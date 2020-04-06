NEXA Dynamic Swing
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 5
Türkçe Kullanım Kılavuzu
1. Genel Bakış
NEXA Dynamic Swing, özellikle GOLD (XAUUSD) işlemleri için geliştirilmiş
ileri seviye swing trading Expert Advisor (EA)’dır.
Bu EA; Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AMA),
RSI, Stochastic ve OBV hacim onayı göstergelerini birleştirerek
yalnızca yüksek kaliteli piyasa koşullarında işlem açar ve
yatay piyasaları ile gürültüyü etkili şekilde filtreler.
Temel tasarım prensipleri:
-
Daha az ama daha kaliteli işlemler
-
Sıkı drawdown kontrolü
-
Gerçek hesaplar için uzun vadeli stabilite
2. Önerilen İşlem Ortamı
-
Enstrüman: GOLD (XAUUSD)
-
Trend Zaman Dilimi: H1
-
Giriş Zaman Dilimi: M15
-
Hesap Türü: ECN / Raw Spread
-
Önerilen Minimum Bakiye: $1.000 ve üzeri
-
Önerilen Kaldıraç: 1:100 veya üzeri
3. Strateji Mantığı
🔹 Trend Tespiti (H1)
-
Piyasa yönü Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AMA) ile belirlenir
-
Fiyat AMA üzerinde → Alış (BUY) eğilimi
-
Fiyat AMA altında → Satış (SELL) eğilimi
🔹 Giriş Koşulları (M15)
Bir işlem yalnızca tüm koşullar sağlandığında açılır:
-
RSI momentum yönünü onaylar
-
Stochastic geçerli bir kesişim oluşturur
-
OBV hacim yönü trend ile uyumludur
-
Önceki mumun volatilitesi ATR kriterlerini karşılar
👉 Bu yapı, yanlış sinyalleri ve yatay piyasaları büyük ölçüde engeller.
4. Stop Loss ve Take Profit
-
Stop Loss (SL)
ATR çarpanı kullanılarak otomatik hesaplanır ve
minimum stop mesafesi korunur.
-
Take Profit (TP)
Risk / Getiri oranına göre belirlenir,
varsayılan RR ≥ 1:3’tür.
-
Pozisyon Yönetimi
-
Parabolic SAR tabanlı trailing stop
-
Trailing yalnızca belirli bir kâr (R) elde edildikten sonra aktif olur
-
5. Gelişmiş Risk Yönetimi (Ana Özellik)
NEXA Dynamic Swing, 3 katmanlı bir risk koruma sistemi içerir:
✅ 1) Ardışık Kayıp Koruması
-
Belirlenen sayıda ardışık kayıptan sonra işlemler durdurulur
-
Çok güçlü trendlerde istisnai olarak işlem açılabilir
✅ 2) Fail-Safe Çıkış
-
Kayıp, izin verilen maksimum R değerini aşarsa otomatik kapanış
-
Uzun süre açık kalan ve zararda olan işlemler zorla kapatılır
✅ 3) Drawdown Koruması
-
Drawdown arttıkça lot boyutu otomatik olarak düşürülür
👉 Gerçek hesapları ve trader psikolojisini korumak için tasarlanmıştır.
6. Temel Parametreler (Önemli)
▶ Lot Yönetimi
-
FixedLots : Sabit lot büyüklüğü
-
UseDynamicLots : Risk yüzdesine göre otomatik lot hesaplama
▶ Zaman Filtresi
-
Londra – New York seansları için optimize edilmiştir
-
Düşük likidite ve yüksek spread dönemlerinden kaçınır
▶ Yeni Başlayanlar için Önerilen Ayarlar
-
Dynamic Lots: KAPALI
-
OBV Onayı: AÇIK
-
Trend Gücü Filtresi: KAPALI (daha fazla işlem)
7. Kullanım Önerileri
⚠️ Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:
-
VPS kullanımı şiddetle tavsiye edilir
-
Aynı hesapta çok fazla EA çalıştırmayın
-
Önemli ekonomik haberler sırasında manuel müdahaleden kaçının
-
Performansı en az 2–3 aylık bir süreçte değerlendirin
8. Bu EA Kimler İçin Uygundur?
✔ Stabil swing trading tercih eden traderlar
✔ Temiz bakiye eğrisi ve düşük drawdown isteyen kullanıcılar
✔ GOLD odaklı işlem yapan traderlar
✔ Gerçek hesapta uzun vadeli kullanım hedefleyenler
9. Risk Uyarısı
Finansal piyasalarda işlem yapmak risk içerir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Tüm işlem kararlarının sorumluluğu kullanıcıya aittir.
✅ Tek Cümlelik Özet
NEXA Dynamic Swing,
daha az işlem yaparak daha yüksek doğruluk ve stabilite sunan
GOLD odaklı bir swing trading EA’sıdır.