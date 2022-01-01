📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

EA de swing dédié à l’or basé sur la tendance H1 + pullback M15

Manuel utilisateur officiel – Version française

📌 1. Présentation de l’EA

Le NEXA Gold Pullback System v2.0 est un EA de swing trading conçu exclusivement pour l’or (GOLD/XAUUSD), basé sur une structure tendance multi-timeframe + pullback.

Il détecte la direction de la tendance sur le graphique H1 et analyse les motifs récurrents de pullback sur le graphique M15 afin d’entrer uniquement dans les zones à forte probabilité.

Cet EA ne se contente pas d’un simple signal d’indicateur ; il se fonde sur une véritable logique structurelle :

Tendance → Pullback → Breakout

Ce modèle élimine totalement les trades bruités et capture efficacement les phases de forte expansion lors des tendances confirmées.

📌 2. Structure de la stratégie

✔ ① Filtre de tendance H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)

EMA34 > EMA89 → Tendance haussière

EMA34 < EMA89 → Tendance baissière

La distance entre les EMA est normalisée avec l’ATR, ce qui permet de classifier la force de la tendance en :

Weak / Normal / Strong

Les conditions RSI éliminent les faux signaux de tendance.

Les zones Weak sont ignorées → aucune entrée inutile.

✔ ② Système de Pullback M15 (basé sur les motifs réels du marché GOLD)

Un pullback est validé lorsqu’au moins un des motifs suivants apparaît :

Pattern A – RSI Pullback

Le RSI de la bougie précédente reste entre 45–55

Le RSI actuel rompt de nouveau dans le sens de la tendance

Pattern B – Retour complet vers l’EMA20

Le prix s’éloigne fortement de l’EMA20

Puis réintègre l’EMA20

Pattern C – Fibonacci 38,2 % – 61,8 % (optionnel)

Toucher de la zone → réaction (rebond ou inversion)

※ Dans la version v2.0, cette fonction est désactivée par défaut pour des raisons de stabilité.

✔ ③ PullbackScore (0–100 points)

L’EA ne traite pas les signaux de manière isolée :

il calcule un score global basé sur plusieurs critères :

Force de tendance H1 — 0 à 40 pts

Motif de pullback — 0 à 40 pts

Structure du signal d’entrée — 0 à 20 pts

▶ Entrée uniquement si PullbackScore ≥ 55

→ Maximisation de la précision.

✔ ④ Déclencheur d’entrée (Breakout M15)

Un trade est autorisé si l’un des deux scénarios survient :

1) Breakout de bougie

Cassure du plus haut/bas de la bougie précédente avec un mouvement fort.

2) Breakout de l’EMA20

La bougie précédente clôture en dehors de l’EMA20 →

La bougie actuelle rompt de nouveau dans le sens de la tendance.

Double filtre → réduction maximale des faux signaux.

📌 3. Stop Loss / Take Profit & Gestion du risque

✔ Stop Loss (SL)

SL = ATR (M15) × 3 , 4

Valeur optimisée selon la volatilité de l’or.

Évite les SL trop serrés qui génèrent une succession de pertes.

✔ Take Profit (TP)

TP = SL × RRR( 1 , 8 )

Conception axée sur l’espérance de gain, non sur le taux de réussite.

✔ Fonctionnalités de protection

Limite de perte quotidienne (Daily Max Loss)

Limite maximale de drawdown du compte

Passage automatique au Break-even

Trailing Stop basé sur Parabolic SAR

Une seule position à la fois

Filtre de spread (protection contre volatilité anormale)

EA conçu pour une utilisation stable en comptes réels.

📌 4. Filtre horaire

Le GOLD montre les meilleures performances dans les fenêtres suivantes :

Session 1 : 17:00–19:00 (Fin de séance Londres)

Session 2 : 21:00–23:00 (Début de séance New York)

Les autres plages horaires présentent une volatilité irrégulière → filtrées automatiquement.

📌 5. Résultats du backtest (2022.01 ~ 2025.12)

Capital initial : 1 000 USD

Indicateur Résultat Profit net total +2 797,66 USD Profit Factor 1,34 Espérance +5,51 USD / trade Nombre total de trades 508 Plus grand gain consécutif 936 USD Recovery Factor 4,07 Ratio de Sharpe 1,38 Drawdown maximal -46,8 %

Profil de la courbe de gains :

Début stable → phase latérale → explosion lors des grandes tendances H1

Modèle typique d’un EA swing sur GOLD.

📌 6. Installation & utilisation

Ouvrez MT5 Menu → Fichier → Ouvrir le dossier de données Copiez le fichier EA dans MQL5/Experts Ouvrez un graphique GOLD (H1) Appliquez l’EA Activez le bouton AutoTrading

📌 7. Brokers & conditions recommandés

Catégorie Recommandation Actif GOLD (XAUUSD) Timeframes H1 / M15 Capital minimum 500–1 000 USD Levier 1:100–1:500 Brokers ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low

📌 8. Avertissements importants

Avant les événements à forte volatilité (NFP, CPI, FOMC), le filtre peut empêcher de nouvelles entrées

Les brokers à spread élevé peuvent réduire les performances

L’EA n’utilise ni martingale, ni grid, ni hedging

L’évaluation doit se faire sur une période longue, pas sur des résultats de quelques jours

📌 9. Résumé

Le NEXA Gold Pullback System v2.0 est un EA de swing sûr, précis et structurel, spécialement conçu pour le marché de l’or.

Points clés :

Combinaison tendance + structure

Entrées filtrées via PullbackScore

Gestion du risque renforcée

Optimisé pour les comptes réels

Paramétrage flexible (mode conservateur ou agressif)

L’un des EAs qui reflète le mieux la structure réelle des pullbacks du GOLD.