NEXA Dynamic Swing

📘 NEXA Dynamic Swing

Manuale Utente in Italiano

1. Panoramica

NEXA Dynamic Swing è un Expert Advisor (EA) di swing trading avanzato, progettato specificamente per il trading su GOLD (XAUUSD).

Questo EA combina una Media Mobile Adattiva (AMA) con RSI, Stochastic e conferma dei volumi tramite OBV, permettendo di operare solo in condizioni di mercato di alta qualità, evitando fasi laterali e rumore di mercato.

Concetti chiave:

  • Meno operazioni, maggiore qualità

  • Controllo rigoroso del drawdown

  • Stabilità a lungo termine per conti reali

2. Ambiente di Trading Consigliato

  • Strumento: GOLD (XAUUSD)

  • Timeframe di Trend: H1

  • Timeframe di Entrata: M15

  • Tipo di Conto: ECN / Raw Spread

  • Capitale Minimo Consigliato: $1.000 o superiore

  • Leva Consigliata: 1:100 o superiore

3. Logica della Strategia

🔹 Identificazione del Trend (H1)

  • La direzione del mercato è determinata tramite la
    Media Mobile Adattiva (AMA)

  • Prezzo sopra AMA → Bias rialzista (BUY)

  • Prezzo sotto AMA → Bias ribassista (SELL)

🔹 Condizioni di Entrata (M15)

Un’operazione viene aperta solo quando tutte le condizioni sono soddisfatte:

  • RSI conferma la forza del momentum

  • Incrocio valido dello Stochastic

  • OBV conferma il flusso dei volumi nella stessa direzione

  • La volatilità della candela precedente soddisfa i criteri ATR

👉 Questa struttura filtra efficacemente falsi segnali e mercati laterali.

4. Stop Loss e Take Profit

  • Stop Loss (SL)
    Calcolato automaticamente tramite un moltiplicatore ATR,
    garantendo una distanza minima di protezione.

  • Take Profit (TP)
    Basato sul rapporto Rischio / Rendimento,
    con RR predefinito ≥ 1:3.

  • Gestione della Posizione

    • Trailing Stop basato su Parabolic SAR

    • Il trailing si attiva solo dopo il raggiungimento di un profitto minimo (in R)

5. Gestione Avanzata del Rischio (Caratteristica Principale)

NEXA Dynamic Swing integra un sistema di protezione a 3 livelli:

✅ 1) Protezione dalle Perdite Consecutive

  • Il trading viene sospeso dopo una serie di perdite

  • Le tendenze molto forti possono consentire eccezioni

✅ 2) Fail-Safe Exit

  • Chiusura automatica se la perdita supera il limite massimo consentito (in R)

  • Chiusura forzata delle posizioni in perdita mantenute troppo a lungo

✅ 3) Protezione dal Drawdown

  • Riduzione automatica della dimensione del lotto quando il drawdown aumenta

👉 Progettato per proteggere i conti reali e la psicologia del trader.

6. Parametri Principali (Essenziali)

▶ Gestione del Lotto

  • FixedLots : Lotto fisso

  • UseDynamicLots : Calcolo automatico del lotto basato sulla percentuale di rischio

▶ Filtro Temporale

  • Ottimizzato per le sessioni Londra – New York

  • Evita periodi di bassa liquidità e spread elevati

▶ Impostazioni Consigliate per Principianti

  • Dynamic Lots: DISATTIVATO

  • Conferma OBV: ATTIVATA

  • Filtro Forza del Trend: DISATTIVATO (più operazioni)

7. Raccomandazioni d’Uso

⚠️ Si raccomanda di:

  • Utilizzare un VPS per maggiore stabilità

  • Evitare di eseguire troppi EA sullo stesso conto

  • Non intervenire manualmente durante notizie economiche importanti

  • Valutare le prestazioni su un periodo minimo di 2–3 mesi

8. A Chi è Destinato Questo EA?

✔ Trader che preferiscono swing trading stabile
✔ Utenti che apprezzano curve di capitale pulite e drawdown contenuti
✔ Trader focalizzati sul GOLD
✔ Utenti di conti reali con visione a lungo termine

9. Avvertenza sui Rischi

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
L’utente è pienamente responsabile delle proprie decisioni di trading.

✅ Riassunto in una Frase

NEXA Dynamic Swing è un EA di swing per il GOLD
che opera meno, ma con maggiore precisione e stabilità.


Prodotti consigliati
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experts
NEXA Trend Swing Pro v3 Manuale Utente – Versione Italiana (Edizione Finale) EA di swing trading basato su EMA Trend, RSI, Momentum, filtro del volume e sistema Multi-Score 1. Panoramica dell’EA NEXA Trend Swing Pro v3 è un algoritmo di swing trading trend-following progettato per GOLD (XAUUSD) e utilizza: Filtro di trend su H1 Trigger di ingresso su M30 Questa strategia non è un semplice incrocio di EMA. Integra cinque filtri avanzati : Forza del trend (distanza EMA) Struttura del RSI Dir
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experts
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Experts
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Expert Advisor di trading automatizzato di tipo scalping, progettato principalmente per il trading dell’Oro (XAUUSD) sulla piattaforma MetaTrader 5 REQUISITI DI SISTEMA Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5) Simbolo principale: XAUUSD Accettato: XAUUSD (simbolo con formato standard) Non testato: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o qualsiasi simbolo modificato Altri simboli sull’oro: Supportati, ma le prestazioni possono variare e non sono ottimizz
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Aurum Vector Pro
Mujib Ramdan Hidayatulloh
Experts
️ Aurum Vector Pro EA - The XAUUSD (Gold) M5 Timeframe Scalping Specialist!   Are you an intraday trader frustrated by the rapid movements and market noise on the XAUUSD M5 chart? Do you struggle to make split-second decisions amidst volatile spikes, often leading to losses? Stop trading on guesswork. It's time to use a tool built by specialists, for specialists. Introducing the Aurum Vector Pro EA , an Expert Advisor created and optimized exclusively for scalping the Gold (XAUUSD) market on t
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experts
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — Sistema di Trading Automatizzato Exclusive Imperium MT5 è un Expert Advisor per MetaTrader 5, basato su algoritmi di analisi di mercato e gestione del rischio. L’EA funziona in modalità completamente automatica e richiede un intervento minimo da parte del trader. Attenzione! Contattami immediatamente dopo l’acquisto per ricevere le istruzioni di configurazione! IMPORTANTE: Tutti gli esempi, screenshot e test sono forniti esclusivamente a scopo dimostrativo. Se una determ
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
BandPulse
Lee Han Su
4 (2)
Experts
BandPulse is a powerful trading expert that combines Martingale, Hedging, and Scalping strategies, simplifying the management of trading complexities. This EA uses advanced algorithms to maximize the strengths of each strategy while meticulously managing risks. The balance-based risk management feature provides users with safety, and when used in conjunction with IAMFX-Agent , it can achieve both risk management and profit maximization. This combination is designed to offer users the best pos
FREE
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experts
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Expert Advisor di Trend a Momentum per GOLD Manuale Utente Ufficiale (Versione Italiana) 1️⃣ Panoramica Generale NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch è un Expert Advisor a bassa frequenza con alto rapporto rischio/rendimento (High RR) , progettato esclusivamente per GOLD (XAUUSD) . Questo EA non è pensato per lo scalping né per il trading ad alta frequenza . Le operazioni vengono aperte solo quando il trend del timeframe superiore e il breakout di momentum sul
Gold Queen
Souvik Sarkar
Experts
Gold Queen è un sistema di trading automatizzato progettato per individuare opportunità basate sulla direzione del trend e l’azione del prezzo. Utilizza indicatori tecnici per valutare le condizioni di mercato e gestire in modo sistematico ingressi e uscite. Gold Queen è pensato per trader che preferiscono una soluzione automatizzata con regole predefinite. Nota importante: le prestazioni di qualsiasi sistema di trading possono variare in base alle condizioni di mercato, e i risultati passati in
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
FxCycle Scalper EA
ihsan nur hidayat
Experts
Fxcycle XAU Scalper Categoria: EA di scalping Coppia consigliata: XAUUSD Timeframe: M1 Nuova versione : L'aggiornamento della versione 1.03 di Fxcycle XAU Scalper presenta ora una logica di trading migliorata, progettata per strategie più aggressive. Questa versione introduce ordini continui di buy stop e sell stop che vengono attivati dai segnali degli indicatori, indipendentemente dagli ordini pendenti ancora presenti sul mercato. L'EA gestisce in modo efficiente gli ordini in sospeso e appli
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA Grid Avanzato per MT5 Maximum Infinity Pro è un Expert Advisor (EA) di livello professionale progettato per MetaTrader 5, che combina una logica di trading a griglia avanzata con una robusta gestione del rischio e strategie di entrata/uscita adattive. Questo EA è adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che desiderano una soluzione di trading affidabile, flessibile e completamente automatizzata. Caratteristiche Principali Sistema a Griglia Intelligente (S
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Gold Sentinnel
Saumyajit Purakayastha
Experts
Gold Sentinel — Precision Scalper for XAUUSD Overview Gold Sentinel is an Expert Advisor designed for structured scalping on XAUUSD. It applies adaptive breakout detection and systematic risk management to identify clear, high-probability trading conditions in gold’s volatile environment. The system operates with consistency and restraint, focusing on precision execution rather than overtrading. Core Features Precision Entry Logic — Detects breakout movements from consolidation phases using dyna
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P rezzo speciale di  $109  (prezzo regolare: $365) . Guida alla configurazione e all'uso :  ABS Channel . Monitoraggio in tempo reale:   ABS Signal .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati . Progettato sia per trader nuovi che esperti, ABS EA è facile da configurare, comple
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Experts
Monitoraggio reale. Test onesti. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Prima di entrare nei dettagli tecnici, ci sono due cose fondamentali che devi sapere: PipsHunter è confermato da un segnale di monitoraggio in denaro reale. L’EA sta operando in live da diversi mesi su un conto reale (Pepperstone) e il monitoraggio è completamente pubblico. Nessuna simulazione, nessun conto nascosto, nessun “solo backtest perfetti” — i risultati del trading reale confermano le prestazioni effettive. I b
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
Il primo algoritmo di arbitraggio pubblico al mondo tra oro e Bitcoin! Offerte valide tutti i giorni! Segnale in tempo reale -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Broker consigliati nel tempo come:   IC Markets Coppie scambiate:   XAUUSD, BTCUSD Simbolo per l'allegato:   XAUUSD H1 Assicuratevi di controllare che   le coppie di valute negoziate siano aggiunte   alla finestra   Market Watch   ! Tipo di conto: ECN/Raw Spread Impostazioni prefisso: Se il tuo broker ha una coppia di valut
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma un
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD . Opera combinando otto strategie di trading indipendenti, ciascuna innescata da diverse condizioni di mercato e timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA è progettato per gestire automaticamente le sue entrate e i filtri. La logica centrale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche di griglia (grid), martingala o mediazione . Tutti i trade aperti dall'EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Altri dall’autore
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Experts
Versione Italiana — Descrizione Premium per la Vendita dell’EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA Sistema di trading automatico 1:3 basato su GOLD (M15 + M5) (con Filtro Macro + Sistema di Gestione delle Onde) 1. Panoramica dell’EA Il NEXA Gold Macro Strategy02 EA è progettato specificamente per il trading automatico professionale su Oro (XAUUSD) . La direzione viene identificata su M15 , mentre i segnali di ingresso ad alta precisione vengono generati su M5 . Il sistema utilizza inoltre un
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Experts
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manuale Utente (Italiano) Panoramica NEXA EMA-RSI Swing v1 è un Expert Advisor completamente automatizzato che combina una strategia trend-following con un approccio swing / pullback . L’EA identifica la direzione
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Experts
NEXA Trend Swing Pro v3 Manuale Utente – Versione Italiana (Edizione Finale) EA di swing trading basato su EMA Trend, RSI, Momentum, filtro del volume e sistema Multi-Score 1. Panoramica dell’EA NEXA Trend Swing Pro v3 è un algoritmo di swing trading trend-following progettato per GOLD (XAUUSD) e utilizza: Filtro di trend su H1 Trigger di ingresso su M30 Questa strategia non è un semplice incrocio di EMA. Integra cinque filtri avanzati : Forza del trend (distanza EMA) Struttura del RSI Dir
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Experts
NEXA Gold Pullback System v2.0 EA di swing trading per GOLD basato su trend H1 + pullback M15 Manuale utente ufficiale – Versione italiana 1. Panoramica dell’EA Il NEXA Gold Pullback System v2.0 è un EA di swing trading progettato esclusivamente per GOLD (XAUUSD), basato su una struttura multi–timeframe di trend + pullback . L’EA identifica la direzione del trend sul grafico H1 e analizza schemi ricorrenti di pullback sul grafico M15 , entrando solo nelle zone con maggiore probabilità di s
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Experts
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA di Seguimento Micro-Trend per GOLD Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano) 1️⃣ Panoramica NEXA ADX-EMA Trend Ride è un Expert Advisor completamente automatizzato, sviluppato esclusivamente per GOLD (XAUUSD) . A differenza dei classici sistemi trend-following basati su timeframe più alti (H1/H4), questo EA si concentra sulle accelerazioni micro-trend che si verificano all’interno di un trend già stabilito . Concetto chiave Piccole perdite controllate + rari ma s
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Experts
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Expert Advisor di Trend a Momentum per GOLD Manuale Utente Ufficiale (Versione Italiana) 1️⃣ Panoramica Generale NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch è un Expert Advisor a bassa frequenza con alto rapporto rischio/rendimento (High RR) , progettato esclusivamente per GOLD (XAUUSD) . Questo EA non è pensato per lo scalping né per il trading ad alta frequenza . Le operazioni vengono aperte solo quando il trend del timeframe superiore e il breakout di momentum sul
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Experts
NEXA Swing Zone Trader Manuale Ufficiale dell’Utente (Italiano) 1. Panoramica NEXA Swing Zone Trader è un Expert Advisor di swing trading a bassa frequenza e alta precisione , progettato per operare solo quando trend, momentum e struttura di mercato sono perfettamente allineati . Questo EA non punta al trading frequente. L’obiettivo è qualità delle operazioni, stabilità e utilizzo realistico su conto reale . 2. Logica Principale della Strategia Identificazione della Zona di Trend EMA (Perio
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione