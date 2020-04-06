NEXA Dynamic Swing

📘 NEXA Dynamic Swing

Manual de Usuario en Español

1. Descripción General

NEXA Dynamic Swing es un Asesor Experto (EA) avanzado de swing trading, diseñado especialmente para operar GOLD (XAUUSD).

Este EA combina una Media Móvil Adaptativa (AMA) con RSI, Stochastic y confirmación por volumen OBV, permitiendo operar solo en condiciones de mercado de alta calidad, evitando ruido y mercados laterales.

Principios clave del sistema:

  • Menos operaciones, mayor calidad

  • Control estricto del drawdown

  • Enfoque en estabilidad a largo plazo

2. Entorno de Trading Recomendado

  • Símbolo: GOLD (XAUUSD)

  • Timeframe de Tendencia: H1

  • Timeframe de Entrada: M15

  • Tipo de Cuenta: ECN / Raw Spread

  • Capital Mínimo Recomendado: $1,000 o más

  • Apalancamiento Recomendado: 1:100 o superior

3. Lógica de la Estrategia

🔹 Detección de Tendencia (H1)

  • La dirección del mercado se determina mediante la
    Media Móvil Adaptativa (AMA)

  • Precio por encima de AMA → Sesgo alcista (BUY)

  • Precio por debajo de AMA → Sesgo bajista (SELL)

🔹 Condiciones de Entrada (M15)

Una operación se abre solo cuando todas las condiciones se cumplen:

  • RSI confirma la fuerza del impulso

  • Cruce válido del Stochastic

  • OBV confirma el flujo de volumen en la misma dirección

  • La volatilidad de la vela previa cumple los criterios del ATR

👉 Esta estructura filtra falsas señales y mercados sin tendencia.

4. Stop Loss y Take Profit

  • Stop Loss (SL)
    Calculado automáticamente mediante un multiplicador ATR,
    garantizando una distancia mínima de protección.

  • Take Profit (TP)
    Basado en una relación Riesgo / Beneficio,
    con RR por defecto ≥ 1:3.

  • Gestión de la Operación

    • Trailing Stop basado en Parabolic SAR

    • El trailing se activa solo tras alcanzar un beneficio mínimo (en R)

5. Gestión Avanzada del Riesgo (Punto Clave)

NEXA Dynamic Swing incorpora un sistema de protección de 3 niveles:

✅ 1) Protección por Pérdidas Consecutivas

  • La operativa se pausa tras una serie de pérdidas

  • Se permite operar en tendencias muy fuertes como excepción

✅ 2) Fail-Safe Exit

  • Cierre automático si la pérdida supera el máximo permitido (en R)

  • Cierre forzado de operaciones perdedoras mantenidas demasiado tiempo

✅ 3) Protección por Drawdown

  • Reducción automática del tamaño del lote cuando aumenta el drawdown

👉 Diseñado para proteger cuentas reales y la psicología del trader.

6. Parámetros Principales (Esenciales)

▶ Gestión de Lotes

  • FixedLots : Tamaño de lote fijo

  • UseDynamicLots : Cálculo automático del lote basado en riesgo (%)

▶ Filtro Horario

  • Optimizado para la sesión de Londres–Nueva York

  • Evita periodos de baja liquidez y spreads altos

▶ Configuración Recomendada para Principiantes

  • Dynamic Lots: DESACTIVADO

  • Confirmación OBV: ACTIVADA

  • Filtro de Fuerza de Tendencia: DESACTIVADO (más operaciones)

7. Recomendaciones de Uso

⚠️ Por favor, tenga en cuenta:

  • Se recomienda usar VPS

  • Evite ejecutar demasiados EA en la misma cuenta

  • No intervenir manualmente durante noticias importantes

  • Evaluar resultados en un periodo mínimo de 2–3 meses

8. ¿Para Quién es Este EA?

✔ Traders que prefieren swing trading estable
✔ Usuarios que valoran curvas de balance limpias y bajo drawdown
✔ Traders enfocados en GOLD
✔ Usuarios de cuentas reales con enfoque a largo plazo

9. Aviso de Riesgo

Operar en los mercados financieros implica riesgo.
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
El usuario es totalmente responsable de sus decisiones de trading.

✅ Resumen en Una Frase

NEXA Dynamic Swing es un EA de swing para GOLD
que opera menos, pero con mayor precisión y estabilidad.


