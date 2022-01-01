NEXA Gold Pullback System

📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

EA de swing dédié à l’or basé sur la tendance H1 + pullback M15
Manuel utilisateur officiel – Version française

📌 1. Présentation de l’EA

Le NEXA Gold Pullback System v2.0 est un EA de swing trading conçu exclusivement pour l’or (GOLD/XAUUSD), basé sur une structure tendance multi-timeframe + pullback.

Il détecte la direction de la tendance sur le graphique H1 et analyse les motifs récurrents de pullback sur le graphique M15 afin d’entrer uniquement dans les zones à forte probabilité.

Cet EA ne se contente pas d’un simple signal d’indicateur ; il se fonde sur une véritable logique structurelle :

Tendance → Pullback → Breakout

Ce modèle élimine totalement les trades bruités et capture efficacement les phases de forte expansion lors des tendances confirmées.

📌 2. Structure de la stratégie

✔ ① Filtre de tendance H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)

  • EMA34 > EMA89 → Tendance haussière

  • EMA34 < EMA89 → Tendance baissière

La distance entre les EMA est normalisée avec l’ATR, ce qui permet de classifier la force de la tendance en :

Weak / Normal / Strong

Les conditions RSI éliminent les faux signaux de tendance.
Les zones Weak sont ignorées → aucune entrée inutile.

✔ ② Système de Pullback M15 (basé sur les motifs réels du marché GOLD)

Un pullback est validé lorsqu’au moins un des motifs suivants apparaît :

Pattern A – RSI Pullback

  • Le RSI de la bougie précédente reste entre 45–55

  • Le RSI actuel rompt de nouveau dans le sens de la tendance

Pattern B – Retour complet vers l’EMA20

  • Le prix s’éloigne fortement de l’EMA20

  • Puis réintègre l’EMA20

Pattern C – Fibonacci 38,2 % – 61,8 % (optionnel)

  • Toucher de la zone → réaction (rebond ou inversion)

※ Dans la version v2.0, cette fonction est désactivée par défaut pour des raisons de stabilité.

✔ ③ PullbackScore (0–100 points)

L’EA ne traite pas les signaux de manière isolée :
il calcule un score global basé sur plusieurs critères :

  • Force de tendance H1 — 0 à 40 pts

  • Motif de pullback — 0 à 40 pts

  • Structure du signal d’entrée — 0 à 20 pts

Entrée uniquement si PullbackScore ≥ 55
→ Maximisation de la précision.

✔ ④ Déclencheur d’entrée (Breakout M15)

Un trade est autorisé si l’un des deux scénarios survient :

1) Breakout de bougie

Cassure du plus haut/bas de la bougie précédente avec un mouvement fort.

2) Breakout de l’EMA20

La bougie précédente clôture en dehors de l’EMA20 →
La bougie actuelle rompt de nouveau dans le sens de la tendance.

Double filtre → réduction maximale des faux signaux.

📌 3. Stop Loss / Take Profit & Gestion du risque

✔ Stop Loss (SL)

SL = ATR (M15) × 3,4

Valeur optimisée selon la volatilité de l’or.
Évite les SL trop serrés qui génèrent une succession de pertes.

✔ Take Profit (TP)


    

        

            

        

    



    

        TP = SL × RRR(1,8)

Conception axée sur l’espérance de gain, non sur le taux de réussite.

✔ Fonctionnalités de protection

  • Limite de perte quotidienne (Daily Max Loss)

  • Limite maximale de drawdown du compte

  • Passage automatique au Break-even

  • Trailing Stop basé sur Parabolic SAR

  • Une seule position à la fois

  • Filtre de spread (protection contre volatilité anormale)

EA conçu pour une utilisation stable en comptes réels.

📌 4. Filtre horaire

Le GOLD montre les meilleures performances dans les fenêtres suivantes :

Session 1 : 17:00–19:00 (Fin de séance Londres)
Session 2 : 21:00–23:00 (Début de séance New York)

Les autres plages horaires présentent une volatilité irrégulière → filtrées automatiquement.

📌 5. Résultats du backtest (2022.01 ~ 2025.12)

Capital initial : 1 000 USD

Indicateur Résultat
Profit net total +2 797,66 USD
Profit Factor 1,34
Espérance +5,51 USD / trade
Nombre total de trades 508
Plus grand gain consécutif 936 USD
Recovery Factor 4,07
Ratio de Sharpe 1,38
Drawdown maximal -46,8 %

Profil de la courbe de gains :
Début stable → phase latérale → explosion lors des grandes tendances H1
Modèle typique d’un EA swing sur GOLD.

📌 6. Installation & utilisation

  1. Ouvrez MT5

  2. Menu → Fichier → Ouvrir le dossier de données

  3. Copiez le fichier EA dans MQL5/Experts

  4. Ouvrez un graphique GOLD (H1)

  5. Appliquez l’EA

  6. Activez le bouton AutoTrading

📌 7. Brokers & conditions recommandés

Catégorie Recommandation
Actif GOLD (XAUUSD)
Timeframes H1 / M15
Capital minimum 500–1 000 USD
Levier 1:100–1:500
Brokers ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low

📌 8. Avertissements importants

  • Avant les événements à forte volatilité (NFP, CPI, FOMC), le filtre peut empêcher de nouvelles entrées

  • Les brokers à spread élevé peuvent réduire les performances

  • L’EA n’utilise ni martingale, ni grid, ni hedging

  • L’évaluation doit se faire sur une période longue, pas sur des résultats de quelques jours

📌 9. Résumé

Le NEXA Gold Pullback System v2.0 est un EA de swing sûr, précis et structurel, spécialement conçu pour le marché de l’or.

Points clés :

  • Combinaison tendance + structure

  • Entrées filtrées via PullbackScore

  • Gestion du risque renforcée

  • Optimisé pour les comptes réels

  • Paramétrage flexible (mode conservateur ou agressif)

L’un des EAs qui reflète le mieux la structure réelle des pullbacks du GOLD.


