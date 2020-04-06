NEXA Dynamic Swing

📘 NEXA Dynamic Swing

Manual do Usuário em Português

1. Visão Geral

NEXA Dynamic Swing é um Expert Advisor (EA) avançado de swing trading, desenvolvido especialmente para operar GOLD (XAUUSD).

Este EA combina uma Média Móvel Adaptativa (AMA) com RSI, Stochastic e confirmação de volume OBV, permitindo operações apenas em condições de mercado de alta qualidade, evitando ruídos e mercados laterais.

Princípios principais:

  • Menos operações, maior qualidade

  • Controle rigoroso de drawdown

  • Estabilidade de longo prazo para contas reais

2. Ambiente de Trading Recomendado

  • Símbolo: GOLD (XAUUSD)

  • Timeframe de Tendência: H1

  • Timeframe de Entrada: M15

  • Tipo de Conta: ECN / Raw Spread

  • Capital Mínimo Recomendado: $1.000 ou mais

  • Alavancagem Recomendada: 1:100 ou superior

3. Lógica da Estratégia

🔹 Identificação de Tendência (H1)

  • A direção do mercado é definida usando a
    Média Móvel Adaptativa (AMA)

  • Preço acima da AMA → Viés de compra (BUY)

  • Preço abaixo da AMA → Viés de venda (SELL)

🔹 Condições de Entrada (M15)

Uma operação é aberta somente quando todas as condições são atendidas:

  • RSI confirma a força do momentum

  • Cruzamento válido do Stochastic

  • OBV confirma o fluxo de volume na mesma direção

  • A volatilidade do candle anterior atende aos critérios do ATR

👉 Essa estrutura elimina sinais falsos e mercados laterais.

4. Stop Loss e Take Profit

  • Stop Loss (SL)
    Calculado automaticamente com base em multiplicador ATR,
    garantindo uma distância mínima de proteção.

  • Take Profit (TP)
    Baseado na relação Risco / Retorno,
    com RR padrão ≥ 1:3.

  • Gerenciamento da Posição

    • Trailing Stop baseado no Parabolic SAR

    • O trailing é ativado apenas após atingir lucro mínimo (em R)

5. Gerenciamento Avançado de Risco (Principal Destaque)

O NEXA Dynamic Swing utiliza um sistema de proteção em 3 níveis:

✅ 1) Proteção contra Perdas Consecutivas

  • A negociação é pausada após uma sequência de perdas

  • Tendências muito fortes podem permitir exceções

✅ 2) Fail-Safe Exit

  • Fechamento automático quando a perda excede o limite máximo permitido (em R)

  • Encerramento de posições perdedoras mantidas por muito tempo

✅ 3) Proteção de Drawdown

  • Redução automática do tamanho do lote conforme o drawdown aumenta

👉 Projetado para proteger contas reais e a psicologia do trader.

6. Parâmetros Principais (Essenciais)

▶ Gerenciamento de Lote

  • FixedLots : Tamanho de lote fixo

  • UseDynamicLots : Cálculo automático do lote com base no risco (%)

▶ Filtro de Tempo

  • Otimizado para a sessão Londres–Nova York

  • Evita períodos de baixa liquidez e spreads elevados

▶ Configuração Recomendada para Iniciantes

  • Dynamic Lots: DESATIVADO

  • Confirmação OBV: ATIVADA

  • Filtro de Força de Tendência: DESATIVADO (mais operações)

7. Recomendações de Uso

⚠️ Atenção às seguintes orientações:

  • Uso de VPS é altamente recomendado

  • Evite rodar muitos EAs na mesma conta

  • Não interfira manualmente durante notícias importantes

  • Avalie o desempenho em um período mínimo de 2–3 meses

8. Para Quem Este EA é Indicado?

✔ Traders que preferem swing trading estável
✔ Usuários que valorizam curvas de saldo limpas e baixo drawdown
✔ Traders focados em GOLD
✔ Usuários de contas reais com visão de longo prazo

9. Aviso de Risco

Operar nos mercados financeiros envolve riscos.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
O usuário é totalmente responsável por suas decisões de trading.

✅ Resumo em Uma Frase

NEXA Dynamic Swing é um EA de swing para GOLD
que opera menos, porém com maior precisão e estabilidade.


