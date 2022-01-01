📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

H1 Trend + M15 Pullback yapısına dayalı GOLD özel swing algoritması EA

Resmî Türkçe Kullanıcı Kılavuzu

📌 1. EA Genel Tanıtım

NEXA Gold Pullback System v2.0, yalnızca GOLD (XAUUSD) için tasarlanmış,

çoklu zaman dilimi trend + pullback yapısı ile çalışan bir swing trading EA’dır.

EA, ana trend yönünü H1 grafiğinde tespit eder ve

GOLD piyasasında sık görülen pullback yapılarını M15 grafiğinde analiz ederek

sadece yüksek olasılıklı bölgelerde işlem açar.

Bu EA yalnızca basit indikatör sinyallerini kullanmaz;

tamamen yapısal bir mantığa dayanır:

Trend → Pullback → Breakout

Bu yaklaşım sayesinde gürültülü (noise) işlemler tamamen elenir

ve gerçek trend dönemlerinde güçlü kâr hareketleri yakalanır.

📌 2. Strateji Yapısı

✔ ① H1 Trend Filtresi (EMA34/89 + RSI + ATR)

EMA34 > EMA89 → Yükseliş trendi

EMA34 < EMA89 → Düşüş trendi

EMA aralığı ATR ile normalize edilir →

Trend gücü Weak / Normal / Strong olarak sınıflandırılır.

RSI filtresi, sahte trend sinyallerini ortadan kaldırır.

Weak bölgelerde kesinlikle işlem açılmaz → gereksiz işlem = 0.

✔ ② M15 Pullback Sistemi (GOLD’un gerçek piyasa davranışlarına göre)

Aşağıdaki modellerden biri bile oluşursa pullback geçerlidir:

Pattern A – RSI Pullback

Önceki mum RSI değeri 45–55 aralığında kalır

Güncel RSI trend yönüne yeniden kırılım yapar

Pattern B – EMA20’den tam sapma sonrası geri dönüş

Fiyat EMA20’nin altına/üstüne güçlü şekilde sapar

Ardından EMA20 içine tekrar döner

Pattern C – Fibonacci 38.2–61.8 (opsiyonel)

Bölgeye temas sonrası tepki (bounce) veya dönüş oluşursa

※ v2.0’da stabilite için varsayılan olarak kapalıdır (OFF).

✔ ③ PullbackScore (0–100 puan)

EA basit sinyallerle değil, çoklu faktör analizi ile puanlama yapar:

H1 trend gücü — 0–40 puan

Pullback yapısı — 0–40 puan

Tetikleyici yapı — 0–20 puan

▶ PullbackScore ≥ 55 olduğunda işlem açılır

→ En yüksek sinyal filtreleme doğruluğu.

✔ ④ Giriş Tetiklemesi (M15 Breakout)

Aşağıdaki iki durumdan biri oluştuğunda BUY/SELL tetiklenebilir:

1) Candle Breakout

Önceki mumun yüksek/düşük seviyesinin güçlü bir mumla kırılması.

2) EMA20 Breakout

Önceki mum EMA20 dışına kapanır →

Güncel mum EMA20’yi trend yönünde tekrar kırar.

Bu ikili yapı, sahte sinyalleri minimuma indirir.

📌 3. SL/TP ve Risk Yönetimi

✔ Stop Loss (SL)

SL = M15 ATR × 3.4

GOLD volatilitesine göre optimize edilmiştir.

Aşırı dar SL nedeniyle art arda stop olma riskini azaltır.

✔ Take Profit (TP)

TP = SL × RRR( 1.8 )

Bu yapı kazanç beklentisi (expectancy) odaklıdır, sadece win-rate odaklı değildir.

✔ Ek Koruma Mekanizmaları

Günlük maksimum zarar limiti

Hesap genelinde maksimum drawdown limiti

Otomatik break-even koruması

Parabolic SAR tabanlı trailing stop

Aynı anda yalnızca 1 pozisyon

Spread filtresi (ani piyasa bozulmalarında koruma)

Gerçek hesaplarda uzun süre stabil çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

📌 4. Zaman Filtresi

GOLD, belirli saatlerde çok daha verimli hareket eder:

Seans 1: 17:00–19:00 (Londra kapanış dönemi)

Seans 2: 21:00–23:00 (New York açılış dönemi)

Bu zamanlar dışında volatilite düzensizdir → EA otomatik olarak işlem açmaz.

📌 5. Backtest Performansı (2022.01 ~ 2025.12)

Başlangıç Sermayesi: $1.000

Metrik Sonuç Toplam Net Kâr +2,797.66 USD Profit Factor 1.34 Beklenti (Expectancy) +5.51 USD / trade Toplam İşlem Sayısı 508 Maksimum ardışık kâr 936 USD Recovery Factor 4.07 Sharpe Ratio 1.38 Maksimum Drawdown -46.8%

Kâr Eğrisi Özeti:

İstikrarlı başlangıç → yatay dönem → H1 trend patladığında güçlü ivme

GOLD swing EA’lerinde görülen tipik bir performans yapısıdır.

📌 6. Kurulum ve Çalıştırma

MT5’i açın Üst menü → Dosya → Veri Klasörünü Aç EA dosyasını MQL5/Experts klasörüne kopyalayın GOLD (H1) grafiğini açın EA’yı grafiğe ekleyin “Algo Trading / AutoTrading” butonunu aktif edin

📌 7. Önerilen Broker ve Ayarlar

Kategori Öneri Enstrüman GOLD (XAUUSD) Timeframe H1 / M15 Minimum sermaye 500–1.000 USD Kaldıraç 1:100–1:500 Broker Önerileri ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low

📌 8. Önemli Uyarılar

NFP, CPI, FOMC gibi yüksek volatilite öncesi EA’nın filtreleri işlemleri otomatik olarak durdurabilir

Spread’i yüksek brokerlarda performans düşebilir

EA martingale, grid veya hedge kullanmaz

Değerlendirme kısa vadeli değil, uzun vadeli performansa göre yapılmalıdır

📌 9. Özet

NEXA Gold Pullback System v2.0, GOLD için tasarlanmış güvenli, hassas ve yapısal bir swing trading EA’dır.

Temel avantajlar:

Trend + Yapı kombinasyonu

PullbackScore ile yüksek doğruluk

Güçlü risk yönetimi

Gerçek hesap uyumlu optimizasyon

Hem düşük risk hem agresif lot ayarı seçenekleri

GOLD piyasasının gerçek pullback yapısını en iyi yansıtan swing EA’lardan biridir.