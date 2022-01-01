NEXA Gold Pullback System
- Uzman Danışmanlar
- Park Seongcheon
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
H1 Trend + M15 Pullback yapısına dayalı GOLD özel swing algoritması EA
Resmî Türkçe Kullanıcı Kılavuzu
📌 1. EA Genel Tanıtım
NEXA Gold Pullback System v2.0, yalnızca GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış,
çoklu zaman dilimi trend + pullback yapısı ile çalışan bir swing trading EA’dır.
EA, ana trend yönünü H1 grafiğinde tespit eder ve
GOLD piyasasında sık görülen pullback yapılarını M15 grafiğinde analiz ederek
sadece yüksek olasılıklı bölgelerde işlem açar.
Bu EA yalnızca basit indikatör sinyallerini kullanmaz;
tamamen yapısal bir mantığa dayanır:
Trend → Pullback → Breakout
Bu yaklaşım sayesinde gürültülü (noise) işlemler tamamen elenir
ve gerçek trend dönemlerinde güçlü kâr hareketleri yakalanır.
📌 2. Strateji Yapısı
✔ ① H1 Trend Filtresi (EMA34/89 + RSI + ATR)
-
EMA34 > EMA89 → Yükseliş trendi
-
EMA34 < EMA89 → Düşüş trendi
EMA aralığı ATR ile normalize edilir →
Trend gücü Weak / Normal / Strong olarak sınıflandırılır.
RSI filtresi, sahte trend sinyallerini ortadan kaldırır.
Weak bölgelerde kesinlikle işlem açılmaz → gereksiz işlem = 0.
✔ ② M15 Pullback Sistemi (GOLD’un gerçek piyasa davranışlarına göre)
Aşağıdaki modellerden biri bile oluşursa pullback geçerlidir:
Pattern A – RSI Pullback
-
Önceki mum RSI değeri 45–55 aralığında kalır
-
Güncel RSI trend yönüne yeniden kırılım yapar
Pattern B – EMA20’den tam sapma sonrası geri dönüş
-
Fiyat EMA20’nin altına/üstüne güçlü şekilde sapar
-
Ardından EMA20 içine tekrar döner
Pattern C – Fibonacci 38.2–61.8 (opsiyonel)
-
Bölgeye temas sonrası tepki (bounce) veya dönüş oluşursa
※ v2.0’da stabilite için varsayılan olarak kapalıdır (OFF).
✔ ③ PullbackScore (0–100 puan)
EA basit sinyallerle değil, çoklu faktör analizi ile puanlama yapar:
-
H1 trend gücü — 0–40 puan
-
Pullback yapısı — 0–40 puan
-
Tetikleyici yapı — 0–20 puan
▶ PullbackScore ≥ 55 olduğunda işlem açılır
→ En yüksek sinyal filtreleme doğruluğu.
✔ ④ Giriş Tetiklemesi (M15 Breakout)
Aşağıdaki iki durumdan biri oluştuğunda BUY/SELL tetiklenebilir:
1) Candle Breakout
Önceki mumun yüksek/düşük seviyesinin güçlü bir mumla kırılması.
2) EMA20 Breakout
Önceki mum EMA20 dışına kapanır →
Güncel mum EMA20’yi trend yönünde tekrar kırar.
Bu ikili yapı, sahte sinyalleri minimuma indirir.
📌 3. SL/TP ve Risk Yönetimi
✔ Stop Loss (SL)
GOLD volatilitesine göre optimize edilmiştir.
Aşırı dar SL nedeniyle art arda stop olma riskini azaltır.
✔ Take Profit (TP)
TP = SL × RRR(1.8)
Bu yapı kazanç beklentisi (expectancy) odaklıdır, sadece win-rate odaklı değildir.
✔ Ek Koruma Mekanizmaları
-
Günlük maksimum zarar limiti
-
Hesap genelinde maksimum drawdown limiti
-
Otomatik break-even koruması
-
Parabolic SAR tabanlı trailing stop
-
Aynı anda yalnızca 1 pozisyon
-
Spread filtresi (ani piyasa bozulmalarında koruma)
Gerçek hesaplarda uzun süre stabil çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
📌 4. Zaman Filtresi
GOLD, belirli saatlerde çok daha verimli hareket eder:
Seans 1: 17:00–19:00 (Londra kapanış dönemi)
Seans 2: 21:00–23:00 (New York açılış dönemi)
Bu zamanlar dışında volatilite düzensizdir → EA otomatik olarak işlem açmaz.
📌 5. Backtest Performansı (2022.01 ~ 2025.12)
Başlangıç Sermayesi: $1.000
|Metrik
|Sonuç
|Toplam Net Kâr
|+2,797.66 USD
|Profit Factor
|1.34
|Beklenti (Expectancy)
|+5.51 USD / trade
|Toplam İşlem Sayısı
|508
|Maksimum ardışık kâr
|936 USD
|Recovery Factor
|4.07
|Sharpe Ratio
|1.38
|Maksimum Drawdown
|-46.8%
Kâr Eğrisi Özeti:
İstikrarlı başlangıç → yatay dönem → H1 trend patladığında güçlü ivme
GOLD swing EA’lerinde görülen tipik bir performans yapısıdır.
📌 6. Kurulum ve Çalıştırma
-
MT5’i açın
-
Üst menü → Dosya → Veri Klasörünü Aç
-
EA dosyasını MQL5/Experts klasörüne kopyalayın
-
GOLD (H1) grafiğini açın
-
EA’yı grafiğe ekleyin
-
“Algo Trading / AutoTrading” butonunu aktif edin
📌 7. Önerilen Broker ve Ayarlar
|Kategori
|Öneri
|Enstrüman
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframe
|H1 / M15
|Minimum sermaye
|500–1.000 USD
|Kaldıraç
|1:100–1:500
|Broker Önerileri
|ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low
📌 8. Önemli Uyarılar
-
NFP, CPI, FOMC gibi yüksek volatilite öncesi EA’nın filtreleri işlemleri otomatik olarak durdurabilir
-
Spread’i yüksek brokerlarda performans düşebilir
-
EA martingale, grid veya hedge kullanmaz
-
Değerlendirme kısa vadeli değil, uzun vadeli performansa göre yapılmalıdır
📌 9. Özet
NEXA Gold Pullback System v2.0, GOLD için tasarlanmış güvenli, hassas ve yapısal bir swing trading EA’dır.
Temel avantajlar:
-
Trend + Yapı kombinasyonu
-
PullbackScore ile yüksek doğruluk
-
Güçlü risk yönetimi
-
Gerçek hesap uyumlu optimizasyon
-
Hem düşük risk hem agresif lot ayarı seçenekleri
GOLD piyasasının gerçek pullback yapısını en iyi yansıtan swing EA’lardan biridir.