NEXA Dynamic Swing
- Experts
- Park Seongcheon
- 버전: 1.10
- 활성화: 5
한국어 사용 설명서 (Korean User Manual)
1. EA 개요
NEXA Dynamic Swing은
Adaptive Moving Average(AMA)를 중심으로
RSI + Stochastic + OBV 수급 확인을 결합한
변동성 적응형 고급 스윙 자동매매 EA입니다.
이 EA는 단기 노이즈를 제거하고,
유럽–미국 세션의 ‘질 좋은 추세 구간’에서만 진입하도록 설계되었습니다.
-
과도한 매매 ❌
-
큰 손실 ❌
-
장기 생존 구조 ⭕
2. 권장 트레이딩 환경
-
거래 상품(Symbol): GOLD (XAUUSD)
-
메인 추세 타임프레임: H1
-
진입 타임프레임: M15
-
권장 계좌 유형: ECN / Raw Spread
-
권장 최소 자본: $1,000 이상
-
권장 레버리지: 1:100 이상
3. 전략 구조 요약
🔹 Trend 판단 (H1)
-
Adaptive MA(AMA)를 기준으로
가격이 위/아래에 위치한 방향을 추세로 판단
🔹 진입 조건 (M15)
아래 조건이 모두 충족될 때만 진입합니다.
-
RSI가 매수/매도 기준 이상/이하
-
Stochastic 교차 발생
-
OBV가 동일 방향으로 수급 동조
-
이전 캔들 변동성이 ATR 기준 이상
👉 이를 통해 가짜 반전·횡보 구간을 대부분 차단합니다.
4. 손절 / 익절 구조 (SL / TP)
-
손절(SL):
ATR × 배수 기반 자동 계산 (최소 SL 거리 보장)
-
익절(TP):
Risk Reward 기반 (기본 RR 1:3 이상)
-
추가 관리
-
Parabolic SAR 트레일링 적용
-
일정 수익(R 기준) 도달 시만 트레일링 활성화
-
5. 리스크 관리 시스템 (중요)
NEXA Dynamic Swing은 3중 안전장치를 갖고 있습니다.
✅ 1) 연속 손실 차단
-
연속 손실 횟수 초과 시 자동 쿨다운
-
추세가 매우 강할 경우 예외 진입 허용
✅ 2) Fail-safe Exit
-
일정 손실(R 기준) 초과 시 강제 종료
-
장시간 손실 포지션 자동 정리
✅ 3) 드로다운 보호
-
계좌 DD가 커질수록 자동 Lot 축소
👉 실계좌 멘탈 보호에 매우 중요한 구조입니다.
6. 주요 입력값 설명 (핵심만)
▶ Lot 설정
-
FixedLots : 고정 로트
-
UseDynamicLots : 계좌 리스크 % 기반 자동 로트
▶ 시간 필터
-
기본값은 유럽~미국 세션 중심
-
스프레드가 넓은 시간대 자동 회피
▶ 초보자 권장 설정
-
Dynamic Lots ❌
-
OBV Confirm ⭕
-
Trend Strength Filter ❌ (진입 수 증가)
7. 운용 시 주의사항
⚠️ 다음 사항은 반드시 지켜주세요.
-
VPS 사용 권장 (24시간 안정 운용)
-
동일 계좌에 다른 EA 과다 사용 ❌
-
뉴스 직전 수동 개입 ❌
-
최소 2~3개월 이상 중기 관점으로 운용
8. 이런 트레이더에게 적합합니다
✔ 스캘핑보다 안정적인 스윙을 원하는 분
✔ 큰 손실 없는 우상향 곡선을 선호하는 분
✔ GOLD 전용 EA를 찾는 분
✔ 실계좌 장기 운용을 목표로 하는 분
9. 면책 조항 (Risk Disclaimer)
본 EA는 과거 데이터 기반으로 설계되었으며,
모든 금융 상품 거래에는 손실 위험이 존재합니다.
사용자는 자신의 판단과 책임 하에 EA를 사용해야 합니다.
✅ 요약 한 줄
NEXA Dynamic Swing은 ‘적게 거래하지만, 제대로 먹는’
실계좌 친화형 GOLD 스윙 EA입니다.