NEXA Gold Pullback System
- Experts
- Park Seongcheon
- Version: 2.0
- Activations: 5
EA de swing dédié à l’or basé sur la tendance H1 + pullback M15
Manuel utilisateur officiel – Version française
📌 1. Présentation de l’EA
Le NEXA Gold Pullback System v2.0 est un EA de swing trading conçu exclusivement pour l’or (GOLD/XAUUSD), basé sur une structure tendance multi-timeframe + pullback.
Il détecte la direction de la tendance sur le graphique H1 et analyse les motifs récurrents de pullback sur le graphique M15 afin d’entrer uniquement dans les zones à forte probabilité.
Cet EA ne se contente pas d’un simple signal d’indicateur ; il se fonde sur une véritable logique structurelle :
Tendance → Pullback → Breakout
Ce modèle élimine totalement les trades bruités et capture efficacement les phases de forte expansion lors des tendances confirmées.
📌 2. Structure de la stratégie
✔ ① Filtre de tendance H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)
-
EMA34 > EMA89 → Tendance haussière
-
EMA34 < EMA89 → Tendance baissière
La distance entre les EMA est normalisée avec l’ATR, ce qui permet de classifier la force de la tendance en :
Weak / Normal / Strong
Les conditions RSI éliminent les faux signaux de tendance.
Les zones Weak sont ignorées → aucune entrée inutile.
✔ ② Système de Pullback M15 (basé sur les motifs réels du marché GOLD)
Un pullback est validé lorsqu’au moins un des motifs suivants apparaît :
Pattern A – RSI Pullback
-
Le RSI de la bougie précédente reste entre 45–55
-
Le RSI actuel rompt de nouveau dans le sens de la tendance
Pattern B – Retour complet vers l’EMA20
-
Le prix s’éloigne fortement de l’EMA20
-
Puis réintègre l’EMA20
Pattern C – Fibonacci 38,2 % – 61,8 % (optionnel)
-
Toucher de la zone → réaction (rebond ou inversion)
※ Dans la version v2.0, cette fonction est désactivée par défaut pour des raisons de stabilité.
✔ ③ PullbackScore (0–100 points)
L’EA ne traite pas les signaux de manière isolée :
il calcule un score global basé sur plusieurs critères :
-
Force de tendance H1 — 0 à 40 pts
-
Motif de pullback — 0 à 40 pts
-
Structure du signal d’entrée — 0 à 20 pts
▶ Entrée uniquement si PullbackScore ≥ 55
→ Maximisation de la précision.
✔ ④ Déclencheur d’entrée (Breakout M15)
Un trade est autorisé si l’un des deux scénarios survient :
1) Breakout de bougie
Cassure du plus haut/bas de la bougie précédente avec un mouvement fort.
2) Breakout de l’EMA20
La bougie précédente clôture en dehors de l’EMA20 →
La bougie actuelle rompt de nouveau dans le sens de la tendance.
Double filtre → réduction maximale des faux signaux.
📌 3. Stop Loss / Take Profit & Gestion du risque
✔ Stop Loss (SL)
Valeur optimisée selon la volatilité de l’or.
Évite les SL trop serrés qui génèrent une succession de pertes.
✔ Take Profit (TP)
TP = SL × RRR(1,8)
Conception axée sur l’espérance de gain, non sur le taux de réussite.
✔ Fonctionnalités de protection
-
Limite de perte quotidienne (Daily Max Loss)
-
Limite maximale de drawdown du compte
-
Passage automatique au Break-even
-
Trailing Stop basé sur Parabolic SAR
-
Une seule position à la fois
-
Filtre de spread (protection contre volatilité anormale)
EA conçu pour une utilisation stable en comptes réels.
📌 4. Filtre horaire
Le GOLD montre les meilleures performances dans les fenêtres suivantes :
Session 1 : 17:00–19:00 (Fin de séance Londres)
Session 2 : 21:00–23:00 (Début de séance New York)
Les autres plages horaires présentent une volatilité irrégulière → filtrées automatiquement.
📌 5. Résultats du backtest (2022.01 ~ 2025.12)
Capital initial : 1 000 USD
|Indicateur
|Résultat
|Profit net total
|+2 797,66 USD
|Profit Factor
|1,34
|Espérance
|+5,51 USD / trade
|Nombre total de trades
|508
|Plus grand gain consécutif
|936 USD
|Recovery Factor
|4,07
|Ratio de Sharpe
|1,38
|Drawdown maximal
|-46,8 %
Profil de la courbe de gains :
Début stable → phase latérale → explosion lors des grandes tendances H1
Modèle typique d’un EA swing sur GOLD.
📌 6. Installation & utilisation
-
Ouvrez MT5
-
Menu → Fichier → Ouvrir le dossier de données
-
Copiez le fichier EA dans MQL5/Experts
-
Ouvrez un graphique GOLD (H1)
-
Appliquez l’EA
-
Activez le bouton AutoTrading
📌 7. Brokers & conditions recommandés
|Catégorie
|Recommandation
|Actif
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframes
|H1 / M15
|Capital minimum
|500–1 000 USD
|Levier
|1:100–1:500
|Brokers
|ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low
📌 8. Avertissements importants
-
Avant les événements à forte volatilité (NFP, CPI, FOMC), le filtre peut empêcher de nouvelles entrées
-
Les brokers à spread élevé peuvent réduire les performances
-
L’EA n’utilise ni martingale, ni grid, ni hedging
-
L’évaluation doit se faire sur une période longue, pas sur des résultats de quelques jours
📌 9. Résumé
Le NEXA Gold Pullback System v2.0 est un EA de swing sûr, précis et structurel, spécialement conçu pour le marché de l’or.
Points clés :
-
Combinaison tendance + structure
-
Entrées filtrées via PullbackScore
-
Gestion du risque renforcée
-
Optimisé pour les comptes réels
-
Paramétrage flexible (mode conservateur ou agressif)
L’un des EAs qui reflète le mieux la structure réelle des pullbacks du GOLD.