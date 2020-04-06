Manual do Usuário em Português

1. Visão Geral

📘 NEXA Dynamic Swing

NEXA Dynamic Swing é um Expert Advisor (EA) avançado de swing trading, desenvolvido especialmente para operar GOLD (XAUUSD).

Este EA combina uma Média Móvel Adaptativa (AMA) com RSI, Stochastic e confirmação de volume OBV, permitindo operações apenas em condições de mercado de alta qualidade, evitando ruídos e mercados laterais.

Princípios principais:

Menos operações, maior qualidade

Controle rigoroso de drawdown

Estabilidade de longo prazo para contas reais

2. Ambiente de Trading Recomendado

Símbolo : GOLD (XAUUSD)

Timeframe de Tendência : H1

Timeframe de Entrada : M15

Tipo de Conta : ECN / Raw Spread

Capital Mínimo Recomendado : $1.000 ou mais

Alavancagem Recomendada: 1:100 ou superior

3. Lógica da Estratégia

🔹 Identificação de Tendência (H1)

A direção do mercado é definida usando a

Média Móvel Adaptativa (AMA)

Preço acima da AMA → Viés de compra (BUY)

Preço abaixo da AMA → Viés de venda (SELL)

🔹 Condições de Entrada (M15)

Uma operação é aberta somente quando todas as condições são atendidas:

RSI confirma a força do momentum

Cruzamento válido do Stochastic

OBV confirma o fluxo de volume na mesma direção

A volatilidade do candle anterior atende aos critérios do ATR

👉 Essa estrutura elimina sinais falsos e mercados laterais.

4. Stop Loss e Take Profit

Stop Loss (SL)

Calculado automaticamente com base em multiplicador ATR ,

garantindo uma distância mínima de proteção.

Take Profit (TP)

Baseado na relação Risco / Retorno ,

com RR padrão ≥ 1:3.

Gerenciamento da Posição Trailing Stop baseado no Parabolic SAR O trailing é ativado apenas após atingir lucro mínimo (em R)



5. Gerenciamento Avançado de Risco (Principal Destaque)

O NEXA Dynamic Swing utiliza um sistema de proteção em 3 níveis:

✅ 1) Proteção contra Perdas Consecutivas

A negociação é pausada após uma sequência de perdas

Tendências muito fortes podem permitir exceções

✅ 2) Fail-Safe Exit

Fechamento automático quando a perda excede o limite máximo permitido (em R)

Encerramento de posições perdedoras mantidas por muito tempo

✅ 3) Proteção de Drawdown

Redução automática do tamanho do lote conforme o drawdown aumenta

👉 Projetado para proteger contas reais e a psicologia do trader.

6. Parâmetros Principais (Essenciais)

▶ Gerenciamento de Lote

FixedLots : Tamanho de lote fixo

UseDynamicLots : Cálculo automático do lote com base no risco (%)

▶ Filtro de Tempo

Otimizado para a sessão Londres–Nova York

Evita períodos de baixa liquidez e spreads elevados

▶ Configuração Recomendada para Iniciantes

Dynamic Lots: DESATIVADO

Confirmação OBV: ATIVADA

Filtro de Força de Tendência: DESATIVADO (mais operações)

7. Recomendações de Uso

⚠️ Atenção às seguintes orientações:

Uso de VPS é altamente recomendado

Evite rodar muitos EAs na mesma conta

Não interfira manualmente durante notícias importantes

Avalie o desempenho em um período mínimo de 2–3 meses

8. Para Quem Este EA é Indicado?

✔ Traders que preferem swing trading estável

✔ Usuários que valorizam curvas de saldo limpas e baixo drawdown

✔ Traders focados em GOLD

✔ Usuários de contas reais com visão de longo prazo

9. Aviso de Risco

Operar nos mercados financeiros envolve riscos.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

O usuário é totalmente responsável por suas decisões de trading.

✅ Resumo em Uma Frase