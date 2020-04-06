NEXA Dynamic Swing
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 1.10
- Ativações: 5
Manual do Usuário em Português
1. Visão Geral
NEXA Dynamic Swing é um Expert Advisor (EA) avançado de swing trading, desenvolvido especialmente para operar GOLD (XAUUSD).
Este EA combina uma Média Móvel Adaptativa (AMA) com RSI, Stochastic e confirmação de volume OBV, permitindo operações apenas em condições de mercado de alta qualidade, evitando ruídos e mercados laterais.
Princípios principais:
-
Menos operações, maior qualidade
-
Controle rigoroso de drawdown
-
Estabilidade de longo prazo para contas reais
2. Ambiente de Trading Recomendado
-
Símbolo: GOLD (XAUUSD)
-
Timeframe de Tendência: H1
-
Timeframe de Entrada: M15
-
Tipo de Conta: ECN / Raw Spread
-
Capital Mínimo Recomendado: $1.000 ou mais
-
Alavancagem Recomendada: 1:100 ou superior
3. Lógica da Estratégia
🔹 Identificação de Tendência (H1)
-
A direção do mercado é definida usando a
Média Móvel Adaptativa (AMA)
-
Preço acima da AMA → Viés de compra (BUY)
-
Preço abaixo da AMA → Viés de venda (SELL)
🔹 Condições de Entrada (M15)
Uma operação é aberta somente quando todas as condições são atendidas:
-
RSI confirma a força do momentum
-
Cruzamento válido do Stochastic
-
OBV confirma o fluxo de volume na mesma direção
-
A volatilidade do candle anterior atende aos critérios do ATR
👉 Essa estrutura elimina sinais falsos e mercados laterais.
4. Stop Loss e Take Profit
-
Stop Loss (SL)
Calculado automaticamente com base em multiplicador ATR,
garantindo uma distância mínima de proteção.
-
Take Profit (TP)
Baseado na relação Risco / Retorno,
com RR padrão ≥ 1:3.
-
Gerenciamento da Posição
-
Trailing Stop baseado no Parabolic SAR
-
O trailing é ativado apenas após atingir lucro mínimo (em R)
-
5. Gerenciamento Avançado de Risco (Principal Destaque)
O NEXA Dynamic Swing utiliza um sistema de proteção em 3 níveis:
✅ 1) Proteção contra Perdas Consecutivas
-
A negociação é pausada após uma sequência de perdas
-
Tendências muito fortes podem permitir exceções
✅ 2) Fail-Safe Exit
-
Fechamento automático quando a perda excede o limite máximo permitido (em R)
-
Encerramento de posições perdedoras mantidas por muito tempo
✅ 3) Proteção de Drawdown
-
Redução automática do tamanho do lote conforme o drawdown aumenta
👉 Projetado para proteger contas reais e a psicologia do trader.
6. Parâmetros Principais (Essenciais)
▶ Gerenciamento de Lote
-
FixedLots : Tamanho de lote fixo
-
UseDynamicLots : Cálculo automático do lote com base no risco (%)
▶ Filtro de Tempo
-
Otimizado para a sessão Londres–Nova York
-
Evita períodos de baixa liquidez e spreads elevados
▶ Configuração Recomendada para Iniciantes
-
Dynamic Lots: DESATIVADO
-
Confirmação OBV: ATIVADA
-
Filtro de Força de Tendência: DESATIVADO (mais operações)
7. Recomendações de Uso
⚠️ Atenção às seguintes orientações:
-
Uso de VPS é altamente recomendado
-
Evite rodar muitos EAs na mesma conta
-
Não interfira manualmente durante notícias importantes
-
Avalie o desempenho em um período mínimo de 2–3 meses
8. Para Quem Este EA é Indicado?
✔ Traders que preferem swing trading estável
✔ Usuários que valorizam curvas de saldo limpas e baixo drawdown
✔ Traders focados em GOLD
✔ Usuários de contas reais com visão de longo prazo
9. Aviso de Risco
Operar nos mercados financeiros envolve riscos.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
O usuário é totalmente responsável por suas decisões de trading.
✅ Resumo em Uma Frase
NEXA Dynamic Swing é um EA de swing para GOLD
que opera menos, porém com maior precisão e estabilidade.