Обзор Momentum Confluence EA — торговый робот на основе нескольких индикаторов, который открывает сделки только когда несколько независимых индикаторов согласованно движутся в одном направлении, и закрывает сделки, когда те же индикаторы показывают истощение импульса — без фиксированного тейк-профита. Работает на любом символе и таймфрейме: Форекс, Золото, Серебро, Индексы.

Как это работает

На каждом новом баре RSI, гистограмма MACD, ADX/DI, Стохастик и CCI проверяются на восходящий или нисходящий наклон. Отдельно рассчитывается оценка согласованности (0-5) для покупки и продажи. Сделка открывается только когда оценка достигает минимального порога согласованности. Пока сделка открыта, те же пять индикаторов проверяются на признаки истощения. Сделка закрывается, когда оценка истощения достигает своего порога, независимо от ценовой цели. Широкий стоп-лосс на основе ATR остаётся прикреплён только как аварийная защита.

Входные параметры

Magic_Number: уникальный идентификатор сделок советника

Risk_PercentPerTrade: процент баланса, которым рискуют в сделке

ATR_SL_Mult: множитель ATR для аварийного стоп-лосса

ATR_Period: период ATR для расчёта стоп-лосса

RSI_Period: период индикатора RSI

Stoch_K: период %K стохастика

Stoch_D: период %D стохастика

Stoch_Slow: период замедления стохастика

CCI_Period: период индикатора CCI

ADX_Period: период индикатора ADX/DI

MinConfluenceScore: минимальное число согласованных индикаторов для открытия сделки

MinExhaustionScore: минимальное число сигналов истощения для закрытия сделки

Score_MinProfitFactor: минимальный профит-фактор для допуска прогона оптимизации

Score_MaxDrawdownPct: максимальная просадка в процентах для допуска прогона

Score_MinTrades: минимальное число сделок для допуска прогона

Score_R2Weight: вес гладкости кривой капитала (R²) в оценке

Score_SlopeWeight: вес скорости прибыли (наклон кривой капитала) в оценке

Score_SplitPenalty: штраф за нестабильность между первой и второй половиной теста

Score_SkewPenalty: штраф за концентрацию прибыли в одной сделке

Score_UlcerPenalty: штраф за глубину и продолжительность просадок

Score_MARWeight: вес коэффициента MAR (доходность к максимальной просадке) в оценке

Score_TradeBonusWeight: вес бонуса за количество сделок в оценке

Система оценки оптимизатора Советник включает собственную функцию оценки OnTester(), предназначенную для борьбы с переподгонкой. Она отбраковывает любой прогон оптимизации с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок. Оставшиеся прогоны ранжируются по гладкости кривой капитала, скорости прибыли, эффективности капитала и числу сделок, за вычетом штрафов за нестабильность во времени, концентрацию прибыли и боль от просадок. В тестере MT5 установите критерий оптимизации Custom max.

Рекомендуемая настройка Любой символ и таймфрейм, поддерживаемый данными вашего брокера. Тестируйте и оптимизируйте отдельно для каждого символа и таймфрейма перед реальной торговлей. Рекомендуется VPS для бесперебойной работы.

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Отказ от ответственности Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей. Торговля сопряжена с риском потерь.