Algoritmo de swing trading basado en tendencia H1 + retrocesos M15

Manual oficial de usuario (Versión en Español)

📌 1. Descripción general del EA

NEXA Gold Pullback System v2.0 es un sistema automatizado diseñado específicamente para GOLD (XAUUSD).

Utiliza la estructura del mercado más repetitiva y fiable del oro:

Tendencia (H1) → Retroceso (M15) → Ruptura (Trigger)

El EA solo ejecuta operaciones cuando la estructura de retroceso está perfectamente formada, filtrando movimientos aleatorios y mejorando la calidad de entrada.

📌 2. Estructura de la Estrategia

✔ ① Filtro de Tendencia en H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)

El sistema evalúa la dirección y fuerza de la tendencia mediante:

Relación EMA34 vs EMA89

Distancia entre EMAs normalizada por ATR

Confirmación adicional usando RSI

La tendencia se clasifica como: Débil / Normal / Fuerte

Las zonas de tendencia débil son ignoradas → menor número de entradas malas.

✔ ② Sistema de Retrocesos en M15 (Patrones Reales del Oro)

EA detecta tres tipos de retrocesos frecuentes en XAUUSD:

Patrón A – Retroceso RSI

RSI de la vela anterior entra en zona 45–55

RSI de la vela actual rompe la zona en dirección a la tendencia

Patrón B – Retroceso Completo EMA20

El precio rompe completamente EMA20

Luego recupera en dirección a la tendencia

→ Patrón muy común en el oro

Patrón C – Fibonacci 38.2–61.8

(opcional, desactivado por defecto para mayor estabilidad)

✔ ③ PullbackScore (Sistema de puntuación, 0–100 puntos)

Para evitar entradas débiles, el sistema utiliza un puntaje:

Componente Puntos Fuerza de Tendencia (H1) 0–40 Calidad del Retroceso (M15) 0–40 Estructura del Trigger 0–20

Solo opera cuando PullbackScore ≥ 55.

✔ ④ Trigger en M15 (Ruptura de confirmación)

Se activa una entrada cuando se cumple uno de estos criterios:

Ruptura del máximo/mínimo de la vela anterior + vela de confirmación

Ruptura de EMA20 en la dirección de la tendencia

Este doble filtro aumenta la precisión y reduce señales falsas.

📌 3. Stop Loss / Take Profit y Gestión de Riesgo

✔ Stop Loss (SL)

SL = ATR(M15) × 3.4

Optimizado para la volatilidad típica del oro.

✔ Take Profit (TP)

TP = SL × RRR ( 1.8 )

✔ Módulos Adicionales de Gestión de Riesgo

Límite de pérdida diaria

Límite de drawdown máximo

Filtro de spread

Máximo 1 operación abierta

Protección Break-even

Trailing Stop basado en Parabolic SAR

Sin martingala, sin grid, sin hedging

Sistema diseñado para estabilidad a largo plazo, no para alta frecuencia.

📌 4. Filtro Horario (Sesiones Óptimas del Oro)

El EA opera únicamente en las mejores horas del oro:

Sesión 1: 17:00–19:00 (Londres)

Sesión 2: 21:00–23:00 (Nueva York)

El resto del día se evita debido a ruidos del mercado.

📌 5. Estadísticas de Backtest (2022.01 ~ 2025.12)

Depósito inicial: $1,000

Métrica Resultado Beneficio neto total +2,797.66 USD Factor de beneficio 1.34 Operaciones totales 508 Pago esperado por operación 5.51 USD Mayor racha ganadora 936 USD Recovery Factor 4.07 Sharpe Ratio 1.38 Drawdown máximo -46.8%

Comportamiento del Equity:

Inicio estable → fase lateral → crecimiento fuerte en tendencias marcadas.

📌 6. Instalación

Abrir MetaTrader 5 Ir a Archivo → Abrir carpeta de datos Copiar el archivo del EA en MQL5/Experts Reiniciar MT5 Abrir el gráfico GOLD (H1) Arrastrar el EA al gráfico y activar Algo Trading

📌 7. Configuración Recomendada

Parámetro Recomendado Instrumento GOLD / XAUUSD Timeframes H1 (tendencia), M15 (entrada) Capital mínimo 500–1000 USD Apalancamiento 1:100 – 1:500 Tipo de cuenta Spread bajo (ECN, Ultra-Low)

📌 8. Advertencias

Durante NFP/CPI/FOMC el filtro de volatilidad puede bloquear entradas

Backtests difieren según el broker y el GMT

No recomendado para cuentas con spreads muy altos

El EA está optimizado para estabilidad, no para ganancias rápidas

No utiliza sistemas peligrosos como martingala

📌 9. Conclusión

NEXA Gold Pullback System v2.0 es un EA estructural, sólido y seguro, diseñado específicamente para GOLD.

Ventajas principales:

Multi–Timeframe (H1 + M15)

Sistema inteligente de puntuación PullbackScore

Entradas precisas mediante ruptura confirmada

Gestión de riesgo profesional

Resultados consistentes a largo plazo

Ideal para traders que buscan estabilidad, precisión y crecimiento sostenido en XAUUSD.