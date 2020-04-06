NEXA Dynamic Swing
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 1.10
- 激活: 5
中文使用说明书（Chinese User Manual）
1. EA 概述
NEXA Dynamic Swing 是一款专为 GOLD（XAUUSD） 设计的
高级波段交易（Swing Trading）自动交易系统（EA）。
该 EA 结合了 自适应移动平均线（AMA）、
RSI、随机指标（Stochastic）以及 OBV 成交量确认，
只在高质量的市场环境中入场，有效避开震荡与噪音行情。
核心设计理念：
-
少而精的交易
-
严格控制回撤
-
适合长期真实账户运行
2. 推荐交易环境
-
交易品种：GOLD（XAUUSD）
-
趋势周期：H1
-
入场周期：M15
-
账户类型：ECN / Raw Spread
-
最低建议资金：$1,000 以上
-
建议杠杆：1:100 或更高
3. 策略逻辑说明
🔹 趋势判断（H1）
-
使用 自适应移动平均线（AMA） 判断市场方向
-
价格在 AMA 上方 → 做多趋势
-
价格在 AMA 下方 → 做空趋势
🔹 入场条件（M15）
只有在所有条件同时满足时才会进场：
-
RSI 确认动能方向
-
随机指标（Stochastic）发生有效交叉
-
OBV 成交量与价格方向一致
-
前一根 K 线的波动率满足 ATR 要求
👉 该结构可以有效过滤假突破和震荡行情。
4. 止损 / 止盈结构
-
止损（Stop Loss）
基于 ATR 倍数 自动计算，并确保最小止损距离。
-
止盈（Take Profit）
采用 风险回报比（Risk / Reward），
默认 RR ≥ 1:3。
-
仓位管理
-
使用 Parabolic SAR 进行跟踪止损
-
只有在达到最小盈利（R 倍数）后才启动跟踪
-
5. 高级风险管理系统（核心优势）
NEXA Dynamic Swing 内置 三重风险保护机制：
✅ 1）连续亏损保护
-
连续亏损达到设定次数后，自动暂停交易
-
当趋势非常强劲时，可允许例外进场
✅ 2）Fail-Safe 安全退出
-
当浮动亏损超过最大允许 R 值时强制平仓
-
长时间持有仍亏损的订单将自动关闭
✅ 3）回撤保护
-
当账户回撤扩大时，自动降低交易手数
👉 该系统专为真实账户稳定性和交易心理保护而设计。
6. 主要参数说明（重点）
▶ 手数设置
-
FixedLots ：固定手数
-
UseDynamicLots ：按账户风险百分比自动计算手数
▶ 时间过滤
-
针对 伦敦–纽约交易时段 优化
-
自动避开低流动性和高点差时段
▶ 新手推荐设置
-
Dynamic Lots：关闭
-
OBV 确认：开启
-
Trend Strength Filter：关闭（提高交易频率）
7. 使用注意事项
⚠️ 请务必注意以下几点：
-
强烈建议使用 VPS 运行
-
不要在同一账户运行过多 EA
-
重大新闻期间不建议人工干预
-
请至少以 2–3 个月 为周期评估表现
8. 适合哪些交易者？
✔ 偏好 稳定波段交易 的交易者
✔ 重视 平滑资金曲线和低回撤 的用户
✔ 专注于 GOLD（黄金）交易的交易者
✔ 希望长期运行真实账户的用户
9. 风险声明
金融市场交易存在风险，
历史表现不代表未来收益。
用户需自行承担所有交易决策的风险。
✅ 一句话总结
NEXA Dynamic Swing 是一款“交易次数少，但质量极高”的
黄金（GOLD）波段交易 EA，专为真实账户长期运行而设计。