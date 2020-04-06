NEXA Dynamic Swing
- Experts
- Park Seongcheon
- Version: 1.10
- Activations: 5
Manuel d’utilisation en français
1. Présentation générale
NEXA Dynamic Swing est un Expert Advisor (EA) de swing trading avancé, spécialement conçu pour le trading de GOLD (XAUUSD).
Cet EA combine une Moyenne Mobile Adaptative (AMA) avec les indicateurs RSI, Stochastic et une confirmation par le volume OBV, afin de n’intervenir que dans des conditions de marché de haute qualité, en évitant les phases de range et le bruit du marché.
Principes clés :
-
Moins de trades, mais de meilleure qualité
-
Contrôle strict du drawdown
-
Stabilité à long terme pour les comptes réels
2. Environnement de trading recommandé
-
Instrument : GOLD (XAUUSD)
-
Timeframe de tendance : H1
-
Timeframe d’entrée : M15
-
Type de compte : ECN / Raw Spread
-
Capital minimum recommandé : $1 000 ou plus
-
Effet de levier recommandé : 1:100 ou supérieur
3. Logique de la stratégie
🔹 Détection de la tendance (H1)
-
La direction du marché est déterminée par la
Moyenne Mobile Adaptative (AMA)
-
Prix au-dessus de l’AMA → Biais acheteur (BUY)
-
Prix en dessous de l’AMA → Biais vendeur (SELL)
🔹 Conditions d’entrée (M15)
Une position est ouverte uniquement lorsque toutes les conditions sont réunies :
-
Le RSI confirme la force du momentum
-
Croisement valide du Stochastic
-
L’OBV confirme le flux de volume dans la même direction
-
La volatilité de la bougie précédente respecte les critères de l’ATR
👉 Cette structure permet d’éliminer efficacement les faux signaux et les marchés sans tendance.
4. Stop Loss et Take Profit
-
Stop Loss (SL)
Calculé automatiquement à l’aide d’un multiplicateur ATR,
avec une protection de distance minimale.
-
Take Profit (TP)
Basé sur le ratio Risque / Rendement,
avec un RR par défaut ≥ 1:3.
-
Gestion de position
-
Trailing Stop basé sur le Parabolic SAR
-
Le trailing s’active uniquement après l’atteinte d’un profit minimum (en R)
-
5. Gestion avancée du risque (élément clé)
NEXA Dynamic Swing intègre un système de protection à 3 niveaux :
✅ 1) Protection contre les pertes consécutives
-
Le trading est suspendu après une série de pertes
-
Les tendances très fortes peuvent autoriser une exception
✅ 2) Fail-Safe Exit (sortie de sécurité)
-
Fermeture automatique si la perte dépasse le seuil maximal autorisé (en R)
-
Fermeture des positions perdantes maintenues trop longtemps
✅ 3) Protection contre le drawdown
-
Réduction automatique de la taille des lots lorsque le drawdown augmente
👉 Conçu pour protéger les comptes réels et la psychologie du trader.
6. Paramètres principaux (essentiels)
▶ Gestion des lots
-
FixedLots : Taille de lot fixe
-
UseDynamicLots : Calcul automatique du lot basé sur un pourcentage de risque
▶ Filtre temporel
-
Optimisé pour les sessions Londres – New York
-
Évite les périodes de faible liquidité et de spread élevé
▶ Réglages recommandés pour débutants
-
Dynamic Lots : DÉSACTIVÉ
-
Confirmation OBV : ACTIVÉE
-
Filtre de force de tendance : DÉSACTIVÉ (plus de trades)
7. Recommandations d’utilisation
⚠️ À respecter impérativement :
-
L’utilisation d’un VPS est fortement recommandée
-
Éviter d’exécuter trop d’EA sur le même compte
-
Ne pas intervenir manuellement lors des annonces économiques majeures
-
Évaluer les performances sur une période minimale de 2 à 3 mois
8. À qui s’adresse cet EA ?
✔ Traders recherchant un swing trading stable
✔ Utilisateurs privilégiant une courbe de capital régulière et un drawdown maîtrisé
✔ Traders spécialisés sur le GOLD
✔ Utilisateurs de comptes réels avec une vision long terme
9. Avertissement sur les risques
Le trading sur les marchés financiers comporte des risques.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
L’utilisateur est entièrement responsable de ses décisions de trading.
✅ Résumé en une phrase
NEXA Dynamic Swing est un EA de swing pour le GOLD
qui trade moins, mais avec une précision et une stabilité supérieures.