Phoenix Recovery
- 专家
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.10
- 激活: 10
概述
Phoenix Recovery 是一款专为 XAUUSD，M30 设计的趋势回调型智能交易系统。它在每根K线收盘时评估一次,结合EMA趋势方向、RSI回调区间以及最后一根K线的颜色来把握入场时机。它不使用网格或马丁格尔,而是采用单一持仓、K线确认的恢复机制：亏损后,下一笔交易的手数在硬性风险上限内提升,盈利后重置。
运作方式
- 每根新K线收盘时,检查EMA(8)与EMA(21)判断趋势方向。
- 确认RSI(14)处于回调区间(中性,非极端)。
- 要求最后一根收盘K线的颜色与交易方向一致。
- 以基于ATR的止损和止盈入场。
- 亏损交易后,下一笔手数按固定倍数提升,受最大步数和绝对风险百分比上限双重限制。
- 回撤熔断机制在实时回撤超过设定阈值时阻止新开仓,并可选择平掉现有仓位。
输入参数
- Magic_Number — EA唯一识别码
- RiskPercent — 每笔交易占余额的风险百分比
- MinBarsBetweenTrades — 两笔交易间最少K线数
- EmaFastPeriod — 快速EMA周期
- EmaSlowPeriod — 慢速EMA周期
- RsiPeriod — RSI周期
- RsiLowZone — RSI回调区间下限
- RsiHighZone — RSI回调区间上限
- AtrPeriod — ATR周期
- AtrSlMult — ATR止损倍数
- AtrTpMult — ATR止盈倍数
- MaxSpreadPoints — 允许入场的最大点差
- RecoveryEnabled — 启用亏损恢复机制
- RecoveryMultiplier — 亏损后手数倍增系数
- RecoveryMaxSteps — 恢复机制最大步数
- RecoveryRequireBarConfirm — 要求K线颜色确认
- RecoveryMaxRiskPercent — 单笔交易绝对风险上限
- Global_MaxDrawdownStopPct — 阻止新开仓的回撤阈值
- Global_CloseOnKillSwitch — 熔断触发时平仓
- Score_MinProfitFactor — 通过所需最低盈利因子
- Score_MaxDrawdownPct — 通过所需最大回撤
- Score_MinTrades — 通过所需最少交易数
- Score_R2Weight — 权益曲线平滑度权重
- Score_SlopeWeight — 盈利速度权重
- Score_SplitPenalty — 前后半段R²差异惩罚
- Score_SkewPenalty — 单笔交易利润集中度惩罚
- Score_UlcerPenalty — Ulcer指数惩罚
- Score_MARWeight — MAR比率权重
- Score_TradeBonusWeight — 交易数量加成权重
优化器评分系统
内置自定义评分函数,根据权益曲线平滑度、盈利速度、时间稳定性和回撤程度对优化结果排名,同时惩罚利润过度集中于单笔交易的情况,从而过滤掉过拟合的结果。优化时请将Optimizer Criterion设置为 Custom max。
推荐设置
品种：XAUUSD。周期：M30。经纪商：建议使用低点差ECN/Raw账户。建议使用VPS。
截图
上方展示实盘账户示例及推荐参数配置。
免责声明
过往表现不代表未来收益。上线前请先在模拟账户测试。交易存在亏损风险。