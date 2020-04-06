NEXA Gold Pullback System

📘 NEXA Gold Pullback System v2.0

EA de Swing Exclusivo para GOLD baseado em Tendência H1 + Pullback M15
Manual do Usuário em Coreano – Versão Oficial (Traduzido para Português)

📌 1. Visão Geral do EA

O NEXA Gold Pullback System v2.0 é um EA de swing trading desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD), utilizando uma estrutura de tendência multi–timeframe + pullback.

Ele detecta a direção da tendência no gráfico H1 (1 hora) e analisa padrões reais e recorrentes de pullback no gráfico M15, entrando apenas nas zonas de maior probabilidade.

Este EA não utiliza sinais simples de indicadores, mas sim uma estrutura:

Tendência → Pullback → Breakout

Essa abordagem remove totalmente operações ruidosas e gera fortes movimentos de lucro durante fases estruturais de tendência.

📌 2. Estrutura da Estratégia

✔ ① Filtro de Tendência H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)

  • EMA34 > EMA89 → Tendência de alta

  • EMA34 < EMA89 → Tendência de baixa

A distância entre EMAs é normalizada por ATR →
Classificação da força da tendência em Weak / Normal / Strong.

O uso do RSI remove falsos sinais de tendência.
Zonas Weak são sempre ignoradas → 0 entradas desnecessárias.

✔ ② Sistema de Pullback M15 (Baseado em Padrões Reais do GOLD)

O pullback é considerado válido quando qualquer um dos padrões ocorre:

Pattern A – RSI Pullback

  • O RSI da barra anterior permanece entre 45–55

  • O RSI atual rompe novamente na direção da tendência

Pattern B – Retorno completo à EMA20

  • O preço rompe fortemente abaixo/acima da EMA20

  • Em seguida retorna novamente para dentro da EMA20

Pattern C – Fibonacci 38.2%–61.8% (Opcional)

  • Após tocar a zona, ocorre reação (rebote/reversão)

※ Na versão v2.0 esse recurso permanece desativado por estabilidade.

✔ ③ PullbackScore (0–100 pontos)

O EA não entra com sinais simples.
Ele gera um score total considerando:

  • Força da tendência H1 — 0~40 pts

  • Padrão de pullback — 0~40 pts

  • Estrutura do gatilho — 0~20 pts

Entrada somente com PullbackScore ≥ 55
→ Precisão máxima do filtro.

✔ ④ Trigger de Entrada (Breakout M15)

Entrada permitida quando um dos dois ocorrer:

1) Candle Breakout

Rompimento da máxima/mínima da barra anterior com força na direção do candle.

2) EMA20 Breakout

A barra anterior fecha fora da EMA20 →
A barra atual rompe novamente na direção oposta (retorno).

Essa estrutura dupla reduz ao mínimo os falsos sinais.

📌 3. Estrutura de SL/TP e Risco

✔ Stop Loss (SL)

SL = ATR (M15) × 3.4

Valor otimizado para a volatilidade do GOLD —
evita stops excessivamente curtos.

✔ Take Profit (TP)


    

        

            

        

    



    

        TP = SL × RRR(1.8)

Modelo baseado em expectativa, não na taxa de acerto.

✔ Funções adicionais de proteção

  • Limite diário de perda (Daily Max Loss)

  • Limite de drawdown da conta

  • Break-even automático

  • Trailing Stop baseado em Parabolic SAR

  • Apenas 1 posição por vez

  • Filtro de spread (bloqueia volatilidade anormal)

Estrutura projetada para uso seguro em contas reais.

📌 4. Filtro de Horário

O GOLD apresenta melhor desempenho nas seguintes sessões:

Session 1: 17:00–19:00 (Londres – final do pregão)
Session 2: 21:00–23:00 (Nova York – início da sessão)

Fora desses horários, a volatilidade é irregular e o EA é automaticamente bloqueado.

📌 5. Desempenho de Backtest

Período: 2022.01 ~ 2025.12
Capital inicial: $1.000

Métrica Resultado
Lucro Líquido Total +2.797,66 USD
Profit Factor 1.34
Expectativa +5,51 USD / operação
Total de Operações 508
Máximo ganho consecutivo 936 USD
Recovery Factor 4.07
Índice de Sharpe 1.38
Máx. Drawdown -46.8%

Características da curva:

  • Início estável → fase lateral → explosão quando surge tendência de longo prazo no H1
    É um padrão típico de EA de swing para GOLD.

📌 6. Instalação e Execução

  1. Abra o MT5

  2. Menu superior → Arquivo → Abrir Pasta de Dados

  3. Cole o arquivo EA em MQL5/Experts

  4. Abra o gráfico GOLD (H1)

  5. Aplique o EA

  6. Ative o botão “AutoTrading”

📌 7. Corretoras e Condições Recomendadas

Item Recomendado
Ativo GOLD (XAUUSD)
Timeframes H1 / M15
Capital mínimo 500–1.000 USD
Alavancagem 1:100 – 1:500
Corretoras ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low

📌 8. Avisos Importantes

  • Antes de eventos de alta volatilidade (NFP, CPI, FOMC), o EA pode bloquear entradas automaticamente

  • Corretoras com spread alto podem reduzir o desempenho

  • O EA não usa martingale, grid ou hedge

  • Avaliação deve ser feita no longo prazo, não por semanas isoladas

📌 9. Resumo Final

O NEXA Gold Pullback System v2.0 é um EA seguro, preciso e altamente estruturado, criado exclusivamente para GOLD.

Pontos-chave:

  • Combinação Tendência + Estrutura

  • Entradas filtradas pelo PullbackScore

  • Gestão de risco reforçada

  • Otimizado para uso real

  • Permite operação conservadora ou agressiva (ajuste de lotes)

É um dos EAs de pullback que melhor replica a estrutura real do mercado de GOLD.


