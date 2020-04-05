HD ThrillerBark MT5

  • Эксперты
  • Jiradech Suchada
    Jiradech Suchada

    Jiradech Suchada

    🔥 HostDrift (HD) Series – Алгоритмические торговые системы, созданные с высокой точностью
    Добро пожаловать в HostDrift (HD) Series — профессиональную экосистему Expert Advisors, разработанную для трейдеров, которые ценят структуру, дисциплину и долгосрочную устойчивость в торговле.
  • Версия: 1.23
  • Активации: 10

🚀 ThrillerBark – Адаптивный трендовый pullback-движок для US500 / SPX500 (MT5)

🎯 Входы по тренду. 📈 Pullback с подтверждением. 🛡️ Контролируемое накопление.

ThrillerBark — это структурно-ориентированный индексный Expert Advisor, созданный специально для US500 / SPX500 и предназначенный для торговли в направлении подтверждённого рыночного смещения, избегая слабых, перерастянутых и низкокачественных условий входа. Вместо того чтобы полагаться на эскалацию martingale, восстановление через grid или агрессивное усреднение, ThrillerBark сосредоточен на исполнении pullback-входов по тренду с дисциплинированным контролем риска и управлением сделками, ориентированным на накопление.

Построенный на основе смещения тренда старшего таймфрейма, подтверждения зоны pullback, управления стопами на основе ATR и защитной логики контроля сделок, ThrillerBark ждёт, пока рыночная структура и импульс не выстроятся в одном направлении, прежде чем совершить вход. В результате получается движок для US500 / SPX500, который делает приоритетом более чистые входы, сниженное воздействие шумных условий и более устойчивое развитие капитала вместо импульсивного избыточного трейдинга.

💡 Что на самом деле делает ThrillerBark

В отличие от систем grid или martingale, которые зависят от циклов восстановления, ThrillerBark:

  • ✅ Торгует в направлении подтверждённого трендового смещения старшего таймфрейма
  • ✅ Ждёт контролируемых pullback-движений вместо того, чтобы вслепую гнаться за уже растянутыми движениями
  • ✅ Отфильтровывает нестабильные условия с помощью ATR, спреда, сессии и внутренних механизмов контроля режима
  • ✅ Использует защитную логику, такую как Break Even, Soft Failure Exit и Time Stop, чтобы ограничивать слабое поведение сделок
  • ✅ Динамически управляет сделками с помощью SL/TP на основе ATR и trailing-логики, чтобы поддерживать накопление во время благоприятных рыночных фаз

ThrillerBark ведёт себя как дисциплинированный оператор индексного тренда — а не как безрассудный скальпер и не как grid-движок, основанный на восстановлении. Он ищет более чистые направленные возможности, избегает входов низкого качества и сосредоточен на контролируемом росте в благоприятных условиях US500 / SPX500.

📊 Разбор основной стратегии

  • 🧩 🔹 1) Смещение тренда старшего таймфрейма: ThrillerBark сначала оценивает направленное смещение по выравниванию тренда старших таймфреймов, прежде чем любой торговый сетап получит право на квалификацию.
  • 📈 🔹 2) Логика входа на основе pullback: Вместо покупки каждой пробойной свечи, EA ждёт взаимодействия pullback с контролируемой зоной, прежде чем подтвердить вход.
  • 🛡️ 🔹 3) Фильтр режима & волатильности: Защита ATR, фильтры спреда и внутренние правила состояния рынка помогают ThrillerBark избегать нестабильных, тонких или ловушкообразных условий.
  • ⚖️ 🔹 4) Контролируемое управление сделками: Защита Break Even, Soft Failure Exit и логика Time Stop используются для уменьшения ненужного давления от слабых сделок.
  • 💰 🔹 5) Дизайн, ориентированный на накопление: ThrillerBark разработан для захвата направленного продолжения движения, при этом сохраняя управление сделками достаточно дисциплинированным для более плавного долгосрочного поведения капитала.

📌 Почему ThrillerBark выделяется

  • 📈 🔺 Создан для US500 / SPX500: Разработан специально под поведение индексов с направленным подходом, а не под азартную mean-reversion-торговлю против сильных рыночных трендов.
  • 🧠 🔺 Pullback перед входом: ThrillerBark не бросается в уже растянутые свечи. Он ждёт лучшего позиционирования и более чистого подтверждения перед исполнением.
  • ⚖️ 🔺 Сбалансированный профиль накопления: Сочетает выборочные входы, контролируемую нагрузку по объёму и защитное управление сделками для более стабильного развития капитала.
  • 🛑 🔺 Логика, ориентированная на выживание: Включает контроль спреда, контроль режима, риск-логику на основе ATR, Break Even, trailing и защиту выхода для снижения воздействия низкокачественных условий.
  • 🔧 🔺 Гибкость символов, удобная для брокеров: Поддерживает пользовательские названия символов, такие как US500, SPX500, а также необязательные брокерские суффиксы для более простого развертывания.

⚙️ Рекомендуемая настройка

  • Символ: US500 / SPX500
  • Таймфрейм: M15 (базовый)
  • Логика внутренней структуры: Мультитаймфреймовый тренд + подтверждение pullback (внутренняя логика)
  • Тип счёта: Hedging или Netting (поддерживаются)
  • Кредитное плечо: Рекомендуется 1:500 или выше
  • Спреды: Предпочтительны низкий спред / ECN / RAW execution
  • Минимальный начальный депозит: USD 300
  • Рекомендуемый начальный депозит: USD 500+

🧭 Как использовать

  1. Откройте график US500 или SPX500 на M15
  2. Прикрепите ThrillerBark EA
  3. Установите TradeSymbol на имя символа вашего брокера (например: US500 или SPX500)
  4. Если ваш брокер использует суффикс, укажите его в TradeSuffix (например: .cash, .m, .i)
  5. Установите LotSize = 0.01 или предпочитаемый вами фиксированный размер лота
  6. Включите Algo Trading
  7. Держите терминал запущенным (рекомендуется VPS)

🧠 Кому стоит использовать ThrillerBark?

  • 👤 ✔ Трейдерам, которые предпочитают стратегии US500 / SPX500, согласованные с трендом
  • 📈 ✔ Пользователям, которые ищут рост, ориентированный на накопление, а не агрессивные системы восстановления
  • 🛡️ ✔ Трейдерам, которые ценят более чистые входы и защитное управление сделками
  • 🤖 ✔ Пользователям, которым нужен автоматизированный индексный trend-pullback-движок с контролируемой экспозицией

📈 Краткое резюме преимуществ

  • ✨ Только подтверждённые по тренду входы по US500 / SPX500
  • ✨ Исполнение на основе pullback вместо слепой погони за пробоями
  • ✨ SL/TP на основе ATR, Break Even, Soft Failure Exit и Trailing Stop
  • ✨ Дизайн, ориентированный на накопление и учитывающий выживаемость
  • ✨ Гибкая поддержка брокерских символов с пользовательскими параметрами symbol и suffix
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Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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HD EniesLobby MT5
Jiradech Suchada
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EniesLobby — EURGBP Adaptive Mean-Reversion Grid EA (MT5) Ожидание — часть трейдинга. Если вы ждали правильного входа, возможно, это тот самый EA, которого вы ждали. EniesLobby — это автоматический Expert Advisor, созданный специально для EURGBP и построенный вокруг адаптивного mean-reversion grid-цикла. Движок делает упор на контролируемые входы, пошаговое наращивание позиций и адаптивную защитную логику, чтобы снижать риск «хвостовых» убытков и при этом сохранять торговый процесс активным в
HD Punkhazard MT5
Jiradech Suchada
Эксперты
Punkhazard – USDJPY  Интеллектуальный точный FX-скальпер Точность важнее агрессии. ️ Низкая просадка. Неумолимая стабильность. Punkhazard — это сверхстабильный торговый советник Forex с низкой просадкой, разработанный для высокоточного скальпинга и стабильной доходности на основных валютных парах. Созданный на основе анализа реального поведения рынка и усовершенствованный надежной логикой управления капиталом, Punkhazard обеспечивает плавную кривую капитала , строгий контроль риска и
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Skypiea – XAUUSD Умный движок трендовой структуры (MT5) Тренд с подтверждением. Исполнение на основе структуры. ️ Контролируемое накопление. Skypiea — это ориентированный на структуру Expert Advisor для золота, созданный специально для XAUUSD и предназначенный для торговли по сильному рыночному направлению с одновременной фильтрацией слабых, шумных и похожих на ловушки условий. Вместо опоры на восстановление через сетку, эскалацию martingale или слепые входы против движения, Skypiea с
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