NEXA Dynamic Swing

📘 NEXA Dynamic Swing

Türkçe Kullanım Kılavuzu

1. Genel Bakış

NEXA Dynamic Swing, özellikle GOLD (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş
ileri seviye swing trading Expert Advisor (EA)’dır.

Bu EA; Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AMA),
RSI, Stochastic ve OBV hacim onayı göstergelerini birleştirerek
yalnızca yüksek kaliteli piyasa koşullarında işlem açar ve
yatay piyasaları ile gürültüyü etkili şekilde filtreler.

Temel tasarım prensipleri:

  • Daha az ama daha kaliteli işlemler

  • Sıkı drawdown kontrolü

  • Gerçek hesaplar için uzun vadeli stabilite

2. Önerilen İşlem Ortamı

  • Enstrüman: GOLD (XAUUSD)

  • Trend Zaman Dilimi: H1

  • Giriş Zaman Dilimi: M15

  • Hesap Türü: ECN / Raw Spread

  • Önerilen Minimum Bakiye: $1.000 ve üzeri

  • Önerilen Kaldıraç: 1:100 veya üzeri

3. Strateji Mantığı

🔹 Trend Tespiti (H1)

  • Piyasa yönü Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AMA) ile belirlenir

  • Fiyat AMA üzerinde → Alış (BUY) eğilimi

  • Fiyat AMA altında → Satış (SELL) eğilimi

🔹 Giriş Koşulları (M15)

Bir işlem yalnızca tüm koşullar sağlandığında açılır:

  • RSI momentum yönünü onaylar

  • Stochastic geçerli bir kesişim oluşturur

  • OBV hacim yönü trend ile uyumludur

  • Önceki mumun volatilitesi ATR kriterlerini karşılar

👉 Bu yapı, yanlış sinyalleri ve yatay piyasaları büyük ölçüde engeller.

4. Stop Loss ve Take Profit

  • Stop Loss (SL)
    ATR çarpanı kullanılarak otomatik hesaplanır ve
    minimum stop mesafesi korunur.

  • Take Profit (TP)
    Risk / Getiri oranına göre belirlenir,
    varsayılan RR ≥ 1:3’tür.

  • Pozisyon Yönetimi

    • Parabolic SAR tabanlı trailing stop

    • Trailing yalnızca belirli bir kâr (R) elde edildikten sonra aktif olur

5. Gelişmiş Risk Yönetimi (Ana Özellik)

NEXA Dynamic Swing, 3 katmanlı bir risk koruma sistemi içerir:

✅ 1) Ardışık Kayıp Koruması

  • Belirlenen sayıda ardışık kayıptan sonra işlemler durdurulur

  • Çok güçlü trendlerde istisnai olarak işlem açılabilir

✅ 2) Fail-Safe Çıkış

  • Kayıp, izin verilen maksimum R değerini aşarsa otomatik kapanış

  • Uzun süre açık kalan ve zararda olan işlemler zorla kapatılır

✅ 3) Drawdown Koruması

  • Drawdown arttıkça lot boyutu otomatik olarak düşürülür

👉 Gerçek hesapları ve trader psikolojisini korumak için tasarlanmıştır.

6. Temel Parametreler (Önemli)

▶ Lot Yönetimi

  • FixedLots : Sabit lot büyüklüğü

  • UseDynamicLots : Risk yüzdesine göre otomatik lot hesaplama

▶ Zaman Filtresi

  • Londra – New York seansları için optimize edilmiştir

  • Düşük likidite ve yüksek spread dönemlerinden kaçınır

▶ Yeni Başlayanlar için Önerilen Ayarlar

  • Dynamic Lots: KAPALI

  • OBV Onayı: AÇIK

  • Trend Gücü Filtresi: KAPALI (daha fazla işlem)

7. Kullanım Önerileri

⚠️ Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

  • VPS kullanımı şiddetle tavsiye edilir

  • Aynı hesapta çok fazla EA çalıştırmayın

  • Önemli ekonomik haberler sırasında manuel müdahaleden kaçının

  • Performansı en az 2–3 aylık bir süreçte değerlendirin

8. Bu EA Kimler İçin Uygundur?

Stabil swing trading tercih eden traderlar
Temiz bakiye eğrisi ve düşük drawdown isteyen kullanıcılar
✔ GOLD odaklı işlem yapan traderlar
✔ Gerçek hesapta uzun vadeli kullanım hedefleyenler

9. Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Tüm işlem kararlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.

✅ Tek Cümlelik Özet

NEXA Dynamic Swing,
daha az işlem yaparak daha yüksek doğruluk ve stabilite sunan
GOLD odaklı bir swing trading EA’sıdır.


