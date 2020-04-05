HD ThrillerBark MT5

🚀 ThrillerBark – Адаптивный трендовый pullback-движок для US500 / SPX500 (MT5)

🎯 Входы по тренду. 📈 Pullback с подтверждением. 🛡️ Контролируемое накопление.

ThrillerBark — это структурно-ориентированный индексный Expert Advisor, созданный специально для US500 / SPX500 и предназначенный для торговли в направлении подтверждённого рыночного смещения, избегая слабых, перерастянутых и низкокачественных условий входа. Вместо того чтобы полагаться на эскалацию martingale, восстановление через grid или агрессивное усреднение, ThrillerBark сосредоточен на исполнении pullback-входов по тренду с дисциплинированным контролем риска и управлением сделками, ориентированным на накопление.

Построенный на основе смещения тренда старшего таймфрейма, подтверждения зоны pullback, управления стопами на основе ATR и защитной логики контроля сделок, ThrillerBark ждёт, пока рыночная структура и импульс не выстроятся в одном направлении, прежде чем совершить вход. В результате получается движок для US500 / SPX500, который делает приоритетом более чистые входы, сниженное воздействие шумных условий и более устойчивое развитие капитала вместо импульсивного избыточного трейдинга.

💡 Что на самом деле делает ThrillerBark

В отличие от систем grid или martingale, которые зависят от циклов восстановления, ThrillerBark:

✅ Торгует в направлении подтверждённого трендового смещения старшего таймфрейма

✅ Ждёт контролируемых pullback-движений вместо того, чтобы вслепую гнаться за уже растянутыми движениями

✅ Отфильтровывает нестабильные условия с помощью ATR, спреда, сессии и внутренних механизмов контроля режима

✅ Использует защитную логику, такую как Break Even, Soft Failure Exit и Time Stop, чтобы ограничивать слабое поведение сделок

✅ Динамически управляет сделками с помощью SL/TP на основе ATR и trailing-логики, чтобы поддерживать накопление во время благоприятных рыночных фаз

ThrillerBark ведёт себя как дисциплинированный оператор индексного тренда — а не как безрассудный скальпер и не как grid-движок, основанный на восстановлении. Он ищет более чистые направленные возможности, избегает входов низкого качества и сосредоточен на контролируемом росте в благоприятных условиях US500 / SPX500.

📊 Разбор основной стратегии

🧩 🔹 1) Смещение тренда старшего таймфрейма: ThrillerBark сначала оценивает направленное смещение по выравниванию тренда старших таймфреймов, прежде чем любой торговый сетап получит право на квалификацию.

ThrillerBark сначала оценивает направленное смещение по выравниванию тренда старших таймфреймов, прежде чем любой торговый сетап получит право на квалификацию. 📈 🔹 2) Логика входа на основе pullback: Вместо покупки каждой пробойной свечи, EA ждёт взаимодействия pullback с контролируемой зоной, прежде чем подтвердить вход.

Вместо покупки каждой пробойной свечи, EA ждёт взаимодействия pullback с контролируемой зоной, прежде чем подтвердить вход. 🛡️ 🔹 3) Фильтр режима & волатильности: Защита ATR, фильтры спреда и внутренние правила состояния рынка помогают ThrillerBark избегать нестабильных, тонких или ловушкообразных условий.

Защита ATR, фильтры спреда и внутренние правила состояния рынка помогают ThrillerBark избегать нестабильных, тонких или ловушкообразных условий. ⚖️ 🔹 4) Контролируемое управление сделками: Защита Break Even, Soft Failure Exit и логика Time Stop используются для уменьшения ненужного давления от слабых сделок.

Защита Break Even, Soft Failure Exit и логика Time Stop используются для уменьшения ненужного давления от слабых сделок. 💰 🔹 5) Дизайн, ориентированный на накопление: ThrillerBark разработан для захвата направленного продолжения движения, при этом сохраняя управление сделками достаточно дисциплинированным для более плавного долгосрочного поведения капитала.

📌 Почему ThrillerBark выделяется

📈 🔺 Создан для US500 / SPX500: Разработан специально под поведение индексов с направленным подходом, а не под азартную mean-reversion-торговлю против сильных рыночных трендов.

Разработан специально под поведение индексов с направленным подходом, а не под азартную mean-reversion-торговлю против сильных рыночных трендов. 🧠 🔺 Pullback перед входом: ThrillerBark не бросается в уже растянутые свечи. Он ждёт лучшего позиционирования и более чистого подтверждения перед исполнением.

ThrillerBark не бросается в уже растянутые свечи. Он ждёт лучшего позиционирования и более чистого подтверждения перед исполнением. ⚖️ 🔺 Сбалансированный профиль накопления: Сочетает выборочные входы, контролируемую нагрузку по объёму и защитное управление сделками для более стабильного развития капитала.

Сочетает выборочные входы, контролируемую нагрузку по объёму и защитное управление сделками для более стабильного развития капитала. 🛑 🔺 Логика, ориентированная на выживание: Включает контроль спреда, контроль режима, риск-логику на основе ATR, Break Even, trailing и защиту выхода для снижения воздействия низкокачественных условий.

Включает контроль спреда, контроль режима, риск-логику на основе ATR, Break Even, trailing и защиту выхода для снижения воздействия низкокачественных условий. 🔧 🔺 Гибкость символов, удобная для брокеров: Поддерживает пользовательские названия символов, такие как US500, SPX500, а также необязательные брокерские суффиксы для более простого развертывания.

⚙️ Рекомендуемая настройка

Символ: US500 / SPX500

US500 / SPX500 Таймфрейм: M15 (базовый)

M15 (базовый) Логика внутренней структуры: Мультитаймфреймовый тренд + подтверждение pullback (внутренняя логика)

Мультитаймфреймовый тренд + подтверждение pullback (внутренняя логика) Тип счёта: Hedging или Netting (поддерживаются)

Hedging или Netting (поддерживаются) Кредитное плечо: Рекомендуется 1:500 или выше

Рекомендуется 1:500 или выше Спреды: Предпочтительны низкий спред / ECN / RAW execution

Предпочтительны низкий спред / ECN / RAW execution Минимальный начальный депозит: USD 300

USD 300 Рекомендуемый начальный депозит: USD 500+

🧭 Как использовать

Откройте график US500 или SPX500 на M15 Прикрепите ThrillerBark EA Установите TradeSymbol на имя символа вашего брокера (например: US500 или SPX500) Если ваш брокер использует суффикс, укажите его в TradeSuffix (например: .cash, .m, .i) Установите LotSize = 0.01 или предпочитаемый вами фиксированный размер лота Включите Algo Trading Держите терминал запущенным (рекомендуется VPS)

🧠 Кому стоит использовать ThrillerBark?

👤 ✔ Трейдерам, которые предпочитают стратегии US500 / SPX500, согласованные с трендом

📈 ✔ Пользователям, которые ищут рост, ориентированный на накопление, а не агрессивные системы восстановления

🛡️ ✔ Трейдерам, которые ценят более чистые входы и защитное управление сделками

🤖 ✔ Пользователям, которым нужен автоматизированный индексный trend-pullback-движок с контролируемой экспозицией

📈 Краткое резюме преимуществ