SL_Mult — расстояние стоп-лосса как множитель ATR
- ATR_TP_Mult — расстояние тейк-профита как множитель ATR
- ATR_Period — период расчета ATR
- ZigZag_Depth — минимальное количество баров между точками ZigZag
- ZigZag_Deviation — минимальное отклонение цены для подтверждения точки разворота
- ZigZag_Backstep — минимальное количество баров между разворотными точками
- Retracement_Pct — уровень отката последнего движения, запускающий сигнал
- Retracement_Tol — зона допуска вокруг уровня отката
- MA_Period — период скользящей средней
- MA_Method — метод расчета скользящей средней
- MA_Price — источник цены для скользящей средней
- Enable_MA_Exit — закрывать позицию при пересечении скользящей средней
- Score_MinProfitFactor — отклоняет прогоны оптимизации ниже этого профит-фактора
- Score_MaxDrawdownPct — отклоняет прогоны оптимизации выше этой просадки в процентах
- Score_MinTrades — отклоняет прогоны оптимизации ниже этого количества сделок
- Score_R2Weight — вес гладкости кривой доходности в оценке
- Score_SlopeWeight — вес скорости прибыли в оценке
- Score_SplitPenalty — штраф за нестабильность между первой и второй половиной теста
- Score_SkewPenalty — штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
- Score_UlcerPenalty — штраф за глубину и продолжительность просадок
- Score_MARWeight — вес эффективности капитала (доходность к максимальной просадке) в оценке
- Score_TradeBonusWeight — вес надежности количества сделок в оценке
Система оценки оптимизатора Этот советник включает пользовательскую функцию оценки OnTester(), разработанную для борьбы с подгонкой кривой. Вместо ранжирования по чистой прибыли она отклоняет любой прогон оптимизации с недостаточным профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым количеством сделок — затем ранжирует оставшиеся по гладкости кривой доходности (R²), скорости прибыли и эффективности капитала (коэффициент MAR), одновременно штрафуя за нестабильность между первой и второй половиной теста, концентрацию прибыли в одной сделке и болезненность просадок (индекс Ulcer). Результат отдает предпочтение устойчивым, повторяемым наборам параметров, а не случайным всплескам. Перед запуском оптимизации установите критерий оптимизации на Custom max.
Рекомендуемая настройка
- Символ: EURUSD
- Таймфрейм: H1
- Тип брокера: рекомендуется счет ECN/Raw spread для более точного исполнения на входах по откату
- VPS: рекомендуется для непрерывного мониторинга закрытия баров
Скриншоты Пример живого графика с подтвержденным движением ZigZag, зоной отката 60% и фильтром скользящей средней; панель рекомендуемых настроек.
Отказ от ответственности Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Протестируйте на демо-счете перед реальным использованием. Торговля сопряжена с риском потерь.