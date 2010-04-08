한국어 사용 설명서 (Korean User Manual)

1. EA 개요

📘 NEXA Dynamic Swing

NEXA Dynamic Swing은

Adaptive Moving Average(AMA)를 중심으로

RSI + Stochastic + OBV 수급 확인을 결합한

변동성 적응형 고급 스윙 자동매매 EA입니다.

이 EA는 단기 노이즈를 제거하고,

유럽–미국 세션의 ‘질 좋은 추세 구간’에서만 진입하도록 설계되었습니다.

과도한 매매 ❌

큰 손실 ❌

장기 생존 구조 ⭕

2. 권장 트레이딩 환경

거래 상품(Symbol) : GOLD (XAUUSD)

메인 추세 타임프레임 : H1

진입 타임프레임 : M15

권장 계좌 유형 : ECN / Raw Spread

권장 최소 자본 : $1,000 이상

권장 레버리지: 1:100 이상

3. 전략 구조 요약

🔹 Trend 판단 (H1)

Adaptive MA(AMA)를 기준으로

가격이 위/아래에 위치한 방향을 추세로 판단

🔹 진입 조건 (M15)

아래 조건이 모두 충족될 때만 진입합니다.

RSI가 매수/매도 기준 이상/이하

Stochastic 교차 발생

OBV가 동일 방향으로 수급 동조

이전 캔들 변동성이 ATR 기준 이상

👉 이를 통해 가짜 반전·횡보 구간을 대부분 차단합니다.

4. 손절 / 익절 구조 (SL / TP)

손절(SL) :

ATR × 배수 기반 자동 계산 (최소 SL 거리 보장)

익절(TP) :

Risk Reward 기반 (기본 RR 1:3 이상)

추가 관리 Parabolic SAR 트레일링 적용 일정 수익(R 기준) 도달 시만 트레일링 활성화



5. 리스크 관리 시스템 (중요)

NEXA Dynamic Swing은 3중 안전장치를 갖고 있습니다.

✅ 1) 연속 손실 차단

연속 손실 횟수 초과 시 자동 쿨다운

추세가 매우 강할 경우 예외 진입 허용

✅ 2) Fail-safe Exit

일정 손실(R 기준) 초과 시 강제 종료

장시간 손실 포지션 자동 정리

✅ 3) 드로다운 보호

계좌 DD가 커질수록 자동 Lot 축소

👉 실계좌 멘탈 보호에 매우 중요한 구조입니다.

6. 주요 입력값 설명 (핵심만)

▶ Lot 설정

FixedLots : 고정 로트

UseDynamicLots : 계좌 리스크 % 기반 자동 로트

▶ 시간 필터

기본값은 유럽~미국 세션 중심

스프레드가 넓은 시간대 자동 회피

▶ 초보자 권장 설정

Dynamic Lots ❌

OBV Confirm ⭕

Trend Strength Filter ❌ (진입 수 증가)

7. 운용 시 주의사항

⚠️ 다음 사항은 반드시 지켜주세요.

VPS 사용 권장 (24시간 안정 운용)

동일 계좌에 다른 EA 과다 사용 ❌

뉴스 직전 수동 개입 ❌

최소 2~3개월 이상 중기 관점으로 운용

8. 이런 트레이더에게 적합합니다

✔ 스캘핑보다 안정적인 스윙을 원하는 분

✔ 큰 손실 없는 우상향 곡선을 선호하는 분

✔ GOLD 전용 EA를 찾는 분

✔ 실계좌 장기 운용을 목표로 하는 분

9. 면책 조항 (Risk Disclaimer)

본 EA는 과거 데이터 기반으로 설계되었으며,

모든 금융 상품 거래에는 손실 위험이 존재합니다.

사용자는 자신의 판단과 책임 하에 EA를 사용해야 합니다.

✅ 요약 한 줄