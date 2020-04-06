日本語ユーザーマニュアル

1. 概要

📘 NEXA Dynamic Swing

NEXA Dynamic Swing は、GOLD（XAUUSD） 専用に設計された

**高精度スイングトレード型エキスパートアドバイザー（EA）**です。

本EAは、アダプティブ移動平均線（AMA）、

RSI・ストキャスティクス・OBV（出来高）確認を組み合わせ、

高品質な相場環境のみでエントリーを行い、

レンジ相場やノイズを効果的に回避します。

設計コンセプト：

取引回数は少なく、質は高く

ドローダウンを厳格に管理

実口座での長期安定運用

2. 推奨取引環境

取引銘柄 ：GOLD（XAUUSD）

トレンド時間足 ：H1

エントリー時間足 ：M15

口座タイプ ：ECN / Raw Spread

推奨最低資金 ：$1,000 以上

推奨レバレッジ：1:100 以上

3. 戦略ロジック

🔹 トレンド判定（H1）

Adaptive Moving Average（AMA） により方向性を判断

価格が AMA の上 → 買い（BUY）優勢

価格が AMA の下 → 売り（SELL）優勢

🔹 エントリー条件（M15）

すべての条件が一致した場合のみエントリーします：

RSI によるモメンタム確認

ストキャスティクスの有効なクロス

OBV による出来高方向の一致

直前ローソク足のボラティリティが ATR 条件を満たす

👉 ダマシやレンジ相場を効果的に排除します。

4. ストップロス / テイクプロフィット

ストップロス（SL）

ATR 倍率を基準に自動算出し、

最低ストップ距離を確保します。

テイクプロフィット（TP）

リスクリワード比（RR） に基づき、

デフォルト設定は RR ≥ 1:3 です。

ポジション管理 Parabolic SAR によるトレーリングストップ 一定の利益（R 倍）到達後にのみトレーリング開始



5. 高度なリスク管理（最大の特長）

NEXA Dynamic Swing には

3 段階のリスク保護システムが搭載されています。

✅ 1）連続損失保護

一定回数の連続損失後に取引を一時停止

強いトレンド環境では例外的に取引を許可

✅ 2）Fail-Safe（強制決済）

許容最大損失（R）を超えた場合、自動クローズ

長時間保有しても損失のポジションを強制終了

✅ 3）ドローダウン保護

ドローダウン拡大時にロットサイズを自動縮小

👉 実口座の安全性とトレーダー心理を守るための設計です。

6. 主要パラメータ（重要）

▶ ロット管理

FixedLots ：固定ロット

UseDynamicLots ：リスク％に基づく自動ロット計算

▶ 時間フィルター

ロンドン～ニューヨーク時間帯 に最適化

低流動性・高スプレッド時間を回避

▶ 初心者向け推奨設定

Dynamic Lots：OFF

OBV 確認：ON

トレンド強度フィルター：OFF（取引回数増加）

7. 使用上の注意点

⚠️ 以下を必ず守ってください：

VPS の使用を強く推奨

同一口座で複数 EA の同時稼働は避ける

重要指標発表時の手動介入は非推奨

2～3ヶ月以上の運用結果で評価する

8. この EA に向いている方

✔ 安定したスイングトレードを求める方

✔ 滑らかな資金曲線と低ドローダウンを重視する方

✔ GOLD 専用で運用したい方

✔ 実口座で長期運用を考えている方

9. リスクに関する注意

金融商品の取引にはリスクが伴います。

過去の成績は将来の成果を保証するものではありません。

取引の最終判断と責任は利用者自身にあります。

✅ 一文まとめ