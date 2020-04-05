Eldorado Scalper

Eldorado Scalper: Премиум-алгоритм для торговли XAUUSD

Eldorado Scalper — это многомерная алгоритмическая система, созданная для избирательной торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме M5. В основе подхода лежит анализ рыночной матрицы, объединяющей ценовую динамику, импульс, волатильность, ликвидность и сессионную структуру.

Система не реагирует на хаотичные движения, а фильтрует рыночный шум. Ее цель — не максимальное число сделок, а точечное распознавание структурированных возможностей с высоким потенциалом реализации.

Концепция 

Устойчивое преимущество достигается не за счет единичного прогноза, а путем последовательного принятия микродезиций:

  • Оценка текущего состояния рынка;

  • Отсев нестабильных фаз;

  • Анализ направленного давления;

  • Измерение потенциала расширения;

  • Контроль ликвидности и экспозиции;

  • Выбор момента исполнения;

  • Отказ от сделки при недостаточной уверенности.


Архитектура

Scalper Core — центральный аналитический движок, непрерывно оценивающий взаимосвязи между:

  • Ценовой структурой;

  • Направленным импульсом;

  • Волатильностью;

  • Уровнем ликвидности;

  • Торговыми сессиями;

  • Условиями риска.

Система не рассматривает сигналы изолированно. Любое решение принимается только при подтверждении широким рыночным контекстом.

Adaptive Price Field (APF)

Модуль APF интерпретирует поведение цены в рамках текущей структуры, определяя состояния:

  • Расширение и сжатие;

  • Дисбаланс;

  • Переток ликвидности;

  • Продолжение или истощение импульса;

  • Нестабильные фазы.

Одинаковые по форме паттерны обрабатываются по-разному, если их внутренняя рыночная среда отличается.

Market Memory Layer (MML)

MML анализирует недавнюю историю цены для классификации текущей фазы рынка:

  • Трендовое движение;

  • Переходная фаза;

  • Ускорение / Истощение;

  • Консолидация;

  • Структурное восстановление.

Этот слой исключает принятие решений на основе изолированных свечей, оценивая движение в контексте предшествующей динамики.

Scenario Recognition Engine (SRE)

Перед входом SRE классифицирует рыночный сценарий:

  • Контролируемый тренд;

  • Направленный пробой;

  • Переход ликвидности;

  • Волатильный всплеск;

  • Сбалансированная консолидация.

При отсутствии согласованности условий система пропускает сделку. Избирательность — осознанная часть архитектуры.



Учет торговых сессий

Поведение золота кардинально различается в азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую сессии. Eldorado Scalper интегрирует сессионный контекст в оценку ликвидности, волатильности и вероятности ложных пробоев. Сессионный фильтр не является самостоятельным сигналом, но выступает важным элементом общей оценки Matrix Core.

Контролируемое участие в рынке

Система не является высокочастотной и не стремится к максимизации числа сделок. Приоритеты:

  1. Структура важнее активности — ожидание согласованных условий.

  2. Избирательность важнее частоты — паузы в торговле являются частью фильтрации.

  3. Качество важнее количества — система целенаправленно ищет структурированные возможности.

В периоды нестабильности советник может оставаться вне рынка несколько дней.

Архитектура управления риском

Риск-менеджмент встроен в ядро MicroEdge. Размер экспозиции рассчитывается с учетом:

  • Текущей волатильности;

  • Структурной дистанции до целей;

  • Параметров счета;

  • Активного сценария и спецификаций инструмента.

Система не обещает безошибочности, но гарантирует дисциплинированное и измеримое управление капиталом на длительной дистанции.


Ключевые преимущества

Компонент Описание
Многоуровневый анализ Интеграция нескольких аналитических слоев вместо одного индикатора.
Специализированный GUI Уникальный интерфейс, включающий APF, Signal Deck и телеметрию.
Структурированная торговля XAUUSD Учет сессий, ликвидности и расширения, свойственных золоту.
Адаптивная обработка Гибкая интерпретация рынка при изменении импульса и структуры.
Избирательность Фильтрация слабых и нестабильных условий.
Интегрированный риск Согласование объема позиции с рыночной структурой.
Полная автоматизация Не требует вмешательства после установки и настройки.

Расширенная визуализация

Графический интерфейс отображает:

  • Направление сценария и сессию;

  • Состояние расширения и тренда;

  • Данные волатильности и потока;

  • Оценку ликвидности и уверенности;

  • Контекст риска.


Торговые условия

Параметр Значение
Инструмент XAUUSD (Золото)
Таймфрейм M5
Платформа MetaTrader 5
Режим Полностью автоматический
Тип счета ECN / Raw Spread
Инфраструктура Стабильное VPS-соединение
Частота Переменная, зависит от рыночных условий
Риск-профиль Настраивается пользователем

Качество исполнения брокера, спред и проскальзывание могут влиять на фактические результаты.

Целевая аудитория

Продукт ориентирован на трейдеров, ценящих:

  • Структурированную автоматизацию;

  • Прозрачную визуализацию;

  • Избирательный подход к сделкам;

  • Долгосрочную оценку эффективности;

  • Гибкое управление риском;

  • Публичный мониторинг реального счета.

Прозрачность и мониторинг

Исторические тесты не заменяют реальную торговлю. На результаты влияют:

  • Изменения спреда и ликвидности;

  • Проскальзывание и комиссии;

  • Качество исполнения брокера;

  • Задержки соединения и форс-мажоры.

Публичный сигнал позволяет оценить текущее поведение системы в реальных рыночных условиях, однако не является гарантией будущей доходности.

Заключение

Eldorado Scalper создан на фундаментальном принципе: преимущество строится не на идеальном прогнозе, а на дисциплинированной последовательности интеллектуальных решений.

Система не пытается предугадать каждый тик. Она наблюдает, фильтрует, ожидает и действует только при распознавании структурированной возможности.

Три столпа системы:

  1. Точность — анализ без компромиссов.

  2. Интеллект — многоуровневая оценка.

  3. Исполнение — дисциплина на всех этапах.

Eldorado Scalper
Распознайте структуру. Измерьте преимущество. Исполняйте точно.

Предупреждение о рисках

Алгоритмическая торговля сопряжена с риском убытков. Исторические данные, тесты и скриншоты не гарантируют будущих результатов. Тестер стратегий не имитирует реальные спреды, проскальзывание и исполнение ордеров. Публичный мониторинг отражает текущую историю, но не служит гарантией. Рекомендуется оценить финансовое положение, протестировать систему на демо-счете и использовать капитал, потерю которого вы готовы принять.


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Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
Эксперты
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
Эксперты
Full Throttle DMX - Реальная стратегия,   реальные результаты   Full Throttle DMX — это мультивалютный торговый советник, предназначенный для работы с валютными парами EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP и AUDNZD. Система построена на классическом торговом подходе, используя известные технические индикаторы и проверенную рыночную логику. Советник содержит 10 независимых стратегий, каждая из которых предназначена для выявления различных рыночных условий и возможностей. В отличие от многих современных
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
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Dmitriq Evgenoeviz Ko
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