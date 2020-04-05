HD ThrillerBark MT5
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Jiradech Suchada🔥 HostDrift (HD) Series – Алгоритмические торговые системы, созданные с высокой точностью
Добро пожаловать в HostDrift (HD) Series — профессиональную экосистему Expert Advisors, разработанную для трейдеров, которые ценят структуру, дисциплину и долгосрочную устойчивость в торговле.
- Версия: 1.23
- Активации: 10
🚀 ThrillerBark – Адаптивный трендовый pullback-движок для US500 / SPX500 (MT5)
🎯 Входы по тренду. 📈 Pullback с подтверждением. 🛡️ Контролируемое накопление.
ThrillerBark — это структурно-ориентированный индексный Expert Advisor, созданный специально для US500 / SPX500 и предназначенный для торговли в направлении подтверждённого рыночного смещения, избегая слабых, перерастянутых и низкокачественных условий входа. Вместо того чтобы полагаться на эскалацию martingale, восстановление через grid или агрессивное усреднение, ThrillerBark сосредоточен на исполнении pullback-входов по тренду с дисциплинированным контролем риска и управлением сделками, ориентированным на накопление.
Построенный на основе смещения тренда старшего таймфрейма, подтверждения зоны pullback, управления стопами на основе ATR и защитной логики контроля сделок, ThrillerBark ждёт, пока рыночная структура и импульс не выстроятся в одном направлении, прежде чем совершить вход. В результате получается движок для US500 / SPX500, который делает приоритетом более чистые входы, сниженное воздействие шумных условий и более устойчивое развитие капитала вместо импульсивного избыточного трейдинга.
💡 Что на самом деле делает ThrillerBark
В отличие от систем grid или martingale, которые зависят от циклов восстановления, ThrillerBark:
- ✅ Торгует в направлении подтверждённого трендового смещения старшего таймфрейма
- ✅ Ждёт контролируемых pullback-движений вместо того, чтобы вслепую гнаться за уже растянутыми движениями
- ✅ Отфильтровывает нестабильные условия с помощью ATR, спреда, сессии и внутренних механизмов контроля режима
- ✅ Использует защитную логику, такую как Break Even, Soft Failure Exit и Time Stop, чтобы ограничивать слабое поведение сделок
- ✅ Динамически управляет сделками с помощью SL/TP на основе ATR и trailing-логики, чтобы поддерживать накопление во время благоприятных рыночных фаз
ThrillerBark ведёт себя как дисциплинированный оператор индексного тренда — а не как безрассудный скальпер и не как grid-движок, основанный на восстановлении. Он ищет более чистые направленные возможности, избегает входов низкого качества и сосредоточен на контролируемом росте в благоприятных условиях US500 / SPX500.
📊 Разбор основной стратегии
- 🧩 🔹 1) Смещение тренда старшего таймфрейма: ThrillerBark сначала оценивает направленное смещение по выравниванию тренда старших таймфреймов, прежде чем любой торговый сетап получит право на квалификацию.
- 📈 🔹 2) Логика входа на основе pullback: Вместо покупки каждой пробойной свечи, EA ждёт взаимодействия pullback с контролируемой зоной, прежде чем подтвердить вход.
- 🛡️ 🔹 3) Фильтр режима & волатильности: Защита ATR, фильтры спреда и внутренние правила состояния рынка помогают ThrillerBark избегать нестабильных, тонких или ловушкообразных условий.
- ⚖️ 🔹 4) Контролируемое управление сделками: Защита Break Even, Soft Failure Exit и логика Time Stop используются для уменьшения ненужного давления от слабых сделок.
- 💰 🔹 5) Дизайн, ориентированный на накопление: ThrillerBark разработан для захвата направленного продолжения движения, при этом сохраняя управление сделками достаточно дисциплинированным для более плавного долгосрочного поведения капитала.
📌 Почему ThrillerBark выделяется
- 📈 🔺 Создан для US500 / SPX500: Разработан специально под поведение индексов с направленным подходом, а не под азартную mean-reversion-торговлю против сильных рыночных трендов.
- 🧠 🔺 Pullback перед входом: ThrillerBark не бросается в уже растянутые свечи. Он ждёт лучшего позиционирования и более чистого подтверждения перед исполнением.
- ⚖️ 🔺 Сбалансированный профиль накопления: Сочетает выборочные входы, контролируемую нагрузку по объёму и защитное управление сделками для более стабильного развития капитала.
- 🛑 🔺 Логика, ориентированная на выживание: Включает контроль спреда, контроль режима, риск-логику на основе ATR, Break Even, trailing и защиту выхода для снижения воздействия низкокачественных условий.
- 🔧 🔺 Гибкость символов, удобная для брокеров: Поддерживает пользовательские названия символов, такие как US500, SPX500, а также необязательные брокерские суффиксы для более простого развертывания.
⚙️ Рекомендуемая настройка
- Символ: US500 / SPX500
- Таймфрейм: M15 (базовый)
- Логика внутренней структуры: Мультитаймфреймовый тренд + подтверждение pullback (внутренняя логика)
- Тип счёта: Hedging или Netting (поддерживаются)
- Кредитное плечо: Рекомендуется 1:500 или выше
- Спреды: Предпочтительны низкий спред / ECN / RAW execution
- Минимальный начальный депозит: USD 300
- Рекомендуемый начальный депозит: USD 500+
🧭 Как использовать
- Откройте график US500 или SPX500 на M15
- Прикрепите ThrillerBark EA
- Установите TradeSymbol на имя символа вашего брокера (например: US500 или SPX500)
- Если ваш брокер использует суффикс, укажите его в TradeSuffix (например: .cash, .m, .i)
- Установите LotSize = 0.01 или предпочитаемый вами фиксированный размер лота
- Включите Algo Trading
- Держите терминал запущенным (рекомендуется VPS)
🧠 Кому стоит использовать ThrillerBark?
- 👤 ✔ Трейдерам, которые предпочитают стратегии US500 / SPX500, согласованные с трендом
- 📈 ✔ Пользователям, которые ищут рост, ориентированный на накопление, а не агрессивные системы восстановления
- 🛡️ ✔ Трейдерам, которые ценят более чистые входы и защитное управление сделками
- 🤖 ✔ Пользователям, которым нужен автоматизированный индексный trend-pullback-движок с контролируемой экспозицией
📈 Краткое резюме преимуществ
- ✨ Только подтверждённые по тренду входы по US500 / SPX500
- ✨ Исполнение на основе pullback вместо слепой погони за пробоями
- ✨ SL/TP на основе ATR, Break Even, Soft Failure Exit и Trailing Stop
- ✨ Дизайн, ориентированный на накопление и учитывающий выживаемость
- ✨ Гибкая поддержка брокерских символов с пользовательскими параметрами symbol и suffix