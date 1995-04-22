以统计精度交易回撤——只在趋势延续概率对您有利的位置入场。

概述 ZigZag MA Retracement 是一款为 EURUSD H1 时间框架设计的趋势延续型智能交易系统。它识别最后一次确认的 ZigZag 摆动，等待价格回撤至该摆动的 60%，并在入场前通过均线过滤器确认方向。出场由事件驱动：一旦价格收盘价穿越至均线的错误一侧，仓位会立即自动平仓，而非依赖固定目标位。

工作原理

EA 使用 Depth 和 Deviation 参数原生计算 ZigZag 摆动点（无需外部指标依赖）。 当最后一次摆动回撤至其区间的 60%（在可配置的容差范围内）时，信号区域被激活。 均线过滤器在允许任何入场之前确认当前趋势方向。 确认后，EA 以基于 ATR 的止损和止盈入场，仓位大小按固定风险百分比计算。 持仓期间，每根K线收盘时监控仓位：如果价格收盘价穿越至均线另一侧，交易将作为趋势反转信号立即平仓。 每笔订单在发送前都会通过经纪商合规检查（保证金、交易量限制、冻结/止损水平、点差缓冲）。

输入参数

Magic_Number — 该EA交易的唯一识别码

Risk_Percent — 每笔交易风险占权益的百分比

ATR_SL_Mult — 止损距离为ATR的倍数

ATR_TP_Mult — 止盈距离为ATR的倍数

ATR_Period — ATR计算周期

ZigZag_Depth — ZigZag摆动点之间的最小K线数

ZigZag_Deviation — 确认摆动点所需的最小价格偏差

ZigZag_Backstep — 反转摆动点之间的最小K线数

Retracement_Pct — 触发信号的最后摆动回撤水平

Retracement_Tol — 回撤水平周围的容差范围

MA_Period — 均线周期

MA_Method — 均线计算方法

MA_Price — 均线使用的价格来源

Enable_MA_Exit — 均线反向穿越时平仓

Score_MinProfitFactor — 低于此盈利因子的优化结果将被淘汰

Score_MaxDrawdownPct — 高于此回撤百分比的优化结果将被淘汰

Score_MinTrades — 低于此交易次数的优化结果将被淘汰

Score_R2Weight — 权益曲线平滑度（R²）在评分中的权重

Score_SlopeWeight — 盈利速度在评分中的权重

Score_SplitPenalty — 测试前后半段不稳定性的惩罚

Score_SkewPenalty — 利润集中于单笔交易的惩罚

Score_UlcerPenalty — 回撤深度与持续时间的惩罚

Score_MARWeight — 资金效率（收益/最大回撤）在评分中的权重

Score_TradeBonusWeight — 交易次数可靠性在评分中的权重

优化评分系统 此EA包含一个自定义的OnTester()评分函数，旨在对抗曲线拟合。它不按原始净利润排序，而是淘汰任何盈利因子不足、回撤过大或交易次数过少的优化结果——然后根据权益曲线平滑度（R²）、盈利速度和资金效率（MAR比率）对剩余结果进行排名，同时对测试前后半段的不稳定性、单笔交易利润集中度和回撤痛苦程度（Ulcer指数）进行惩罚。结果更倾向于稳健、可重复的参数组合，而非偶然的高峰值。 运行优化前，请将优化标准设置为 Custom max。

推荐设置

品种：EURUSD

时间框架：H1

经纪商类型：建议使用ECN/原始点差账户，以获得更精确的回撤入场成交

VPS：建议使用，以确保K线收盘监控不中断

截图 实盘图表示例，显示确认的ZigZag摆动、60%回撤区域和均线过滤器；推荐输入设置面板。

免责声明 过往表现不保证未来结果。请在实盘部署前于模拟账户测试。交易涉及亏损风险。