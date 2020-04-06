NEXA Gold Pullback System
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
EA de Swing Exclusivo para GOLD baseado em Tendência H1 + Pullback M15
Manual do Usuário em Coreano – Versão Oficial (Traduzido para Português)
📌 1. Visão Geral do EA
O NEXA Gold Pullback System v2.0 é um EA de swing trading desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD), utilizando uma estrutura de tendência multi–timeframe + pullback.
Ele detecta a direção da tendência no gráfico H1 (1 hora) e analisa padrões reais e recorrentes de pullback no gráfico M15, entrando apenas nas zonas de maior probabilidade.
Este EA não utiliza sinais simples de indicadores, mas sim uma estrutura:
Tendência → Pullback → Breakout
Essa abordagem remove totalmente operações ruidosas e gera fortes movimentos de lucro durante fases estruturais de tendência.
📌 2. Estrutura da Estratégia
✔ ① Filtro de Tendência H1 (EMA34/89 + RSI + ATR)
-
EMA34 > EMA89 → Tendência de alta
-
EMA34 < EMA89 → Tendência de baixa
A distância entre EMAs é normalizada por ATR →
Classificação da força da tendência em Weak / Normal / Strong.
O uso do RSI remove falsos sinais de tendência.
Zonas Weak são sempre ignoradas → 0 entradas desnecessárias.
✔ ② Sistema de Pullback M15 (Baseado em Padrões Reais do GOLD)
O pullback é considerado válido quando qualquer um dos padrões ocorre:
Pattern A – RSI Pullback
-
O RSI da barra anterior permanece entre 45–55
-
O RSI atual rompe novamente na direção da tendência
Pattern B – Retorno completo à EMA20
-
O preço rompe fortemente abaixo/acima da EMA20
-
Em seguida retorna novamente para dentro da EMA20
Pattern C – Fibonacci 38.2%–61.8% (Opcional)
-
Após tocar a zona, ocorre reação (rebote/reversão)
※ Na versão v2.0 esse recurso permanece desativado por estabilidade.
✔ ③ PullbackScore (0–100 pontos)
O EA não entra com sinais simples.
Ele gera um score total considerando:
-
Força da tendência H1 — 0~40 pts
-
Padrão de pullback — 0~40 pts
-
Estrutura do gatilho — 0~20 pts
▶ Entrada somente com PullbackScore ≥ 55
→ Precisão máxima do filtro.
✔ ④ Trigger de Entrada (Breakout M15)
Entrada permitida quando um dos dois ocorrer:
1) Candle Breakout
Rompimento da máxima/mínima da barra anterior com força na direção do candle.
2) EMA20 Breakout
A barra anterior fecha fora da EMA20 →
A barra atual rompe novamente na direção oposta (retorno).
Essa estrutura dupla reduz ao mínimo os falsos sinais.
📌 3. Estrutura de SL/TP e Risco
✔ Stop Loss (SL)
Valor otimizado para a volatilidade do GOLD —
evita stops excessivamente curtos.
✔ Take Profit (TP)
TP = SL × RRR(1.8)
Modelo baseado em expectativa, não na taxa de acerto.
✔ Funções adicionais de proteção
-
Limite diário de perda (Daily Max Loss)
-
Limite de drawdown da conta
-
Break-even automático
-
Trailing Stop baseado em Parabolic SAR
-
Apenas 1 posição por vez
-
Filtro de spread (bloqueia volatilidade anormal)
Estrutura projetada para uso seguro em contas reais.
📌 4. Filtro de Horário
O GOLD apresenta melhor desempenho nas seguintes sessões:
Session 1: 17:00–19:00 (Londres – final do pregão)
Session 2: 21:00–23:00 (Nova York – início da sessão)
Fora desses horários, a volatilidade é irregular e o EA é automaticamente bloqueado.
📌 5. Desempenho de Backtest
Período: 2022.01 ~ 2025.12
Capital inicial: $1.000
|Métrica
|Resultado
|Lucro Líquido Total
|+2.797,66 USD
|Profit Factor
|1.34
|Expectativa
|+5,51 USD / operação
|Total de Operações
|508
|Máximo ganho consecutivo
|936 USD
|Recovery Factor
|4.07
|Índice de Sharpe
|1.38
|Máx. Drawdown
|-46.8%
Características da curva:
-
Início estável → fase lateral → explosão quando surge tendência de longo prazo no H1
É um padrão típico de EA de swing para GOLD.
📌 6. Instalação e Execução
-
Abra o MT5
-
Menu superior → Arquivo → Abrir Pasta de Dados
-
Cole o arquivo EA em MQL5/Experts
-
Abra o gráfico GOLD (H1)
-
Aplique o EA
-
Ative o botão “AutoTrading”
📌 7. Corretoras e Condições Recomendadas
|Item
|Recomendado
|Ativo
|GOLD (XAUUSD)
|Timeframes
|H1 / M15
|Capital mínimo
|500–1.000 USD
|Alavancagem
|1:100 – 1:500
|Corretoras
|ICMarkets, Pepperstone, XM Ultra Low
📌 8. Avisos Importantes
-
Antes de eventos de alta volatilidade (NFP, CPI, FOMC), o EA pode bloquear entradas automaticamente
-
Corretoras com spread alto podem reduzir o desempenho
-
O EA não usa martingale, grid ou hedge
-
Avaliação deve ser feita no longo prazo, não por semanas isoladas
📌 9. Resumo Final
O NEXA Gold Pullback System v2.0 é um EA seguro, preciso e altamente estruturado, criado exclusivamente para GOLD.
Pontos-chave:
-
Combinação Tendência + Estrutura
-
Entradas filtradas pelo PullbackScore
-
Gestão de risco reforçada
-
Otimizado para uso real
-
Permite operação conservadora ou agressiva (ajuste de lotes)
É um dos EAs de pullback que melhor replica a estrutura real do mercado de GOLD.