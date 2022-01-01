NEXA Gold Pullback System

📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

H1 Trend + M15 Pullback yapısına dayalı GOLD özel swing algoritması EA
Resmî Türkçe Kullanıcı Kılavuzu

📌 1. EA Genel Tanıtım

NEXA Gold Pullback System v2.0, yalnızca GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış,
çoklu zaman dilimi trend + pullback yapısı ile çalışan bir swing trading EA’dır.

EA, ana trend yönünü H1 grafiğinde tespit eder ve
GOLD piyasasında sık görülen pullback yapılarını M15 grafiğinde analiz ederek
sadece yüksek olasılıklı bölgelerde işlem açar.

Bu EA yalnızca basit indikatör sinyallerini kullanmaz;
tamamen yapısal bir mantığa dayanır:

Trend → Pullback → Breakout

Bu yaklaşım sayesinde gürültülü (noise) işlemler tamamen elenir
ve gerçek trend dönemlerinde güçlü kâr hareketleri yakalanır.

📌 2. Strateji Yapısı

✔ ① H1 Trend Filtresi (EMA34/89 + RSI + ATR)

  • EMA34 > EMA89 → Yükseliş trendi

  • EMA34 < EMA89 → Düşüş trendi

EMA aralığı ATR ile normalize edilir →
Trend gücü Weak / Normal / Strong olarak sınıflandırılır.

RSI filtresi, sahte trend sinyallerini ortadan kaldırır.
Weak bölgelerde kesinlikle işlem açılmaz → gereksiz işlem = 0.

✔ ② M15 Pullback Sistemi (GOLD’un gerçek piyasa davranışlarına göre)

Aşağıdaki modellerden biri bile oluşursa pullback geçerlidir:

Pattern A – RSI Pullback

  • Önceki mum RSI değeri 45–55 aralığında kalır

  • Güncel RSI trend yönüne yeniden kırılım yapar

Pattern B – EMA20’den tam sapma sonrası geri dönüş

  • Fiyat EMA20’nin altına/üstüne güçlü şekilde sapar

  • Ardından EMA20 içine tekrar döner

Pattern C – Fibonacci 38.2–61.8 (opsiyonel)

  • Bölgeye temas sonrası tepki (bounce) veya dönüş oluşursa

※ v2.0’da stabilite için varsayılan olarak kapalıdır (OFF).

✔ ③ PullbackScore (0–100 puan)

EA basit sinyallerle değil, çoklu faktör analizi ile puanlama yapar:

  • H1 trend gücü — 0–40 puan

  • Pullback yapısı — 0–40 puan

  • Tetikleyici yapı — 0–20 puan

PullbackScore ≥ 55 olduğunda işlem açılır
→ En yüksek sinyal filtreleme doğruluğu.

✔ ④ Giriş Tetiklemesi (M15 Breakout)

Aşağıdaki iki durumdan biri oluştuğunda BUY/SELL tetiklenebilir:

1) Candle Breakout

Önceki mumun yüksek/düşük seviyesinin güçlü bir mumla kırılması.

2) EMA20 Breakout

Önceki mum EMA20 dışına kapanır →
Güncel mum EMA20’yi trend yönünde tekrar kırar.

Bu ikili yapı, sahte sinyalleri minimuma indirir.

📌 3. SL/TP ve Risk Yönetimi

✔ Stop Loss (SL)

SL = M15 ATR × 3.4

GOLD volatilitesine göre optimize edilmiştir.
Aşırı dar SL nedeniyle art arda stop olma riskini azaltır.

✔ Take Profit (TP)


    

        

            

        

    



    

        TP = SL × RRR(1.8)

Bu yapı kazanç beklentisi (expectancy) odaklıdır, sadece win-rate odaklı değildir.

✔ Ek Koruma Mekanizmaları

  • Günlük maksimum zarar limiti

  • Hesap genelinde maksimum drawdown limiti

  • Otomatik break-even koruması

  • Parabolic SAR tabanlı trailing stop

  • Aynı anda yalnızca 1 pozisyon

  • Spread filtresi (ani piyasa bozulmalarında koruma)

Gerçek hesaplarda uzun süre stabil çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

📌 4. Zaman Filtresi

GOLD, belirli saatlerde çok daha verimli hareket eder:

Seans 1: 17:00–19:00 (Londra kapanış dönemi)
Seans 2: 21:00–23:00 (New York açılış dönemi)

Bu zamanlar dışında volatilite düzensizdir → EA otomatik olarak işlem açmaz.

📌 5. Backtest Performansı (2022.01 ~ 2025.12)

Başlangıç Sermayesi: $1.000

Metrik Sonuç
Toplam Net Kâr +2,797.66 USD
Profit Factor 1.34
Beklenti (Expectancy) +5.51 USD / trade
Toplam İşlem Sayısı 508
Maksimum ardışık kâr 936 USD
Recovery Factor 4.07
Sharpe Ratio 1.38
Maksimum Drawdown -46.8%

Kâr Eğrisi Özeti:
İstikrarlı başlangıç → yatay dönem → H1 trend patladığında güçlü ivme
GOLD swing EA’lerinde görülen tipik bir performans yapısıdır.

📌 6. Kurulum ve Çalıştırma

  1. MT5’i açın

  2. Üst menü → Dosya → Veri Klasörünü Aç

  3. EA dosyasını MQL5/Experts klasörüne kopyalayın

  4. GOLD (H1) grafiğini açın

  5. EA’yı grafiğe ekleyin

  6. “Algo Trading / AutoTrading” butonunu aktif edin

📌 7. Önerilen Broker ve Ayarlar

Kategori Öneri
Enstrüman GOLD (XAUUSD)
Timeframe H1 / M15
Minimum sermaye 500–1.000 USD
Kaldıraç 1:100–1:500
Broker Önerileri ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low

📌 8. Önemli Uyarılar

  • NFP, CPI, FOMC gibi yüksek volatilite öncesi EA’nın filtreleri işlemleri otomatik olarak durdurabilir

  • Spread’i yüksek brokerlarda performans düşebilir

  • EA martingale, grid veya hedge kullanmaz

  • Değerlendirme kısa vadeli değil, uzun vadeli performansa göre yapılmalıdır

📌 9. Özet

NEXA Gold Pullback System v2.0, GOLD için tasarlanmış güvenli, hassas ve yapısal bir swing trading EA’dır.

Temel avantajlar:

  • Trend + Yapı kombinasyonu

  • PullbackScore ile yüksek doğruluk

  • Güçlü risk yönetimi

  • Gerçek hesap uyumlu optimizasyon

  • Hem düşük risk hem agresif lot ayarı seçenekleri

GOLD piyasasının gerçek pullback yapısını en iyi yansıtan swing EA’lardan biridir.


Yazarın diğer ürünleri
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Türkçe Versiyon — EA Satışına Uygun Premium Açıklama NEXA Gold Macro Strategy02 EA GOLD (M15 + M5) zaman dilimlerine dayalı 1:3 otomatik işlem sistemi (Makro Filtre + Dalga Yönetim Sistemi ile birlikte) 1. EA Genel Tanıtım NEXA Gold Macro Strategy02 EA , Altın (XAUUSD) için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Yön belirleme M15 zaman diliminde yapılır, kesin giriş sinyalleri ise M5 ile oluşturulur. Ayrıca US100, US500 ve OIL temelli makro filtre, global piy
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Kullanım Kılavuzu (Türkçe) Genel Bakış NEXA EMA-RSI Swing v1 , trend takibi ile geri çekilme (pullback) swing stratejisini birleştiren tamamen otomatik bir Expert Advisor’dır. EA, ana trendi H1 zaman diliminde ana
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Uzman Danışmanlar
NEXA Trend Swing Pro v3 Kullanıcı Kılavuzu – Türkçe Sürüm (Final Versiyon) EMA Trend + RSI + Momentum + Hacim Filtresi + Çoklu Skor Sistemi Tabanlı Swing Trading EA 1. EA Genel Tanıtım NEXA Trend Swing Pro v3 , GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış trend takipli bir swing trading algoritmasıdır ve: H1 trend filtresi M30 giriş tetikleyicisi kombinasyonunu kullanır. Bu strateji basit bir EMA kesişim sistemi değildir. Aşağıdaki beş gelişmiş filtre bir arada çalışır: Trend gücü (EMA mesafesi) RSI yap
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt