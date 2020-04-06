Manuel d’utilisation en français

1. Présentation générale

📘 NEXA Dynamic Swing

NEXA Dynamic Swing est un Expert Advisor (EA) de swing trading avancé, spécialement conçu pour le trading de GOLD (XAUUSD).

Cet EA combine une Moyenne Mobile Adaptative (AMA) avec les indicateurs RSI, Stochastic et une confirmation par le volume OBV, afin de n’intervenir que dans des conditions de marché de haute qualité, en évitant les phases de range et le bruit du marché.

Principes clés :

Moins de trades, mais de meilleure qualité

Contrôle strict du drawdown

Stabilité à long terme pour les comptes réels

2. Environnement de trading recommandé

Instrument : GOLD (XAUUSD)

Timeframe de tendance : H1

Timeframe d’entrée : M15

Type de compte : ECN / Raw Spread

Capital minimum recommandé : $1 000 ou plus

Effet de levier recommandé : 1:100 ou supérieur

3. Logique de la stratégie

🔹 Détection de la tendance (H1)

La direction du marché est déterminée par la

Moyenne Mobile Adaptative (AMA)

Prix au-dessus de l’AMA → Biais acheteur (BUY)

Prix en dessous de l’AMA → Biais vendeur (SELL)

🔹 Conditions d’entrée (M15)

Une position est ouverte uniquement lorsque toutes les conditions sont réunies :

Le RSI confirme la force du momentum

Croisement valide du Stochastic

L’OBV confirme le flux de volume dans la même direction

La volatilité de la bougie précédente respecte les critères de l’ATR

👉 Cette structure permet d’éliminer efficacement les faux signaux et les marchés sans tendance.

4. Stop Loss et Take Profit

Stop Loss (SL)

Calculé automatiquement à l’aide d’un multiplicateur ATR ,

avec une protection de distance minimale.

Take Profit (TP)

Basé sur le ratio Risque / Rendement ,

avec un RR par défaut ≥ 1:3.

Gestion de position Trailing Stop basé sur le Parabolic SAR Le trailing s’active uniquement après l’atteinte d’un profit minimum (en R)



5. Gestion avancée du risque (élément clé)

NEXA Dynamic Swing intègre un système de protection à 3 niveaux :

✅ 1) Protection contre les pertes consécutives

Le trading est suspendu après une série de pertes

Les tendances très fortes peuvent autoriser une exception

✅ 2) Fail-Safe Exit (sortie de sécurité)

Fermeture automatique si la perte dépasse le seuil maximal autorisé (en R)

Fermeture des positions perdantes maintenues trop longtemps

✅ 3) Protection contre le drawdown

Réduction automatique de la taille des lots lorsque le drawdown augmente

👉 Conçu pour protéger les comptes réels et la psychologie du trader.

6. Paramètres principaux (essentiels)

▶ Gestion des lots

FixedLots : Taille de lot fixe

UseDynamicLots : Calcul automatique du lot basé sur un pourcentage de risque

▶ Filtre temporel

Optimisé pour les sessions Londres – New York

Évite les périodes de faible liquidité et de spread élevé

▶ Réglages recommandés pour débutants

Dynamic Lots : DÉSACTIVÉ

Confirmation OBV : ACTIVÉE

Filtre de force de tendance : DÉSACTIVÉ (plus de trades)

7. Recommandations d’utilisation

⚠️ À respecter impérativement :

L’utilisation d’un VPS est fortement recommandée

Éviter d’exécuter trop d’EA sur le même compte

Ne pas intervenir manuellement lors des annonces économiques majeures

Évaluer les performances sur une période minimale de 2 à 3 mois

8. À qui s’adresse cet EA ?

✔ Traders recherchant un swing trading stable

✔ Utilisateurs privilégiant une courbe de capital régulière et un drawdown maîtrisé

✔ Traders spécialisés sur le GOLD

✔ Utilisateurs de comptes réels avec une vision long terme

9. Avertissement sur les risques

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

L’utilisateur est entièrement responsable de ses décisions de trading.

✅ Résumé en une phrase