NEXA Gold Pullback System

📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

Algoritmo de swing trading basado en tendencia H1 + retrocesos M15
Manual oficial de usuario (Versión en Español)

📌 1. Descripción general del EA

NEXA Gold Pullback System v2.0 es un sistema automatizado diseñado específicamente para GOLD (XAUUSD).
Utiliza la estructura del mercado más repetitiva y fiable del oro:

Tendencia (H1) → Retroceso (M15) → Ruptura (Trigger)

El EA solo ejecuta operaciones cuando la estructura de retroceso está perfectamente formada, filtrando movimientos aleatorios y mejorando la calidad de entrada.

📌 2. Estructura de la Estrategia

✔ ① Filtro de Tendencia en H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)

El sistema evalúa la dirección y fuerza de la tendencia mediante:

  • Relación EMA34 vs EMA89

  • Distancia entre EMAs normalizada por ATR

  • Confirmación adicional usando RSI

La tendencia se clasifica como: Débil / Normal / Fuerte
Las zonas de tendencia débil son ignoradas → menor número de entradas malas.

✔ ② Sistema de Retrocesos en M15 (Patrones Reales del Oro)

EA detecta tres tipos de retrocesos frecuentes en XAUUSD:

Patrón A – Retroceso RSI

  • RSI de la vela anterior entra en zona 45–55

  • RSI de la vela actual rompe la zona en dirección a la tendencia

Patrón B – Retroceso Completo EMA20

  • El precio rompe completamente EMA20

  • Luego recupera en dirección a la tendencia
    → Patrón muy común en el oro

Patrón C – Fibonacci 38.2–61.8

(opcional, desactivado por defecto para mayor estabilidad)

✔ ③ PullbackScore (Sistema de puntuación, 0–100 puntos)

Para evitar entradas débiles, el sistema utiliza un puntaje:

Componente Puntos
Fuerza de Tendencia (H1) 0–40
Calidad del Retroceso (M15) 0–40
Estructura del Trigger 0–20

Solo opera cuando PullbackScore ≥ 55.

✔ ④ Trigger en M15 (Ruptura de confirmación)

Se activa una entrada cuando se cumple uno de estos criterios:

  • Ruptura del máximo/mínimo de la vela anterior + vela de confirmación

  • Ruptura de EMA20 en la dirección de la tendencia

Este doble filtro aumenta la precisión y reduce señales falsas.

📌 3. Stop Loss / Take Profit y Gestión de Riesgo

✔ Stop Loss (SL)

SL = ATR(M15) × 3.4

Optimizado para la volatilidad típica del oro.

✔ Take Profit (TP)


    

        

            

        

    



    

        TP = SL × RRR (1.8)

✔ Módulos Adicionales de Gestión de Riesgo

  • Límite de pérdida diaria

  • Límite de drawdown máximo

  • Filtro de spread

  • Máximo 1 operación abierta

  • Protección Break-even

  • Trailing Stop basado en Parabolic SAR

  • Sin martingala, sin grid, sin hedging

Sistema diseñado para estabilidad a largo plazo, no para alta frecuencia.

📌 4. Filtro Horario (Sesiones Óptimas del Oro)

El EA opera únicamente en las mejores horas del oro:

  • Sesión 1: 17:00–19:00 (Londres)

  • Sesión 2: 21:00–23:00 (Nueva York)

El resto del día se evita debido a ruidos del mercado.

📌 5. Estadísticas de Backtest (2022.01 ~ 2025.12)

Depósito inicial: $1,000

Métrica Resultado
Beneficio neto total +2,797.66 USD
Factor de beneficio 1.34
Operaciones totales 508
Pago esperado por operación 5.51 USD
Mayor racha ganadora 936 USD
Recovery Factor 4.07
Sharpe Ratio 1.38
Drawdown máximo -46.8%

Comportamiento del Equity:
Inicio estable → fase lateral → crecimiento fuerte en tendencias marcadas.

📌 6. Instalación

  1. Abrir MetaTrader 5

  2. Ir a Archivo → Abrir carpeta de datos

  3. Copiar el archivo del EA en MQL5/Experts

  4. Reiniciar MT5

  5. Abrir el gráfico GOLD (H1)

  6. Arrastrar el EA al gráfico y activar Algo Trading

📌 7. Configuración Recomendada

Parámetro Recomendado
Instrumento GOLD / XAUUSD
Timeframes H1 (tendencia), M15 (entrada)
Capital mínimo 500–1000 USD
Apalancamiento 1:100 – 1:500
Tipo de cuenta Spread bajo (ECN, Ultra-Low)

📌 8. Advertencias

  • Durante NFP/CPI/FOMC el filtro de volatilidad puede bloquear entradas

  • Backtests difieren según el broker y el GMT

  • No recomendado para cuentas con spreads muy altos

  • El EA está optimizado para estabilidad, no para ganancias rápidas

  • No utiliza sistemas peligrosos como martingala

📌 9. Conclusión

NEXA Gold Pullback System v2.0 es un EA estructural, sólido y seguro, diseñado específicamente para GOLD.

Ventajas principales:

  • Multi–Timeframe (H1 + M15)

  • Sistema inteligente de puntuación PullbackScore

  • Entradas precisas mediante ruptura confirmada

  • Gestión de riesgo profesional

  • Resultados consistentes a largo plazo

Ideal para traders que buscan estabilidad, precisión y crecimiento sostenido en XAUUSD.


Productos recomendados
Grid Scalper MA MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.32 (47)
Asesores Expertos
Grid Scalper MA MT5 EA Entre en el carril rápido del comercio de divisas con Grid Scalper MA MT5 EA , un potente asesor experto diseñado para MetaTrader 5 que convierte la volatilidad del mercado en su patio de recreo. Este no es un EA común, es una máquina de scalping de precisión impulsada por una estrategia de negociación de cuadrícula dinámica, que combina señales de cruce de medias móviles (MA) con un sólido conjunto de características personalizables. Si usted es un scalper caza rápida p
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Asesores Expertos
Presentamos GridWeaverFX - Un EA Grid/Martingale para XAUUSD | ¡Descarga gratuita! ¡Hola, compañeros traders de la comunidad MQL5! Estoy muy emocionado de compartir un Asesor Experto (EA) que he desarrollado y refinado, y lo estoy poniendo a disposición de todos para su uso y construcción. Se llama GridWeaverFX , y lo más importante, ¡es completamente GRATIS! Este EA fue diseñado para gestionar las condiciones volátiles del mercado utilizando una estrategia bien conocida, pero con característic
FREE
MGH SuperTrend Scan Module
Jumnong Khamngam
Asesores Expertos
MGH Módulo de Escaneo de SuperTendencias - Versión 1.6 - Sistema avanzado de operaciones multitendencia para XAUUSD (Oro). - Diseñado para el trading M15 El módulo MGH SuperTrend_Scan es un Asesor Experto completamente automatizado diseñado para el Oro (XAUUSD). Este módulo incluye un sistema incorporado de detección de SuperTrends, confirmaciones de tendencia de múltiples EMAs, filtrado de momentum y un motor de escaneo de estrategias. La versión 1.5 añade horas de apertura y cierre ajustab
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Asesores Expertos
El Asesor Experto (EA) de Estrategia de Compra Automática Basada en RSI está diseñado para abrir automáticamente posiciones de compra cuando el indicador RSI entra en la zona de sobreventa. Espacia inteligentemente las nuevas operaciones manteniendo una distancia mínima entre las posiciones abiertas para evitar una exposición excesiva. Con niveles de toma de ganancias (TP) y tamaños de lote ajustables, este EA está específicamente diseñado para el par XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Este
Guard Scalper
Entus Sofian
Asesores Expertos
Guard Scalper EA es un Robot Scalper basado en el análisis de la tendencia del mercado. Guard Scalper EA buscará entradas potenciales de alta probabilidad como disparador para entrar en el mercado. Guard Scalper EA es bueno para pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY. Recomendación : Por favor, añada y ejecute el Guard Scalper EA en pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY en marcos de tiempo M5. Puede ejecutar en que los pares simultanuously Atención : Usted puede c
EmpireInvestBot 700
Ruy Christian Hoffmann
5 (1)
Asesores Expertos
Manual de instalación Actualización 1.4 Actualización 1 .8 Actualización 1 .9 Actualización 1 .10 Actualización 1 .12 Actualización 1. 19 Mercado : B3 - Índices BM&F WIN - Cuentas de compensación o cobertura Marco temporal : M6 (gráfico de velas de 6 minutos) Capital Mínimo : R$ 1.000,00 Capital Máximo : R$ 100.000,00 Período recomendado de uso : Año completo VPS : El uso de un VPS es muy recomendable, ya que este robot funciona mejor con velocidades de conexión más rápidas. Martingala : NO, es
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Asesor Experto de Tendencia por Momentum para GOLD Manual de Usuario Oficial (Versión en Español) 1️⃣ Descripción General NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch es un Asesor Experto de baja frecuencia y alto ratio riesgo/beneficio (RR) , diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Este EA no está orientado al scalping ni a la operativa de alta frecuencia . Las entradas se realizan únicamente cuando la tendencia del marco temporal superior y la ruptura de moment
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
ADX RSI Orion - Asesor Experto Inteligente de Alineación de Tendencias ADX RSI Orion es un Asesor Experto diseñado con precisión que combina dos de los indicadores más respetados en el comercio técnico - el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) - en un sistema de comercio inteligente y adaptable. Diseñado para operadores que buscan claridad y automatización, este EA identifica entradas de alta probabilidad sólo cuando el impulso y la fuerza de la
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Asesores Expertos
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Project Maximum Heat es un sistema único totalmente automatizado diseñado para operar en 28 pares de divisas y 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4. La estrategia se basa en numerosas estrategias tales como trabajar en una tendencia lateral, tendencia bajista, tendencia alcista, ruptura de tendencias triangulares y otras. Para calcular las combinaciones necesarias, se utilizan indicadores tales como: Media móvil, MACD, desviación estándar, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bandas de B
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Asesores Expertos
King_Expert EA - Sistema de trading profesional Visión general King_Expert EA es un sofisticado sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo. El EA utiliza un enfoque de múltiples capas para identificar las oportunidades de negociación de alta probabilidad, mientras que la incorporación de características avanzadas como el promedio de rejilla y la gestión dinámica de posiciones. Estrategia de negocia
FREE
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Asesores Expertos
Nexus Stock Trader Live Signal ( comercio 3% Saldo de la Cuenta de Riesgo) Nexus EA mql5 canal público: Nexus Comunidad Chat Público Acerca de Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader es una MT5 Expert Advisor comercio de acciones de EE.UU.. La estrategia tratará de montar las tendencias a largo plazo de varias semanas de las mayores acciones de capitalización bursátil en el mercado de EE.UU.. El EA limita el riesgo por un ajustado pero eficaz trailing stop. Lista de valores: AAPL, ADBE, AMD, AMZ
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Asesores Expertos
FREE Prop Firm Navigator EA - Seguimiento de tendencias y protección avanzados Desarrollado por el equipo de EA Trading Academy utilizando Expert Advisor Studio, este robot de trading gratuito combina potentes indicadores de seguimiento de tendencias con un sólido conjunto de funciones de protección de cuenta para asegurar su capital de trading. Puede encontrar una documentación detallada sobre las propiedades y entradas en nuestra base de conocimientos . Características clave de la estrategi
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Asesores Expertos
UsdJpy RangeBot Pro - Asesor Experto para Operaciones de Ruptura UsdJpy RangeBot Pro es un Asesor Experto basado en la ruptura desarrollado para el par USDJPY. Identifica oportunidades de trading durante las primeras horas de la sesión de Londres analizando un rango definido y ejecutando órdenes pendientes por encima o por debajo del mismo. El EA aplica una lógica fija, elementos visuales claros y controles de riesgo incorporados. Esta herramienta está diseñada para la negociación disciplina
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descripción del asesor experto "Rebate Hunter": Presentamos el asesor experto "Rebate Hunter", una herramienta de vanguardia diseñada meticulosamente para operadores expertos que buscan obtener el máximo rendimiento mediante técnicas de cobertura y promediado estratégicos. Este sofisticado algoritmo funciona sin problemas dentro de la plataforma MetaTrader, ejecutando transaccion
GoldenArrow
Marcelo Sebrao
Asesores Expertos
---ATENCIÓN : Precio promocional de 30 USD sólo hasta finales de enero/26 ------------ GOLDENARROW XAUUSD 2025 Asesor Experto profesional de seguimiento de tendencias desarrollado y optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro). Estrategia principal - Buy the Dip - múltiples entradas inteligentes en los mínimos - Sell the Rip - múltiples entradas inteligentes en los máximos - Sistema inteligente de zonas de precios - una posición por zona (sin agrupación) - Trailing stop dinámico (se activa desp
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Asesores Expertos
Por favor, dar revisión para apoyar el desarrollo de este Asesor Experto NeuroEdge EA es un avanzado scalper de seguimiento de tendencias diseñado para adaptarse dinámicamente al comportamiento del mercado. Construido con algoritmos de precisión y la lógica de promedios inteligentes, que mantiene la reducción mínima, mientras que la captura de configuraciones de alta probabilidad en condiciones de tendencia. NeuroEdge analiza continuamente el flujo del mercado para garantizar entradas y salidas
FREE
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Asesores Expertos
Transforme su trading con Turnaround Technique EA, una sofisticada solución de trading algorítmico diseñada para capturar rentables inversiones de mercado e inversiones de tendencia utilizando una configuración avanzada del indicador RSI. Este Asesor Experto de nivel profesional es perfecto para los operadores que buscan rendimientos consistentes a través del trading automatizado. El "robot de trading" proporciona señales para swing y day trading en forex, materias primas, acciones, índices y c
Kemet Pro Gold Scaping
Ibrahim Murad Ibrahim Awad
5 (4)
Asesores Expertos
KEMET PRO GOLD – MT5 EXPERT ADVISOR Un Asesor Experto de trading automatizado tipo scalping, diseñado principalmente para operar Oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5 REQUISITOS DEL SISTEMA Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Símbolo principal: XAUUSD Aceptado: XAUUSD (símbolo con dígitos estándar) No probado: XAUUSD.s, XAUUSDm, XAUUSD., GOLD o cualquier símbolo modificado Otros símbolos de oro: Compatibles, pero el rendimiento puede variar y no está optimizado Marco tempora
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto automático universal para MetaTrader 5 que trabaja con indicadores estándar. UniversalEA El Constructor EA cuenta con un gran conjunto de funciones. Puede seleccionar una de las 20 señales para abrir una posición y 5 de los 20 filtros para ordenar las señales de los indicadores estándar incluidos en el paquete MetaTrader. Además, puede ajustar los parámetros del indicador, seleccionar un período de tiempo y especificar una barra de señal para cada señal. Atención! Un n
Smart YTG mt5
Iurii Tokman
Asesores Expertos
Smart YTG mt5   Asesor experto para el terminal MT4 Smart YTG fue   escrito para trabajar en los pares de divisas GBPUSD y EURUSD, período gráfico H1. En esencia, el sistema está en tendencia y funciona perfectamente en secciones de tendencia de movimiento de precios con órdenes STOP, la tendencia se determina analizando el indicador Price Channel integrado en el interior del Expert Advisor; no hay necesidad de instalar adicionalmente el indicador. En las áreas planas, cuando el mercado está ind
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Asesores Expertos
Grid Trend Pro v2.04: Grid Trend Pro v2.04: El algoritmo de búsqueda de los mejores resultados Kısa Açıklama: Sıradan Grid robotlarından farklı olarak Grid Trend Pro , sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasanın Yönüne (Trend) ve Hızına (Volatilite) de odaklanır . Tescilli Dinamik ATR motoru ve çoklu giriş filtreleri ile en zorlu piyasa koşullarında bile sermayenizi koruyarak istikrarlı büyümeyi hedefler. ¿Necesita Grid Trend Pro? 1 . Devrim Niteliğindeki "Dinamik ATR" Grid Mimarisi
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Asesores Expertos
La característica especial de Brent Trend Bot son sus sencillas herramientas básicas y su lógica de funcionamiento. No hay muchas estrategias y docenas de ajustes, como otros EAs, funciona de acuerdo a un algoritmo. El principio de funcionamiento es una estrategia de seguimiento de tendencia con un intento de obtener la máxima rentabilidad ajustada al riesgo. Por lo tanto, puede ser recomendado para principiantes. Su punto fuerte es el principio de cierre de operaciones. Su objetivo no es perse
FREE
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Asesores Expertos
Un experto basado en tendencias Este experto predice el futuro utilizando patrones de tendencias e indicadores de tendencias y cálculos a corto y largo plazo. Las tendencias cambian rápidamente en los marcos temporales más bajos, por lo que este experto es adecuado para M30 y superiores. En este experto, hemos intentado utilizar pares de divisas que estén alineados con nuestra estrategia. El mejor par de divisas: Euro Dólar En este experto, se utilizan docenas de indicadores diferentes y docenas
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Versión en Español — Descripción Premium para Venta de EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA Sistema de trading automático 1:3 basado en GOLD (M15 + M5) (con Filtro Macro + Gestión de Ondas) 1. Resumen del EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA es un sistema profesional diseñado específicamente para el trading automático de Oro (XAUUSD) . El EA determina la dirección en M15 , activa las entradas en M5 , y utiliza un filtro macro basado en US100, US500 y OIL para identificar el sentimiento global d
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual del Producto (ES) Introducción NEXA EMA-RSI Swing v1 es un sistema de trading automático (EA) diseñado para combinar seguimiento de tendencia con entradas por retroceso (swing) . Utiliza el marco temporal H
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Trend Swing Pro v3 Manual de Usuario – Versión en Español (Edición Final) EA de Swing Trading basado en EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volumen + Sistema Multi-Score 1. Descripción General del EA NEXA Trend Swing Pro v3 es un algoritmo de swing trading orientado a tendencias, diseñado para GOLD (XAUUSD) utilizando una combinación de: Filtro de tendencia en H1 Señal de entrada en M30 Esta estrategia no es un simple cruce de EMAs. Integra cinco filtros avanzados : Fuerza de tende
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA de Seguimiento de Micro-Tendencias para GOLD Manual Oficial de Usuario (Español) 1️⃣ Descripción General NEXA ADX-EMA Trend Ride es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . A diferencia de los sistemas tradicionales basados en marcos temporales altos (H1/H4), este EA se enfoca en aceleraciones micro-tendenciales que ocurren dentro de una tendencia ya establecida . Concepto Clave Pequeñas pérdidas controladas + ga
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Asesor Experto de Tendencia por Momentum para GOLD Manual de Usuario Oficial (Versión en Español) 1️⃣ Descripción General NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch es un Asesor Experto de baja frecuencia y alto ratio riesgo/beneficio (RR) , diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Este EA no está orientado al scalping ni a la operativa de alta frecuencia . Las entradas se realizan únicamente cuando la tendencia del marco temporal superior y la ruptura de moment
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Swing Zone Trader Manual Oficial del Usuario (Español) 1. Visión General NEXA Swing Zone Trader es un Asesor Experto de swing trading de baja frecuencia y alta precisión , diseñado para operar solo cuando coinciden la tendencia, el impulso y la estructura del mercado . Este EA no busca operar constantemente. Su objetivo es priorizar la calidad de las entradas, la estabilidad y la operativa en cuentas reales . 2. Lógica Principal de la Estrategia Detección de Zona de Tendencia EMA (Perí
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Dynamic Swing Manual de Usuario en Español 1. Descripción General NEXA Dynamic Swing es un Asesor Experto (EA) avanzado de swing trading , diseñado especialmente para operar GOLD (XAUUSD) . Este EA combina una Media Móvil Adaptativa (AMA) con RSI, Stochastic y confirmación por volumen OBV , permitiendo operar solo en condiciones de mercado de alta calidad , evitando ruido y mercados laterales. Principios clave del sistema: Menos operaciones, mayor calidad Control estricto del drawdown En
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario