NEXA Dynamic Swing
- Experts
- Park Seongcheon
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 5
Manuale Utente in Italiano
1. Panoramica
NEXA Dynamic Swing è un Expert Advisor (EA) di swing trading avanzato, progettato specificamente per il trading su GOLD (XAUUSD).
Questo EA combina una Media Mobile Adattiva (AMA) con RSI, Stochastic e conferma dei volumi tramite OBV, permettendo di operare solo in condizioni di mercato di alta qualità, evitando fasi laterali e rumore di mercato.
Concetti chiave:
-
Meno operazioni, maggiore qualità
-
Controllo rigoroso del drawdown
-
Stabilità a lungo termine per conti reali
2. Ambiente di Trading Consigliato
-
Strumento: GOLD (XAUUSD)
-
Timeframe di Trend: H1
-
Timeframe di Entrata: M15
-
Tipo di Conto: ECN / Raw Spread
-
Capitale Minimo Consigliato: $1.000 o superiore
-
Leva Consigliata: 1:100 o superiore
3. Logica della Strategia
🔹 Identificazione del Trend (H1)
-
La direzione del mercato è determinata tramite la
Media Mobile Adattiva (AMA)
-
Prezzo sopra AMA → Bias rialzista (BUY)
-
Prezzo sotto AMA → Bias ribassista (SELL)
🔹 Condizioni di Entrata (M15)
Un’operazione viene aperta solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte:
-
RSI conferma la forza del momentum
-
Incrocio valido dello Stochastic
-
OBV conferma il flusso dei volumi nella stessa direzione
-
La volatilità della candela precedente soddisfa i criteri ATR
👉 Questa struttura filtra efficacemente falsi segnali e mercati laterali.
4. Stop Loss e Take Profit
-
Stop Loss (SL)
Calcolato automaticamente tramite un moltiplicatore ATR,
garantendo una distanza minima di protezione.
-
Take Profit (TP)
Basato sul rapporto Rischio / Rendimento,
con RR predefinito ≥ 1:3.
-
Gestione della Posizione
-
Trailing Stop basato su Parabolic SAR
-
Il trailing si attiva solo dopo il raggiungimento di un profitto minimo (in R)
-
5. Gestione Avanzata del Rischio (Caratteristica Principale)
NEXA Dynamic Swing integra un sistema di protezione a 3 livelli:
✅ 1) Protezione dalle Perdite Consecutive
-
Il trading viene sospeso dopo una serie di perdite
-
Le tendenze molto forti possono consentire eccezioni
✅ 2) Fail-Safe Exit
-
Chiusura automatica se la perdita supera il limite massimo consentito (in R)
-
Chiusura forzata delle posizioni in perdita mantenute troppo a lungo
✅ 3) Protezione dal Drawdown
-
Riduzione automatica della dimensione del lotto quando il drawdown aumenta
👉 Progettato per proteggere i conti reali e la psicologia del trader.
6. Parametri Principali (Essenziali)
▶ Gestione del Lotto
-
FixedLots : Lotto fisso
-
UseDynamicLots : Calcolo automatico del lotto basato sulla percentuale di rischio
▶ Filtro Temporale
-
Ottimizzato per le sessioni Londra – New York
-
Evita periodi di bassa liquidità e spread elevati
▶ Impostazioni Consigliate per Principianti
-
Dynamic Lots: DISATTIVATO
-
Conferma OBV: ATTIVATA
-
Filtro Forza del Trend: DISATTIVATO (più operazioni)
7. Raccomandazioni d’Uso
⚠️ Si raccomanda di:
-
Utilizzare un VPS per maggiore stabilità
-
Evitare di eseguire troppi EA sullo stesso conto
-
Non intervenire manualmente durante notizie economiche importanti
-
Valutare le prestazioni su un periodo minimo di 2–3 mesi
8. A Chi è Destinato Questo EA?
✔ Trader che preferiscono swing trading stabile
✔ Utenti che apprezzano curve di capitale pulite e drawdown contenuti
✔ Trader focalizzati sul GOLD
✔ Utenti di conti reali con visione a lungo termine
9. Avvertenza sui Rischi
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
L’utente è pienamente responsabile delle proprie decisioni di trading.
✅ Riassunto in una Frase
NEXA Dynamic Swing è un EA di swing per il GOLD
che opera meno, ma con maggiore precisione e stabilità.