ProVolaBot
- Эксперты
- Pierre Paul Amoussou
- Версия: 3.2
- Обновлено: 7 декабря 2025
- Активации: 5
ProVolaBot — это алгоритмический торговый робот, разработанный для работы на синтетических индексах.
Он показывает наилучшие результаты на следующих рынках:
Основные и наиболее эффективные рынки
• Boom 900 и Crash 1000 (Deriv)
• GainX 999 и PainX 999 (WellTrade)
Именно на этих рынках ProVolaBot продемонстрировал наибольшую стабильность, лучшие статистические показатели и наиболее высокую потенциальную прибыльность.
Дополнительный совместимый рынок
• Volatility 100 (1s) Index (Deriv)
ProVolaBot также может работать на V100 (1s), однако исторические результаты показывают более низкую доходность по сравнению с основными рынками из-за более сложной волатильности.
Этот рынок рекомендуется в первую очередь опытным пользователям.
Методология и логика работы
ProVolaBot основан на стратегии автоматического обнаружения пробоев структуры (breakout), совмещённой с дисциплинированными правилами исполнения, фильтрацией сигналов и управлением рисками.
Это инструмент автоматизации для пользователей, желающих использовать структурированную и параметризуемую стратегию с контролем времени и рисков.
Робот не гарантирует результатов и не содержит никаких обещаний прибыли. Его использование требует осознанного подхода.
Ключевые характеристики
• Breakout-стратегия с механизмом подтверждения сигналов
• Интеллектуальная логика исполнения ордеров:
– Не более 2 сделок в день
– При использовании на двух рынках — максимум 1 сделка на каждый рынок
– Если первая сделка убыточна, вторая не открывается
• Торговое время: с 00:15 до 21:00 (серверное время)
• Автоматическое закрытие позиций в 20:45
• Автоматический Stop Loss и Take Profit
• Возможность включения Trailing Stop
• Динамический размер лота, зависящий от капитала
Рекомендованные настройки
• Минимальный рекомендуемый депозит: 100 USD
• Рекомендуемые типы счетов: Standard, SyntX или Zero Spread
• Минимальный размер лота зависит от величины депозита и условий брокера
Важно знать
• ProVolaBot предназначен для пользователей, имеющих хорошее понимание рисков и принципов работы синтетических индексов.
• Он не гарантирует какого-либо результата и не является обещанием прибыли.
• Настоятельно рекомендуется тестирование на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
• Пользователь полностью отвечает за настройки, управление рисками и полученные результаты.
