NEXA Gold Pullback System
- Asesores Expertos
- Park Seongcheon
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Algoritmo de swing trading basado en tendencia H1 + retrocesos M15
Manual oficial de usuario (Versión en Español)
📌 1. Descripción general del EA
NEXA Gold Pullback System v2.0 es un sistema automatizado diseñado específicamente para GOLD (XAUUSD).
Utiliza la estructura del mercado más repetitiva y fiable del oro:
Tendencia (H1) → Retroceso (M15) → Ruptura (Trigger)
El EA solo ejecuta operaciones cuando la estructura de retroceso está perfectamente formada, filtrando movimientos aleatorios y mejorando la calidad de entrada.
📌 2. Estructura de la Estrategia
✔ ① Filtro de Tendencia en H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)
El sistema evalúa la dirección y fuerza de la tendencia mediante:
-
Relación EMA34 vs EMA89
-
Distancia entre EMAs normalizada por ATR
-
Confirmación adicional usando RSI
La tendencia se clasifica como: Débil / Normal / Fuerte
Las zonas de tendencia débil son ignoradas → menor número de entradas malas.
✔ ② Sistema de Retrocesos en M15 (Patrones Reales del Oro)
EA detecta tres tipos de retrocesos frecuentes en XAUUSD:
Patrón A – Retroceso RSI
-
RSI de la vela anterior entra en zona 45–55
-
RSI de la vela actual rompe la zona en dirección a la tendencia
Patrón B – Retroceso Completo EMA20
-
El precio rompe completamente EMA20
-
Luego recupera en dirección a la tendencia
→ Patrón muy común en el oro
Patrón C – Fibonacci 38.2–61.8
(opcional, desactivado por defecto para mayor estabilidad)
✔ ③ PullbackScore (Sistema de puntuación, 0–100 puntos)
Para evitar entradas débiles, el sistema utiliza un puntaje:
|Componente
|Puntos
|Fuerza de Tendencia (H1)
|0–40
|Calidad del Retroceso (M15)
|0–40
|Estructura del Trigger
|0–20
Solo opera cuando PullbackScore ≥ 55.
✔ ④ Trigger en M15 (Ruptura de confirmación)
Se activa una entrada cuando se cumple uno de estos criterios:
-
Ruptura del máximo/mínimo de la vela anterior + vela de confirmación
-
Ruptura de EMA20 en la dirección de la tendencia
Este doble filtro aumenta la precisión y reduce señales falsas.
📌 3. Stop Loss / Take Profit y Gestión de Riesgo
✔ Stop Loss (SL)
Optimizado para la volatilidad típica del oro.
✔ Take Profit (TP)
TP = SL × RRR (1.8)
✔ Módulos Adicionales de Gestión de Riesgo
-
Límite de pérdida diaria
-
Límite de drawdown máximo
-
Filtro de spread
-
Máximo 1 operación abierta
-
Protección Break-even
-
Trailing Stop basado en Parabolic SAR
-
Sin martingala, sin grid, sin hedging
Sistema diseñado para estabilidad a largo plazo, no para alta frecuencia.
📌 4. Filtro Horario (Sesiones Óptimas del Oro)
El EA opera únicamente en las mejores horas del oro:
-
Sesión 1: 17:00–19:00 (Londres)
-
Sesión 2: 21:00–23:00 (Nueva York)
El resto del día se evita debido a ruidos del mercado.
📌 5. Estadísticas de Backtest (2022.01 ~ 2025.12)
Depósito inicial: $1,000
|Métrica
|Resultado
|Beneficio neto total
|+2,797.66 USD
|Factor de beneficio
|1.34
|Operaciones totales
|508
|Pago esperado por operación
|5.51 USD
|Mayor racha ganadora
|936 USD
|Recovery Factor
|4.07
|Sharpe Ratio
|1.38
|Drawdown máximo
|-46.8%
Comportamiento del Equity:
Inicio estable → fase lateral → crecimiento fuerte en tendencias marcadas.
📌 6. Instalación
-
Abrir MetaTrader 5
-
Ir a Archivo → Abrir carpeta de datos
-
Copiar el archivo del EA en MQL5/Experts
-
Reiniciar MT5
-
Abrir el gráfico GOLD (H1)
-
Arrastrar el EA al gráfico y activar Algo Trading
📌 7. Configuración Recomendada
|Parámetro
|Recomendado
|Instrumento
|GOLD / XAUUSD
|Timeframes
|H1 (tendencia), M15 (entrada)
|Capital mínimo
|500–1000 USD
|Apalancamiento
|1:100 – 1:500
|Tipo de cuenta
|Spread bajo (ECN, Ultra-Low)
📌 8. Advertencias
-
Durante NFP/CPI/FOMC el filtro de volatilidad puede bloquear entradas
-
Backtests difieren según el broker y el GMT
-
No recomendado para cuentas con spreads muy altos
-
El EA está optimizado para estabilidad, no para ganancias rápidas
-
No utiliza sistemas peligrosos como martingala
NEXA Gold Pullback System v2.0 es un EA estructural, sólido y seguro, diseñado específicamente para GOLD.
Ventajas principales:
-
Multi–Timeframe (H1 + M15)
-
Sistema inteligente de puntuación PullbackScore
-
Entradas precisas mediante ruptura confirmada
-
Gestión de riesgo profesional
-
Resultados consistentes a largo plazo
Ideal para traders que buscan estabilidad, precisión y crecimiento sostenido en XAUUSD.