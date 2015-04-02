Momentum Confluence
- Эксперты
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Alexandre Vincent TraberРазработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не
- Версия: 1.50
Обзор Momentum Confluence EA — торговый робот на основе нескольких индикаторов, который открывает сделки только когда несколько независимых индикаторов согласованно движутся в одном направлении, и закрывает сделки, когда те же индикаторы показывают истощение импульса — без фиксированного тейк-профита. Работает на любом символе и таймфрейме: Форекс, Золото, Серебро, Индексы.
Как это работает
- На каждом новом баре RSI, гистограмма MACD, ADX/DI, Стохастик и CCI проверяются на восходящий или нисходящий наклон.
- Отдельно рассчитывается оценка согласованности (0-5) для покупки и продажи.
- Сделка открывается только когда оценка достигает минимального порога согласованности.
- Пока сделка открыта, те же пять индикаторов проверяются на признаки истощения.
- Сделка закрывается, когда оценка истощения достигает своего порога, независимо от ценовой цели.
- Широкий стоп-лосс на основе ATR остаётся прикреплён только как аварийная защита.
Входные параметры
- Magic_Number: уникальный идентификатор сделок советника
- Risk_PercentPerTrade: процент баланса, которым рискуют в сделке
- ATR_SL_Mult: множитель ATR для аварийного стоп-лосса
- ATR_Period: период ATR для расчёта стоп-лосса
- RSI_Period: период индикатора RSI
- Stoch_K: период %K стохастика
- Stoch_D: период %D стохастика
- Stoch_Slow: период замедления стохастика
- CCI_Period: период индикатора CCI
- ADX_Period: период индикатора ADX/DI
- MinConfluenceScore: минимальное число согласованных индикаторов для открытия сделки
- MinExhaustionScore: минимальное число сигналов истощения для закрытия сделки
- Score_MinProfitFactor: минимальный профит-фактор для допуска прогона оптимизации
- Score_MaxDrawdownPct: максимальная просадка в процентах для допуска прогона
- Score_MinTrades: минимальное число сделок для допуска прогона
- Score_R2Weight: вес гладкости кривой капитала (R²) в оценке
- Score_SlopeWeight: вес скорости прибыли (наклон кривой капитала) в оценке
- Score_SplitPenalty: штраф за нестабильность между первой и второй половиной теста
- Score_SkewPenalty: штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
- Score_UlcerPenalty: штраф за глубину и продолжительность просадок
- Score_MARWeight: вес коэффициента MAR (доходность к максимальной просадке) в оценке
- Score_TradeBonusWeight: вес бонуса за количество сделок в оценке
Система оценки оптимизатора Советник включает собственную функцию оценки OnTester(), предназначенную для борьбы с переподгонкой. Она отбраковывает любой прогон оптимизации с отрицательной прибылью, низким профит-фактором, чрезмерной просадкой или слишком малым числом сделок. Оставшиеся прогоны ранжируются по гладкости кривой капитала, скорости прибыли, эффективности капитала и числу сделок, за вычетом штрафов за нестабильность во времени, концентрацию прибыли и боль от просадок. В тестере MT5 установите критерий оптимизации Custom max.
Рекомендуемая настройка Любой символ и таймфрейм, поддерживаемый данными вашего брокера. Тестируйте и оптимизируйте отдельно для каждого символа и таймфрейма перед реальной торговлей. Рекомендуется VPS для бесперебойной работы.
Скриншоты Файлы .set доступны в разделе комментариев ниже.
Отказ от ответственности Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счёте перед реальной торговлей. Торговля сопряжена с риском потерь.