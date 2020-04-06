NEXA Dynamic Swing
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 1.10
- アクティベーション: 5
日本語ユーザーマニュアル
1. 概要
NEXA Dynamic Swing は、GOLD（XAUUSD） 専用に設計された
**高精度スイングトレード型エキスパートアドバイザー（EA）**です。
本EAは、アダプティブ移動平均線（AMA）、
RSI・ストキャスティクス・OBV（出来高）確認を組み合わせ、
高品質な相場環境のみでエントリーを行い、
レンジ相場やノイズを効果的に回避します。
設計コンセプト：
-
取引回数は少なく、質は高く
-
ドローダウンを厳格に管理
-
実口座での長期安定運用
2. 推奨取引環境
-
取引銘柄：GOLD（XAUUSD）
-
トレンド時間足：H1
-
エントリー時間足：M15
-
口座タイプ：ECN / Raw Spread
-
推奨最低資金：$1,000 以上
-
推奨レバレッジ：1:100 以上
3. 戦略ロジック
🔹 トレンド判定（H1）
-
Adaptive Moving Average（AMA） により方向性を判断
-
価格が AMA の上 → 買い（BUY）優勢
-
価格が AMA の下 → 売り（SELL）優勢
🔹 エントリー条件（M15）
すべての条件が一致した場合のみエントリーします：
-
RSI によるモメンタム確認
-
ストキャスティクスの有効なクロス
-
OBV による出来高方向の一致
-
直前ローソク足のボラティリティが ATR 条件を満たす
👉 ダマシやレンジ相場を効果的に排除します。
4. ストップロス / テイクプロフィット
-
ストップロス（SL）
ATR 倍率を基準に自動算出し、
最低ストップ距離を確保します。
-
テイクプロフィット（TP）
リスクリワード比（RR） に基づき、
デフォルト設定は RR ≥ 1:3 です。
-
ポジション管理
-
Parabolic SAR によるトレーリングストップ
-
一定の利益（R 倍）到達後にのみトレーリング開始
-
5. 高度なリスク管理（最大の特長）
NEXA Dynamic Swing には
3 段階のリスク保護システムが搭載されています。
✅ 1）連続損失保護
-
一定回数の連続損失後に取引を一時停止
-
強いトレンド環境では例外的に取引を許可
✅ 2）Fail-Safe（強制決済）
-
許容最大損失（R）を超えた場合、自動クローズ
-
長時間保有しても損失のポジションを強制終了
✅ 3）ドローダウン保護
-
ドローダウン拡大時にロットサイズを自動縮小
👉 実口座の安全性とトレーダー心理を守るための設計です。
6. 主要パラメータ（重要）
▶ ロット管理
-
FixedLots ：固定ロット
-
UseDynamicLots ：リスク％に基づく自動ロット計算
▶ 時間フィルター
-
ロンドン～ニューヨーク時間帯に最適化
-
低流動性・高スプレッド時間を回避
▶ 初心者向け推奨設定
-
Dynamic Lots：OFF
-
OBV 確認：ON
-
トレンド強度フィルター：OFF（取引回数増加）
7. 使用上の注意点
⚠️ 以下を必ず守ってください：
-
VPS の使用を強く推奨
-
同一口座で複数 EA の同時稼働は避ける
-
重要指標発表時の手動介入は非推奨
-
2～3ヶ月以上の運用結果で評価する
8. この EA に向いている方
✔ 安定したスイングトレードを求める方
✔ 滑らかな資金曲線と低ドローダウンを重視する方
✔ GOLD 専用で運用したい方
✔ 実口座で長期運用を考えている方
9. リスクに関する注意
金融商品の取引にはリスクが伴います。
過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。
取引の最終判断と責任は利用者自身にあります。
✅ 一文まとめ
NEXA Dynamic Swing は
取引回数を抑えつつ、質と安定性を最大化する
GOLD 専用スイング EA です。